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05:50, 5 июня 2025

13 граждан Азербайджана возвращены на родину из Сирии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Министерство иностранных дел Азербайджана отчиталось о репатриации 13 граждан страны, которые были жертвами вооруженного конфликта в Сирии. 

Как писал "Кавказский узел", Азербайджан периодически организует возвращение своих граждан из лагерей на территории Сирии и Ирака. В июне 2024 года из Сирии были репатриированы шесть граждан Азербайджана - женщина и пять детей, а в октябре МИД страны сообщил о репатриации двоих граждан из Ирака. В ноябре 2022 года МИД Азербайджана оценивал общее число своих граждан, репатриированных из Сирии и Ирака за годы работы, в 409 человек.

О возвращении из Сирии 13 граждан правительство Азербайджана сообщило 4 июня, не уточняя пол и возраст репатриантов. 

По информации МИД страны, группа репатриированных прибыла в Баку днем ранее, 3 июня. Над их возвращением работало посольство Азербайджана в Турции. На первом этапе дипломаты установили местонахождение и личности граждан Азербайджана, подтвердив их принадлежность к гражданству, затем их обеспечили временными удостоверениями личности - свидетельствами на возвращение в Азербайджан и авиабилетами, говорится в публикации на сайте ведомства. 

Еще в Турции специалисты из Азербайджана провели первичный медицинский осмотр репатриантов и их психологическую оценку. Для них предусмотрены программы социальной реабилитации и реинтеграции в общество.

"Правительство Азербайджана продолжит принимать необходимые меры для репатриации граждан Азербайджана, ставших жертвами вооруженного конфликта на территории иностранных государств", - подчеркивается в заявлении министерства.

"Кавказский узел" также писал, что в декабре 2024 года Баку выразил поддержку переходному правительству Сирии, сформированному после того, как боевики вооруженной оппозиции вошли в Дамаск, а президент Сирии Башар Асад покинул страну и улетел в Москву. В феврале посольство Азербайджана возобновило работу в Дамаске после 12-летнего перерыва. 

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Автор: "Кавказский узел"

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