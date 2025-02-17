Посольство Азербайджана возобновило работу в Дамаске

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Азербайджанская дипмиссия после многолетнего перерыва возобновила работу в Сирии.

Как писал "Кавказский узел", 29 декабря 2024 года замминистра иностранных дел Азербайджана встретился в в Дамаске с главой МИД переходного правительства Сирии. После этого было объявлено, что Азербайджан будет оказывать гуманитарную помощь Сирии, а азербайджанское посольство возобновит работу в этой стране после 12-летнего перерыва.

В ночь на 8 декабря 2024 года боевики вооруженной оппозиции вошли в Дамаск. Президент Сирии Башар Асад покинул страну и улетел в Москву. 10 декабря МИД Азербайджана заявил о поддержке территориальной целостности Сирии и готовности внести вклад в разрешение гуманитарных проблем в стране. Баку рассчитывает восстановить двусторонние отношения с Дамаском после стабилизации ситуации.

Посольство Азербайджана возобновило работу в Дамаске, назначен и уже приступил к работе временный поверенный в делах Азербайджана в Сирии, сообщил сегодня МИД Азербайджана.

"В этот важный период, когда отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Сирией вступают в качественно новый этап и возникают новые возможности для развития партнерства в политической, экономической, культурной и других областях, азербайджанское посольство будет тесно сотрудничать с переходным правительством Сирии", - говорится в заявлении, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, ранее обозреватель агентства Turan Тофиг Тюркель указал, что после стабилизации ситуации в Сирии Азербайджан может принять участие в инвестиционных проектах по разработке богатых природных ресурсов этой страны. Тюркель отметил также потенциал развития сотрудничества Азербайджана с отдельными регионами Сирии.

Про кавказские диаспоры в Сирии можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Кавказские диаспоры Сирии".

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