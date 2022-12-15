Угроза лишением гражданства обозначила страх властей Грузии перед добровольцами

15 декабря 2022, 02:51

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Представители "Грузинской мечты" напомнили отправляющимся на Украину добровольцам о норме закона, которая позволяет лишить их гражданства за службу в иностранных вооруженных силах. Лишать человека единственного гражданства Грузии запрещает международная конвенция, но власти хотят пресечь участие грузин в боях на Украине, видя в добровольцах политическую угрозу, заявили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

С 24 февраля на Украине, по подсчетам "Кавказского узла", погибли как минимум 36 грузинских бойцов. Последнее сообщение о гибели граждан Грузии в зоне военных действий поступило 13 декабря, в боях под Бахмутом погибли добровольцы Михаил Тевдорадзе и Серго Картвелишвили.

Власти Грузии в конце февраля отказались присоединиться к санкциям против России и препятствовали отправке грузинских добровольцев в Украину, в связи с чем Киев 1 марта срочно отозвал посла из Грузии. Политологи, опрошенные "Кавказским узлом", сочли отзыв посла признаком серьезного ухудшения дипломатических отношений двух стран.

Граждане Грузии могут лишиться гражданства, если будут воевать в рядах Вооруженных сил Украины, грузинские законы запрещают гражданам страны служить в иностранных вооруженных силах, заявил в декабре исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – Демократическое движение", депутат парламента Мамука Мдинарадзе.

По словам Мдинарадзе, угроза лишения гражданства существует для тех бойцов, которые получают зарплату в ВСУ, если грузинская сторона получит официальное подтверждение этого факта. «Стало известно, что при наборе рекрутов, предлагают зарплату и не объясняют норму закона. До этого Грузии не было известно, что их (грузинских добровольцев - прим. "Кавказского узла") включают в военные части Украины. Если это будет признано на официальном уровне, что они действительно числятся в военных частях Украины, это может действительно произойти потеря гражданства», - сказал он в эфире телекомпании "Имеди".

Лидер «Грузинской мечты», депутат парламента Ираклий Кобахидзе пояснил, что потеря гражданства грозит только тем, кто участвует в боевых действиях ради оплаты. «Если человек с энтузиазмом борется за идею и жертвует своей жизнью, то он – герой. Я надеюсь, что все погибшие воевали за идею. Когда же происходит рекрут людей за деньги и исходя из этого – это коммерческая выгода», - заявил он в эфире телекомпании.

Командир "Грузинского легиона" Мамука Мамулашвили сообщил в эфире телеканала, что граждане Грузии вступили в несколько украинских подразделений. «Разумеется, у военных есть зарплаты и когда они подписывают контракт, то уже становятся контрактниками и получают зарплату, вне зависимости от его желания. Заплата назначается точно так же, как и любому служащему», - сказал он.

Некоторые из погибших грузинских добровольцев официально служили в украинских военных частях. Так, уроженец Зестафони Гурген Гагнидзе, которого в ноябре похоронили на родине с воинскими почестями, принадлежал, как сообщалось, к 25-й воздушно-десантной бригаде ВСУ. На сайте "Грузинского легиона", которым командует Мамулашвили, нет упоминаний о каком-либо официальном статусе подразделения в структуре ВСУ, оно названо "военным добровольческим формированием".

Закон «О гражданстве Грузии» и Уголовный кодекс запрещают гражданам Грузии, за исключением тех, у кого двойное гражданство, служить в вооруженных силах другой страны. Согласно норме закона «О гражданстве Грузии», граждане Грузии могут утратить единственное гражданство, если «без разрешения компетентных органов вступят в вооруженные силы или полицию или службу безопасности», сообщил корреспонденту "Кавказского узла" конституционалист Вахтанг Хмаладзе.

Вместе с тем в 2014 году Грузия присоединилась к «Конвенции о сокращении безгражданства», согласно которой ни одно государство не имеет право лишить человека своего гражданства, если у него нет иного гражданства и ему не гарантировано предоставление гражданства другим государством. «Международные нормы имеют большую юридическую силу, чем внутреннее законодательство. Грузия не имеет право лишить или прекратить гражданство своего гражданина, если в результате такого действия человек останется без гражданства какого-либо государства», - сказал Хмаладзе корреспонденту «Кавказского узла».

Таким образом, пояснил он, власти Грузии не имеют права лишать гражданства людей, которые не имеют документальных гарантий принятия в гражданства иной страны, независимо от того, получали эти люди оплату за участие в боевых действиях на стороне другого государства или нет.

Несмотря на ограничения, которые «Конвенция о сокращении безгражданства» накладывает на применение указанной нормы закона «О гражданстве Грузии», власти могут действительно лишить грузинских бойцов гражданства, если получат официальную информацию об их принадлежности к вооруженным силам Украины, предположил представитель неправительственной организации «Бывшие политзаключенные за права человека», адвокат Гела Николаишвили.

Поправки в закон «О гражданстве Грузии», которые касаются утраты гражданства из-за службы в иностранных вооруженных силах, были приняты для противодействиятем гражданам Грузии, которые намеревались воевать на стороне "Исламского государства"*, отметил аналитик неправительственной организации «Грузинский фонд стратегических и международных исследований» Шота Утиашвили. Теперь власти прибегли к этой норме, поскольку видят политическую угрозу в грузинских добровольцах, которые сражаются на стороне Украины.

«Власти их боятся и хотят пресечь их участие в боевых действиях так как считают, что эти люди станут политической проблемой для них – не смогут оказывать на них влияние, запугивать», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Грузинским бойцам пока не поступало персональных предупреждений от властей об угрозе лишения гражданства, однако это публичное предупреждение расценивается ими как угроза и шантаж, заявил один из лидеров гражданского движения «Сила в единстве», участник боевых действий на Украине Давид Кацарава.



«Это заявление я принимаю и на свой счет, мне также грозит потеря гражданства. Я предполагаю, что власти не осмелятся на такой шаг, иначе реакция гражданского общества будет очень болезненной для "Грузинской мечты"», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

По информации Кацаравы, в боевых действиях на стороне Украины участвуют от двух до трех тысяч граждан Грузии, более точных данных о численности грузинских бойцов нет. Он отметил, что на неофициальном уровне бойцам поступало «много угроз» от правительственных структур: хотя эти угрозы не касались ранее лишения гражданства, бойцам говорили, что их возвращение на родину станет проблематичным. Также были случаи, когда при возвращении грузинских добровольцев долго допрашивали на границе: им «задавали недостойные вопросы» о причине возвращения, интересуясь, намереваются ли они устраивать террористические акты в Грузии, добавил Кацарава.

«Я 14 декабря говорил с одним из бойцов, он рассказал, что ему угрожают привлечением к уголовной ответственности. «Грузинская мечта» пока не осмеливается делать такие предупреждения на официальном уровне, но активно использует неформальные каналы передачи информации. Система очень сильна и многим бойцам уже не хочется возвращаться туда, где им будут создавать огромные проблемы. Многие не вернутся и найдут пристанище в других странах», - заключил Давид Кацарава.

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