14 декабря 2022, 06:30
Два грузинских добровольца погибли на Украине
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В боях под Бахмутом погибли добровольцы из Грузии Михаил Тевдорадзе и Серго Картвелишвили.
Как писал "Кавказский узел", 8 декабря в Тбилиси был похоронен Джамбулат Хоперия, которые уехал добровольцем на Украину и погиб там. 3 декабря в ходе артиллерийского обстрела под Бахмутом погибли пять грузинских бойцов - Бадри Маркелия, Ромео Кварацхелия, Ромео Фичхая, Мераб Аладашвили и Авто Руруа. Всего с 24 февраля на Украине, по подсчетам "Кавказского узла", погибли как минимум 34 грузинских бойца.
Два грузинских добровольца Михаил Тевдорадзе и Серго Картвелишвили погибли в боях под Бахмутом. Сначала об их гибели сообщили сослуживцы в соцсетях, затем подтвердило посольство Грузии на Украине, пишет 13 декабря "Грузия-онлайн".
Таким образом, по подсчетам "Кавказского узла", с начала военной операции российских войск на Украине там погибли уже как минимум 36 выходцев из Грузии. Издание "Новости-Грузия" также приводит список 36 погибших на Украине уроженцев Грузии.
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Автор: "Кавказский узел"