Два грузинских добровольца погибли на Украине

14 декабря 2022, 06:30

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

В боях под Бахмутом погибли добровольцы из Грузии Михаил Тевдорадзе и Серго Картвелишвили.

Как писал "Кавказский узел", 8 декабря в Тбилиси был похоронен Джамбулат Хоперия, которые уехал добровольцем на Украину и погиб там. 3 декабря в ходе артиллерийского обстрела под Бахмутом погибли пять грузинских бойцов - Бадри Маркелия, Ромео Кварацхелия, Ромео Фичхая, Мераб Аладашвили и Авто Руруа. Всего с 24 февраля на Украине, по подсчетам "Кавказского узла", погибли как минимум 34 грузинских бойца.

Два грузинских добровольца Михаил Тевдорадзе и Серго Картвелишвили погибли в боях под Бахмутом. Сначала об их гибели сообщили сослуживцы в соцсетях, затем подтвердило посольство Грузии на Украине, пишет 13 декабря "Грузия-онлайн".

Таким образом, по подсчетам "Кавказского узла", с начала военной операции российских войск на Украине там погибли уже как минимум 36 выходцев из Грузии. Издание "Новости-Грузия" также приводит список 36 погибших на Украине уроженцев Грузии.