14 декабря 2022, 06:30

Два грузинских добровольца погибли на Украине

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В боях под Бахмутом погибли добровольцы из Грузии Михаил Тевдорадзе и Серго Картвелишвили.

Как писал "Кавказский узел", 8 декабря в Тбилиси был похоронен Джамбулат Хоперия, которые уехал добровольцем на Украину и погиб там. 3 декабря в ходе артиллерийского обстрела под Бахмутом погибли пять грузинских бойцов - Бадри Маркелия, Ромео Кварацхелия, Ромео Фичхая, Мераб Аладашвили и Авто Руруа. Всего с 24 февраля на Украине, по подсчетам "Кавказского узла", погибли как минимум 34 грузинских бойца.

Два грузинских добровольца Михаил Тевдорадзе и Серго Картвелишвили погибли в боях под Бахмутом. Сначала об их гибели сообщили сослуживцы в соцсетях, затем подтвердило посольство Грузии на Украине, пишет 13 декабря "Грузия-онлайн".

Таким образом, по подсчетам "Кавказского узла", с начала военной операции российских войск на Украине там погибли уже как минимум 36 выходцев из Грузии. Издание "Новости-Грузия" также приводит список 36 погибших на Украине уроженцев Грузии.

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Примечание:

"Погибший на Украине доброволец похоронен в Тбилиси", "Второй за день житель Грузии погиб на Украине", "Погибший доброволец похоронен в Зестафони с воинскими почестями".

Автор: "Кавказский узел"

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