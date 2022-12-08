08 декабря 2022, 10:33
Тело грузинского добровольца Джамбулата Хоперии доставлено на родину
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Уроженец Грузии Джамбулат Хоперия, погибший на Украине, доставлен на родину. Самолет с телом погибшего встретили родственники в Тбилиси.
Как писал "Кавказский узел", уроженец Грузии Джамбулат Хоперия погиб в боевых действиях на Украине.
27-летний Джамбулат Хоперия, погибший на Украине, сегодня на рассвете был доставлен на родину. Родственники встретили самолет с телом погибшего в Тбилисском международном аэропорту. Хоперия будет похоронен в родном селе Гвимралаури, сообщил телеканал "Рустави 2", эфир которого посмотрела корреспондент "Кавказского узла".
Напомним, 3 декабря в ходе артиллерийского обстрела под Бахмутом погибли пять грузинских бойцов - Бадри Маркелия, Ромео Кварацхелия, Ромео Фичхая, Мераб Аладашвили и Авто Руруа.
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Автор: Галина Готуа источник: корреспондент "Кавказского узла"