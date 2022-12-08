Джамбулат Хоперия, фото: https://netgazeti.ge/news/644117/

08 декабря 2022, 10:33

Тело грузинского добровольца Джамбулата Хоперии доставлено на родину

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Уроженец Грузии Джамбулат Хоперия, погибший на Украине, доставлен на родину. Самолет с телом погибшего встретили родственники в Тбилиси.

Как писал "Кавказский узел", уроженец Грузии Джамбулат Хоперия погиб в боевых действиях на Украине.

27-летний Джамбулат Хоперия, погибший на Украине, сегодня на рассвете был доставлен на родину. Родственники встретили самолет с телом погибшего в Тбилисском международном аэропорту. Хоперия будет похоронен в родном селе Гвимралаури, сообщил телеканал "Рустави 2", эфир которого посмотрела корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, 3 декабря в ходе артиллерийского обстрела под Бахмутом погибли пять грузинских бойцов - Бадри Маркелия, Ромео Кварацхелия, Ромео Фичхая, Мераб Аладашвили и Авто Руруа.

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Примечание:

"Погибший на Украине доброволец похоронен в Тбилиси", "Второй за день житель Грузии погиб на Украине", "Погибший доброволец похоронен в Зестафони с воинскими почестями".

Автор: Галина Готуа источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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