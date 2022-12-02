Грузинский боец погиб на Украине

02 декабря 2022, 07:45

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Уроженец Грузии Джамбулат Хоперия погиб в боевых действиях на Украине.

Как писал "Кавказский узел", 23 ноября стало известно, что выходец из Грузии Константин Курсуа, служивший в вооруженных силах Украины, погиб в боевых действиях. Таким образом, по подсчетам "Кавказского узла", на Украине погибли не менее 28 уроженцев Грузии.

Гражданин Грузии Джамбулат Хоперия был убит в ходе боевых действий на Украине, сообщило поздно вечером 1 декабря Netgazeti.

По словам отца Хоперии, Джамбулат погиб под Бахмутом, пишет "Новости-Грузия".

Таким образом, по подсчетам "Кавказского узла", с начала военной операции российских войск на Украине там погибли уже как минимум 29 выходцев из Грузии.

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