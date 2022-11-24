Выходец из Грузии погиб на Украине

24 ноября 2022, 05:28

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Константин Курсуа, служивший в Вооруженных силах Украины, погиб в ходе боевых действий.

Как писал "Кавказский узел", с 25 февраля по 15 ноября 2022 года на Украине погибли, по подсчетам "Кавказского узла", как минимум 25 грузинских бойцов. Также 15 ноября стало известно, что в ходе боевых действий в Херсонской и Запорожской областях погибли братья Темур и Эрнест Мачарашвили, граждане Украины грузинского происхождения.

Информацию о гибели грузинского бойца Константина Курсуа вечером 23 ноября распространили члены его семьи. Известно, что он погиб в ходе боевых действий, однако место и обстоятельства его гибели пока не называются, сообщила грузинская служба "Радио Свобода".

Константин Курсуа имел украинское гражданство и жил на Украине вместе с семьей, пишет "Новости-Грузия".

Согласно информации на странице Константина Курсуа в Facebook, он жил в городе Бровары под Киевом.

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