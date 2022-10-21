Второй за день житель Грузии погиб на Украине

21 октября 2022, 23:58

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Александр Мартиашвили стал вторым грузинским добровольцем, сообщение о гибели которого на Украине поступило 21 октября. Число погибших на Украине грузинских бойцов достигло 22.

"Кавказский узел" писал, что 21 октября стало известно о гибели на Украине Михаила Капланишвили, он стал 21-м грузинским добровольцем, погибшим на Украине.

Грузинский доброволец Александр Мартиашвили погиб на Украине, ему было 24 года, сообщила 21 октября телекомпания "Рустави 2" на своей странице в Facebook*.

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