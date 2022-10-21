Александр Мартиашвили. Скриншот фото с сайта телекомпании "Мтавари Архи", https://mtavari.tv/news/101424-ukrainashi-daghupuli-kidev-erti-kartveli-24-clis

21 октября 2022, 23:58

Второй за день житель Грузии погиб на Украине

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Александр Мартиашвили стал вторым грузинским добровольцем, сообщение о гибели которого на Украине поступило 21 октября. Число погибших на Украине грузинских бойцов достигло 22.

"Кавказский узел" писал, что 21 октября стало известно о гибели на Украине Михаила Капланишвили, он стал 21-м грузинским добровольцем, погибшим на Украине.

Грузинский доброволец Александр Мартиашвили погиб на Украине, ему было 24 года, сообщила 21 октября телекомпания "Рустави 2" на своей странице в Facebook*.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Стали известны подробности гибели грузинского добровольца на Украине", "Тело погибшего на Украине добровольца доставлено в Грузию", "Тело грузинского добровольца доставлено в Тбилиси".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

21 октября 2022, 23:18

21 октября 2022, 22:30

21 октября 2022, 21:49

21 октября 2022, 21:17

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  • Подтверждена гибель военного из Тырныауза на Украине

    Старший лейтенант Рамазан Тебердиев погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Эльбрусского района. С начала военной операции на Украине чиновники официально подтвердили гибель там как минимум 46 уроженцев Кабардино-Балкарии.

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