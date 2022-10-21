Михаил Капланишвили. Скриншот видео https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0hhcUZ94ZZcZPXr7tkz7wZP6BAbxGjadpA1ZEnbumDJQ3mveAfq8FqcxmXSTuGV6Bl&id=100009718982051

21 октября 2022, 21:49

Увеличилось число погибших на Украине грузинских добровольцев

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Доброволец из Грузии Михаил Капланишвили погиб в Луганской области, сообщили его сослуживцы. Он стал 21-м грузинским бойцом, погибшим на Украине с 24 февраля.

"Кавказский узел" писал, что к 10 октября число погибших на Украине грузинских добровольцев достигло 20 человек. Двадцатым стал 44-летний уроженец Цаленджихи, участник "Пятидневной войны" 2008 года Эдишер Кварацхелия. Его тело 15 октября доставили в Грузию, чтобы похоронить в родном городе.

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года.

О гибели Михаил Капланишвили сообщил со ссылкой на его сослуживцев телеканал "Мтавари Архи". Известно, что он погиб в Луганской области во время ракетного обстрела.

На родине Капланишвили был гражданским активистом и участником «Антиоккупационного движения», отмечают "Новости-Грузия".

Последнюю публикацию на своей странице в Facebook мужчина сделал 20 октября. Он снял себя на фоне большой воронки в земле, образовавшейся после попадания снаряда и написал, что никто из его сослуживцев не пострадал.

По состоянию на 21.45 мск сегодня друзья Капланишвили оставили около сотни публикаций с соболезнованиями на его странице.

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Примечание:

"Стали известны подробности гибели грузинского добровольца на Украине", "Источники сообщили подробности гибели грузинского добровольца на Украине", "Тело грузинского добровольца доставлено в Тбилиси".

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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