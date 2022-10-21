Увеличилось число погибших на Украине грузинских добровольцев

21 октября 2022, 21:49

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Доброволец из Грузии Михаил Капланишвили погиб в Луганской области, сообщили его сослуживцы. Он стал 21-м грузинским бойцом, погибшим на Украине с 24 февраля.

"Кавказский узел" писал, что к 10 октября число погибших на Украине грузинских добровольцев достигло 20 человек. Двадцатым стал 44-летний уроженец Цаленджихи, участник "Пятидневной войны" 2008 года Эдишер Кварацхелия. Его тело 15 октября доставили в Грузию, чтобы похоронить в родном городе.

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года.

О гибели Михаил Капланишвили сообщил со ссылкой на его сослуживцев телеканал "Мтавари Архи". Известно, что он погиб в Луганской области во время ракетного обстрела.

На родине Капланишвили был гражданским активистом и участником «Антиоккупационного движения», отмечают "Новости-Грузия".

Последнюю публикацию на своей странице в Facebook мужчина сделал 20 октября. Он снял себя на фоне большой воронки в земле, образовавшейся после попадания снаряда и написал, что никто из его сослуживцев не пострадал.

По состоянию на 21.45 мск сегодня друзья Капланишвили оставили около сотни публикаций с соболезнованиями на его странице.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.