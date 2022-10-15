Тело погибшего на Украине добровольца доставлено в Грузию

15 октября 2022, 20:04

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Погибшего на Украине добровольца Эдишера Кварацхелию похоронят в Цаленджихе, его тело сегодня доставлено в Тбилиси.

"Кавказский узел" писал, что Эдишер Кварацхелия стал 20-м добровольцем из Грузии, погибшим на Украине.

Тело грузинского бойца Эдишера Кварацхелия, погибшего на Украине, было доставлено сегодня в Тбилиси. В аэропорту гроб с телом военного встречали его родные и близкие, сообщило сегодня агентство "Грузия Online"



Кварацхелия будет похоронен в муниципалитете Цаленджиха в Западной Грузии, где он родился и вырос, и где до сих пор живет его семья. Он погиб на Украине 10 октября, проинформировало сегодня издание "Новости Грузия".

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