15 октября 2022, 20:04

Тело погибшего на Украине добровольца доставлено в Грузию

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Погибшего на Украине добровольца Эдишера Кварацхелию похоронят в Цаленджихе, его тело сегодня доставлено в Тбилиси.

"Кавказский узел" писал, что Эдишер Кварацхелия стал 20-м добровольцем из Грузии, погибшим на Украине.

Тело грузинского бойца Эдишера Кварацхелия, погибшего на Украине, было доставлено сегодня в Тбилиси. В  аэропорту гроб с телом военного встречали его родные и близкие, сообщило сегодня агентство "Грузия Online"

Кварацхелия будет похоронен в муниципалитете Цаленджиха в Западной Грузии, где он родился и вырос, и где до сих пор живет его семья. Он погиб на Украине 10 октября, проинформировало сегодня издание "Новости Грузия".

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Примечание:

"Более половины брошенных на границе с Грузией автомобилей возвращены владельцам", "Грузия заявила о своей непричастности к взрыву на Крымском мосту", "Более 180 повесток получили на Верхнем Ларсе выезжающие в Грузию".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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