Число погибших на Украине грузинских добровольцев достигло 20

10 октября 2022, 18:26

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На Украине погиб грузинский доброволец Эдишер Кварацхелия. С начала военной операции на Украине стало известно о гибели там не менее 20 добровольцев из Грузии.

"Кавказский узел" писал, что 27 августа стало известно о гибели на Украине грузинского добровольца Гелы Гогии, 6 сентября прошли его похороны. Он стал 19-м добровольцем из Грузии, погибшим с начала военной операции.

На Украине погиб еще один грузинский боец, 44-летний уроженец Цаленджихи Эдишер Кварацхелия, перевел корреспондент "Кавказского узла" сообщение в эфире ТВ Формула.

Эдишер Кварацхелия — 20-й грузинский боец, погибший на украинской войне, проинформировала телекомпания.

Кварацхелия находится в Украине с 2014 года. Также он был участником "Пятидневной войны" 2008 года, сообщила сегодня телекомпания "Рустави 2".

У семьи нет информации об обстоятельствах, при которых грузинский боец погиб в Украине. Известно, что несколько месяцев назад Эдишер Кварацхелия был ранен, но вскоре выздоровел и продолжил сражаться на передовой, перевел корреспондент "Кавказского узла" сообщение телекомпании.

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года, где также собраны подробности вооруженного конфликта.

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