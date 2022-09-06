Грузинский доброволец похоронен с воинскими почестями

06 сентября 2022, 19:27

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Похороны 55-летнего Гелы Гогия, который погиб на Украине, состоялись сегодня на его родине в Сенаки.

Как писал "Кавказский узел", 27 августа стало известно, что на Украине погиб грузинский доброволец Гела Гогия, 3 сентября его тело было доставлено в Грузию. Он стал 19-м добровольцем из Грузии, о гибели которого стало известно с начала военной операции.

Погибшего в Украине Гелу Гогия похоронили с воинскими почестями на фамильном кладбище. Перед этим в его доме прошла гражданская панихида, 55-летний Гела Гогия погиб 26 августа под Краматорском в Донецкой области, сообщил сегодня Interpressnews.

В Сенаки Гогию похоронили на гражданском кладбище, где находятся могилы других членов семьи погибшего. Член семьи погибшего, Этери Хотосанидзе, сообщила, что Гогия "был ранен, но сказал, что не может оставить своих ребят, и снова вернулся", привело ее слова издание "Новости Грузия".

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