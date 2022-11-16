16 ноября 2022, 02:16

Два выходца из Грузии погибли на Украине

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Братья Темур и Эрнест Мачарашвили погибли в ходе боевых действий в Херсонской и Запорожской областях.

Как писал "Кавказский узел", всего с февраля 2022 года на Украине погибли, по подсчетам "Кавказского узла", как минимум 25 грузинских бойцов. 8 ноября в Зестафони был похоронен доброволец Гурген  Гагнидзе.

Выходцы из Грузии, граждане Украины Темур и Эрнест Мачарашвили погибли в ходе боевых действий, информирует 15 ноября "Нетгазета".

По данным издания, Эрнест погиб в октябре в Херсонской области, а его брат - ранее в Запорожской области. Однако о гибели братьев стало известно только сейчас.

Мачарашвили родом из села Корбули Сачхерского района, здесь родился их отец Бондо Мачарашвили. В советское время Бондо служил на Украине, где встретил будущую супругу, у них родились 12 детей - шесть мальчиков и шесть девочек.

Семья жила в городе Ровеньки на Луганщине, но в 2014 году переехали. В 2022 году братья жили в другой стране, но вернулись на Украину. Были зачислены в отряд спецназначения ВСУ.

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Примечание:

"Погибший на Украине доброволец похоронен в Тбилиси", "Второй за день житель Грузии погиб на Украине", "Военные аналитики поспорили о лидерстве Чечни по числу отправляемых на Украину бойцов".

Автор: Галина Готуа источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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