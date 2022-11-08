Погибший доброволец похоронен в Зестафони с воинскими почестями

08 ноября 2022, 23:59

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Уроженец Зестафони Гурген Гагнидзе, погибший на Украине, похоронен на родовом кладбище с воинскими почестями.

Как писал "Кавказский узел", Гурген Гагнидзе стал 23-м грузинским добровольцем, погибшим на Украине, его тело 4 ноября доставили на родину самолетом из Польши. Всего с февраля 2022 года на Украине погибли, по подсчетам "Кавказского узла", как минимум 25 грузинских бойцов. 7 ноября в Грузию доставили тело 38-летнего добровольца Левана Мекашвили.

Похороны 40-летнего Гагнидзе начались с гражданской панихиды, которая прошла в соборе имени Божьей Матери сегодня утром.

Добровольца, служившего в 25-й воздушно-десантной бригаде ВСУ, похоронили с воинскими почестями. Его память почтил военный атташе Украины, сообщил телеканал "Рустави 2".

Участники церемонии проводили Гургена Гагнидзе аплодисментами. На кадрах телеканала гроб добровольца, покрытый грузинским флагом, несут мужчины в черной национальной одежде.

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