Два подростка в Адыгее арестованы по обвинению в причастности к террористическому движению

06 мая 2024, 05:51

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Суд заключил под стражу до 1 июля двух подростков, которые обвиняются в публичных призывах к террористической деятельности и вербовке в террористическое движение "Маньяки Культ Убийц"*.

Решение заключить под стражу двух несовершеннолетние жители Гиагинского района принял Майкопский городской суд.

Подростки обвиняются в совершении преступлений по части 2 статьи 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма в интернете) и части 2 статьи 205.5 (организация деятельности террористической организации и участие в ее деятельности) Уголовного кодекса Российской Федерации, сообщает 5 мая объединенная пресс-служба судов республики Адыгея в своем телеграм-канале.

По данным следствия, подростки не позднее января текущего года вступили в упомянутое международное движение и активно участвовали в проводимых им мероприятиях, а также искали новых членов, публикуя в своем телеграм-канале символику и видеоролики. Следствие пришло к выводу, что степень тяжести и характер преступлений, инкриминируемых несовершеннолетним, позволяют сделать вывод, что они могут скрыться от следствия или уничтожить доказательства, в связи с чем ходатайствовало о заключении их под стражу. Против этого ходатайствовали обвиняемые, их законные представители и защита. Суд избрал обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц и 29 суток, то есть до 1 июля текущего года.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в конце апреля в Волжском были задержаны двое 17-летних подростков, которые обвинены в том, что готовили теракты и испытали самодельную бомбу.

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* признано террористическое организацией решением Верховного суда России в январе 2023 года, его деятельность на территории России запрещена.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.