29 октября 2022, 16:48

Погибший на Украине доброволец похоронен в Тбилиси

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Михаил Капланишвили, убитый на Украине, похоронен сегодня в Тбилиси.

Как писал "Кавказский узел", 21 октября стало известно, что доброволец из Грузии Михаил Капланишвили погиб в Луганской области во время ракетного обстрела. Он стал 21-м грузинским бойцом, погибшим на Украине с начала военной операции российских войск. 27 октября тело Капланишвили было доставлено в Тбилиси.

Михаила Капланишвили сегодня с воинскими почестями похоронили на кладбище Дампало в Тбилиси. Панихида проходила в Кашветской церкви на проспекте Руставели, на нее пришли сотни людей. Гроб с телом выносили из храма под звуки гимна Грузии, сообщает "Новости-Грузия".

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Источники сообщили подробности гибели грузинского добровольца на Украине", "Стали известны подробности гибели грузинского добровольца на Украине", "Тело грузинского добровольца доставлено в Тбилиси".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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