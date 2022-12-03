Пятеро добровольцев из Грузии погибли на Украине

03 декабря 2022, 23:17

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Грузинские добровольцы Бадри Маркелия, Ромео Кварацхелия, Ромео Фичхая, Мераб Аладашвили и Авто Руруа погибли в боях на Украине, сообщили их сослуживцы.

Как писал "Кавказский узел", уроженец Грузии Джамбулат Хоперия погиб в боевых действиях на Украине.,

Сегодня на Украине в ходе артиллерийского обстрела погибли пять грузинских бойцов, 3 декабря, под Бахмутом (Артемовск Донецкой области - Прим. "Кавказского узла") погибли пять грузинских бойцов, сообщила сегодня телекомпания "Мтавари архи" со ссылкой на данные грузинских добровольцев.

Среди погибших - Бадри Маркелия, Ромео Кварацхелия, Ромео Фичхая, Мераб Аладашвили и Авто Руруа, перевел корреспондент "Кавказского узла" сообщение в эфире телекомпании.

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