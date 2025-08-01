×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
16:52, 1 августа 2025

Кондратьев назвал сроки расширения мусорного полигона в Новороссийске

Мусорный полигон в Новороссийске. Фото: Андрей Кравченко/Telegram

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

К концу 2025 года на полигоне твердых коммунальных отходов в Новороссийске будут построены два новых участка для захоронения мусора, так как действующая мощность полигона исчерпана, заявил губернатор. 

Как писал "Кавказский узел", на мусорном полигоне у горы Щелба в Новороссийске регулярно происходят возгорания, из-за чего жители города жалуются на едкий дым. Горожане неоднократно призывали закрыть свалку, однако весной был объявлен тендер на ее реконструкцию, при этом срок работы мусорного полигона продлили на два года. Пользователи соцсетей возмутились планами реконструировать свалку. Очередной пожар весной 2025 года продолжался более месяца, с 13 марта по 17 апреля, после этого Росприроднадзор возбудил административное дело против собственника полигона. 

Власти Краснодарского края прокомментировали сегодня работы по реконструкции свалки в Новороссийске, на которые выделено 1,2 млрд рублей. Работы, начавшиеся в мае, будут завершены к концу 2025 года, сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Текущая вместимость мусорного полигона исчерпана, реконструкция заключается в расширении его территории, подтвердил вице-губернатор Кубани Евгений Пергун на встрече с активом муниципалитета. “Планируется создание комплекса компостирования и модернизация сортировочных мощностей. (...)Кроме того, территорию полигона расширяют - это необходимо для рекультивации основного участка", - цитирует слова чиновника "Интерфакс-Юг". 

На полигоне планируется строительство двух новых участков для захоронения 225 тысяч тонн отходов, а также участка компостирования мощностью 70 тысяч тонн в год. Согласно заявлению властей, сортировочный комплекс на свалке будет модернизирован.

Губернатор края Вениамин Кондратьев, также присутствовавший на встрече, назвал расширение полигона в Новороссийске необходимостью. "В Краснодарском крае проживают более 6,5 млн человек, еще 20 млн приезжают к нам на отдых. Все это серьезно влияет на увеличение объемов мусора, и существующие в регионе полигоны не могут с ним справиться", - заявил он.

Мусорный полигон в поселке Борисовка был организован в 2013 году, это единственный узаконенный объект размещения отходов из Новороссийска и Геленджика. Мощность объекта - 160 тысяч тонн отходов в год, однако, согласно территориальной схеме обращения с ТКО, в Новороссийске и Геленджике образуется около 230 тысяч тонн отходов ежегодно. Фактически свалка принимает значительно больший объем мусора, и в таких условиях полигон досрочно "исчерпал себя", заявил в январе 2024 года глава рабочей группы по экологии в Совете по развитию гражданского общества при губернаторе Кубани Евгений Витишко.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Затонувший танкер. Фото: пресс-служба Минприроды России.
15:43, 1 августа 2025
Требования к владельцам затонувших в Черном море танкеров превысили 480 млн рублей
БПЛА в небе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
09:58, 1 августа 2025
17 беспилотников сбиты в Ростовской области и на Кубани
Коридор медучреждения. Фото: Елена Синеок, "Юга.ру".
03:56, 1 августа 2025
Эдуард Эськов пожаловался Бастрыкину на действия полиции и врачей в Сочи
Пенсионер и подростки. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
23:54, 31 июля 2025
Защита 90-летнего жителя Кубани назвала сфабрикованным обвинение в развратных действиях
Анапа. Фото: https://gorod-kurort-anapa.ru/
14:48, 31 июля 2025
Разлив мазута в Анапе обернулся ростом турпотока в Дагестан
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:33, 7 мая 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Фото
08:58, 11 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
25
Зенит дышит в спину Краснодару. Ахмат - на дне. Махачкала взяла три очка!
Все блоги
Справочник
Флаги. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи программы Сopilot Баку и Москва: напряжение нарастает

Коллаж "Кавказского узла". Кадры видео BAZA / Telegram Чеченские силовики против Арега Щепихина*: похищение или задержание?

Конфликт Азербайджана и России. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе ChatGPT. Кризис в отношениях Азербайджана и России

Блогеры
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Фото
08:21, 12 января 2025
BERG...man Tbilisi
54
Экокатастрофа на Кубани и страх, которого нет или он не нужен?
Фото
17:31, 25 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
43
Сперва Адлер. Далее, подумаем о скоростных поездах в Махачкалу и Грозный: Путин
Аналитика
14:07, 4 июля 2025
14 человек погибли и 10 ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в II квартале 2024 года
13:15, 4 июля 2025
В июне 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Активисты у здания суда в Батуми. Кадр видео JAMnews.
01 августа 2025, 21:55
Протестующие в Тбилиси и Батуми потребовали освободить политзаключенных

Рамзан Кадыров во время тренировки. 1 августа 2025 г. Скриншот видео https://vk.com/clips279938622?z=clip279938622_456249037
01 августа 2025, 18:58
Кадыров обнародовал видео тренировки после перерыва в публичной активности

Памятник Айвазовскому в Карабахе. Фото: министерство культуры Армении
01 августа 2025, 12:50
Баку и Москва обменялись обвинениями после сноса памятника Айвазовскому в Карабахе

Сход селя в КБР. Фото: МЧС по КБР
01 августа 2025, 11:55
Из зоны схода селя в Кабардино-Балкарии эвакуировано более 340 человек

Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Дагестанского школьника отправили на СВО и приказали
Дагестанского школьника отправили на СВО и приказали "обнулить"
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Скандал между Москвой и Баку: два трупа и обвинения в пытках #shorts #Россия #Азербайджан #полиция
Скандал между Москвой и Баку: два трупа и обвинения в пытках #shorts #Россия #Азербайджан #полиция
Показать больше