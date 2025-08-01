Кондратьев назвал сроки расширения мусорного полигона в Новороссийске

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К концу 2025 года на полигоне твердых коммунальных отходов в Новороссийске будут построены два новых участка для захоронения мусора, так как действующая мощность полигона исчерпана, заявил губернатор.

Как писал "Кавказский узел", на мусорном полигоне у горы Щелба в Новороссийске регулярно происходят возгорания, из-за чего жители города жалуются на едкий дым. Горожане неоднократно призывали закрыть свалку, однако весной был объявлен тендер на ее реконструкцию, при этом срок работы мусорного полигона продлили на два года. Пользователи соцсетей возмутились планами реконструировать свалку. Очередной пожар весной 2025 года продолжался более месяца, с 13 марта по 17 апреля, после этого Росприроднадзор возбудил административное дело против собственника полигона.

Власти Краснодарского края прокомментировали сегодня работы по реконструкции свалки в Новороссийске, на которые выделено 1,2 млрд рублей. Работы, начавшиеся в мае, будут завершены к концу 2025 года, сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Текущая вместимость мусорного полигона исчерпана, реконструкция заключается в расширении его территории, подтвердил вице-губернатор Кубани Евгений Пергун на встрече с активом муниципалитета. “Планируется создание комплекса компостирования и модернизация сортировочных мощностей. (...)Кроме того, территорию полигона расширяют - это необходимо для рекультивации основного участка", - цитирует слова чиновника "Интерфакс-Юг".

На полигоне планируется строительство двух новых участков для захоронения 225 тысяч тонн отходов, а также участка компостирования мощностью 70 тысяч тонн в год. Согласно заявлению властей, сортировочный комплекс на свалке будет модернизирован.

Губернатор края Вениамин Кондратьев, также присутствовавший на встрече, назвал расширение полигона в Новороссийске необходимостью. "В Краснодарском крае проживают более 6,5 млн человек, еще 20 млн приезжают к нам на отдых. Все это серьезно влияет на увеличение объемов мусора, и существующие в регионе полигоны не могут с ним справиться", - заявил он.

Мусорный полигон в поселке Борисовка был организован в 2013 году, это единственный узаконенный объект размещения отходов из Новороссийска и Геленджика. Мощность объекта - 160 тысяч тонн отходов в год, однако, согласно территориальной схеме обращения с ТКО, в Новороссийске и Геленджике образуется около 230 тысяч тонн отходов ежегодно. Фактически свалка принимает значительно больший объем мусора, и в таких условиях полигон досрочно "исчерпал себя", заявил в январе 2024 года глава рабочей группы по экологии в Совете по развитию гражданского общества при губернаторе Кубани Евгений Витишко.

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