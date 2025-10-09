×

Кавказский узел

Главная   /   Лента новостей
20:53, 9 октября 2025

Мзия Амаглобели награждена премией "Герой свободы мировой прессы"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Основатель и медиаменеджер "Батумелеби" и "Нетгазети" Мзия Амаглобели признана "Героем свободы всемирной прессы" 2025 года вместе с шестью другими журналистами.  

Как писал "Кавказский узел", в начале августа суд в Батуми назначил основательнице изданий "Батумелеби" и "Нетгазети" Мзие Амаглобели два года заключения по делу о нападении на начальника полиции Батуми Ираклия Дгебуадзе, которому она дала пощечину.

Премия "Герой свободы мировой прессы", ежегодно вручаемая Международным институтом прессы (IPI) совместно с Международной службой поддержки СМИ (IMS), присуждается журналистам, продемонстрировавшим непоколебимую приверженность свободе прессы, информирует издание.

"Семь выдающихся журналистов из Грузии, США, сектора Газа, Перу, Гонконга, Украины и Эфиопии были названы IPI-IMS "Героями свободы мировой прессы 2025 года" за их исключительное мужество и стойкость в борьбе за свободу СМИ. Многие из них столкнулись с тюремным заключением, репрессиями и постоянными попытками заставить их замолчать, но они продолжали свою работу с поразительной стойкостью и преданностью журналистике. Двое из награжденных, обе женщины, погибли, работая репортажами из зон боевых действий по всему миру. Эта награда – дань уважения их наследию. Двое других награжденных в настоящее время находятся в тюрьме в условиях репрессий против свободы прессы и выражения мнений», – говорится в заявлении IPI-IMS (Международный институт прессы), сообщает издание "Батумелеби".

Международный институт прессы публикует благодарственную речь Мзии Амаглобели, которую она прислала в IPI из Руставской женской колонии: "Быть ​​одним из лауреатов престижной премии - это одновременно честь и ответственность. Эта награда досталась не только мне; она отмечает борьбу многих журналистов Грузии, которые, несмотря на огромное давление, мужественно отстаивают правду… Эта награда - напоминание о том, что наша жертва не остаётся незамеченной, и что международное сообщество поддерживает нас. И самое главное, она вдохновляет всех нас продолжать защищать свободу прессы, ведь тем самым мы защищаем и саму демократию", — пишет Мзия Амаглобели.

Ранее "Кавказский узел" писал, что норвежский фонд Fritt Ord и немецкая организация ZEIT Stiftung Bucerius назвали имена шести лауреатов премии свободным СМИ, в числе которых основательница "Батумелеби" и "Нетгазети" Мзия Амаглобели.

На заседании суда 14 июля Амаглобели объяснила, что силовик подверг ее бесчеловечному обращению в помещении полиции: по словам Амаглобели, пощечина была "импульсивной реакцией на унизительное обращение", при этом она не сожалеет о сделанном. 

Показания свидетелей по делу Мзии Амаглобели "написаны под копирку", а обвинение основано на обрезанном 44-секундном ролике, где запечатлен инцидент с пощечиной начальнику полиции Батуми, но нет того, что было до и после этого, указала ранее адвокат журналистки.

Подробности дела приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки".

Автор: Кавказский узел

Справочник
