Абид Гафаров. Фото: https://www.turan.az/ext/news/2022/12/free/Social/ru/13163.htm

16 февраля 2023, 19:16

Верховный суд Азербайджана отправил на пересмотр дело активиста Абида Гафарова

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Верховный суд Азербайджана частично удовлетворил кассационную жалобу активиста Абида Гафарова, осужденного по делу о клевете за слова о ветеранах карабахской войны, и вернул дело в апелляционную инстанцию. Защита Гафарова сочла это затягиванием процесса, а не судебной победой.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2022 года резко ухудшилось состояние здоровья у отбывающего тюремное наказание в Азербайджане активиста и журналиста Абида Гафарова. Пенитенциарная служба обязана обеспечить лечение активиста, указали тогда правозащитники. Они признали Гафарова политзаключенным.

Ветераны второй карабахской войны подали в суд на главу объединения "Бакинское единство", автора Youtube-канала KIM TV Абида Гафарова, потребовав наказать его за клевету и оскорбление. Предметом жалобы стало выступление Гафарова перед зданием суда после процесса по делу лидера "Партии граждан и развития" Али Алиева. Ветеранов возмутили слова Гафарова о том, что они мирятся с тем, что их "за людей не считают". Ясамальский районный суд 13 июля 2022 года приговорил Абида Гафарова к году лишения свободы, признав его виновным в клевете и оскорблении. Апелляционная инстанция оставила приговор в силе. Защита заявила о неправомерном уголовном преследовании Гафарова.

Рассмотрение кассационной жалобы Абида Гафарова на приговор состоялось сегодня в Верховном суде Азербайджана, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Агиль Лаидж. Защита в кассационной жалобе настаивала на оправдании активиста.

«Сам Абид Гафаров из-за проблем со здоровьем не участвовал в судебном процессе. У него часто возникают сердечные боли, и это результат необоснованного уголовного преследования. Защита просила прекратить уголовное дело и оправдать активиста, апеллируя к тому, что Гафаров высказывал оценочные суждения, что его слова не были адресованы персонально кому-то», - рассказал адвокат.

Верховный суд частично удовлетворил жалобу и вернул дело в Бакинский апелляционный суд, но защита Гафарова не сочла это судебной победой.

«Мы считаем, что это решение - тактическая уловка. Она не направлено на достижение справедливости, а преследует цели затянуть как можно дольше содержание Гафарова в заключении. Верховный суд имел все основания отменить решения нижестоящих инстанций и освободить Гафарова. Но судейский состав уклонился от этого и вернул дело в апелляционный суд. Срок наказания Гафарова истекает в июле. Теперь, с возвращением дела в апелляционный суд, процесс обжалования откладывается на неопределенное время. Пока апелляционный суд будет рассматривать и выносить решение, уже и срок наказания подойдет к концу», - пояснил Лаидж.

Целью затягивания процесса, по мнению адвоката, является и попытка задержать обращение Гафарова в Европейский суд по правам человека.

В Верховном суде подтвердили информацию о возвращении дела Гафарова в апелляционную инстанцию. «Судьи Верховного суда вправе принимать решения на основе закона и на основе собственных выводов. Они вправе направлять дело на повторное рассмотрение нижестоящей инстанции, и это обычная практика», - сказали корреспонденту «Кавказского узла» в секретариате Верховного суда.

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Примечание:

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Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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