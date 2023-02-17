ЕСПЧ признал незаконными аресты счетов правозащитников в Азербайджане

17 февраля 2023, 03:15

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Европейский суд по правам человека признал неправомерной заморозку банковских счетов 18 активистов и неправительственных организаций по запросу Генпрокуратуры Азербайджана. Действия властей Азербайджана блокировали деятельность гражданского общества, а назначенные судом компенсации незначительны, считают Расул Джафаров и Аннаги Гаджибейли.

Как писал "Кавказский узел", летом 2014 года Генпрокуратура Азербайджана заявила о возбуждении уголовных дел против целого ряда местных НПО, филиалов и представительств иностранных НПО о злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге. В начале августа 2014 года по требованию Генпрокуратуры были арестованы банковские счета шести местных и одной международной некоммерческой организации. По данным активистов, заморожены счета более 20 местных и иностранных НПО.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 16 февраля объявил решения по жалобам 18 гражданских активистов и неправительственных организаций из Азербайджана, чьи заявления были объединены в общем деле «Айнур Имранова и другие против Азербайджана».

Активисты и представители НПО жаловались на аресты банковских счетов по запросу Генпрокуратуры Азербайджана в период с мая 2014 года по апрель 2015 года в рамках уголовного дела против «ряда местных и иностранных НПО». «Во всех случаях национальные суды выносили соответствующие решения в отсутствие заявителей или их представителей. Заявители узнали об этих ограничениях в разные даты из других источников или от банков, когда они пытались проводить операции с использованием своих счетов», - сказано в постановлении, опубликованным на сайте ЕСПЧ.

Хотя многие из заявителей не были в статусе подозреваемых или обвиняемых, суды в Азербайджане не приняли доводы их жалоб. В ЕСПЧ они пожаловались на нарушение статьи 1 (защита собственности) Протокола №1 к Европейской конвенции прав человека. Некоторые из них также заявляли о нарушении права на справедливый суд и эффективное средство правовой защиты, права свободу выражения мнения и свободу объединений, а также о нарушении предела использования правовых ограничений (статьи 6, 10, 11, 13 и 18 конвенции).

Суд признал нарушение их прав по статье 1 Протокола №1, назначив компенсации всем заявителям: Айнур Имрановой, Губаду Ибадоглу, Эльчину Абдуллаеву, Интигаму Алиеву, Аннаги Гаджибейли, Эмину Гусейнову, Зохрабу Исмайлову, Расулу Джафарову, Гюльнаре Багировой, Саадат Мехтиевой, Ульвии Ахундовой, а также Центру экономических связей, Центру национальных и международных исследований, Институту свободы и безопасности репортеров, Обществу правового просвещения, Ассоциации юристов Азербайджана, Объединению демократических учреждений и прав человека и Общественному объединению содействия свободной экономике. ЕСПЧ обязал правительство Азербайджана выплатить каждому из заявителей по 3 тысячи евро компенсации морального ущерба (всего 54 тысячи евро) и по 300 евро компенсации судебных расходов (всего 5400 евро).

Правозащитник, глава Бакинского клуба прав человека Расул Джафаров удовлетворен решением суда в части признания незаконности ареста банковских счетов.

«Я в то время возглавлял Клуб прав человека и поскольку наша организована не была зарегистрирована, я использовал для реализации проектов свой личный счет. Летом 2014 года началось массовое расследование против местных и иностранных НПО, многим активистам и организациям по представлению прокуратуры без всякого предупреждения и уведомления заморозили банковские счета. Это коснулось не только моего счета в банке, но и даже платежной карты. Я тогда был на мероприятии в Киеве и попал в очень сложную ситуацию», - рассказал Джафаров корреспонденту "Кавказского узла".

Он настаивает, что никакой необходимости в заморозке счетов не было. "Следствие могло запрашивать у прокуратуры любую информацию об источниках поступления денег и их расходовании, требовать от нас отчета. Мне не только заморозили счет, меня самого арестовали - впоследствии ЕСПЧ признал неправомерным мой арест и приговор, Верховный суд на основе этого решения оправдал меня полностью. Нынешнее же решение ЕСПЧ - важный прецедент для предотвращения подобных действий в будущем", - сказал он.

Джафаров добавил, что после своего ареста он не добивался в банке разблокировки счета, поскольку на нем была заморожена небольшая сумма, а "условий для реализации проектов в то время все равно не было". Другим заявителям, которые оставались в Азербайджане, счета, по его данным, впоследствии разблокировали.

Компенсация, назначенная ЕСПЧ, по его мнению, "оставляет желать большего". "Все-таки людям создали большие проблемы, лишив их пользоваться денежными средствами, но если ЕСПЧ принял такое решение, то уже ничего не поделаешь», - заключил Джафаров.

Аннаги Гаджибейли сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что добился разблокировки своего личного счета и счета возглавляемой им Ассоциации юристов Азербайджана «после 18 судебных разбирательств». Он выразил недовольство решением ЕСПЧ.

«Я лично от себя, а также наша Ассоциация юристов Азербайджана, ставили вопрос о нарушении не только права собственности, но и других прав, гарантированных конвенцией, но ЕСПЧ признал только нарушение права собственности. Сумма компенсации также несоизмерима с моральным ущербом. Дело даже не в материальной ценности компенсации: фактически правительство Азербайджана парализовало независимое гражданское общество, когда против независимых НПО завели уголовные дела, заморозили банковские счета, устроили налоговые проверки, ввели запреты на выезд из страны, а некоторых активистов вообще приговорили к тюремным срокам. Даже после того, как осужденных освободили, запреты на выезд сняли, а счета разморозили, условий для свободной деятельности НПО в стране нет: власти по прежнему не регистрируют неугодные НПО, не пускают в страну западных доноров и гранты из иностранных источников. На этом фоне назначение компенсации в три тысячи евро не может считать адекватным наказанием государству», - сказал Гаджибейли.

Европейский суд по правам человека в декабре 2018 года объявил решение по делам 11 граждан Азербайджана, в том числе Аннаги Гаджибейли, которые пожаловались на запрет на выезд из страны. Запрет на выезд из Азербайджана тем, кто подал жалобы в ЕСПЧ, был введен в 2012-2016 годах. При этом все они проходили по уголовным делам всего лишь в статусе свидетелей, а не подозреваемых или обвиняемых.

Эмин Гусейнов заявил корреспонденту «Кавказского узла», что власти до сих пор не разморозили его личный счет и счет возглавляемого им Института свободы и безопасности репортеров (ИСБР).

«Совершенно незаконно нашу деятельность в Азербайджане приостановили. В августе 2014 года к нам в офис явились с обыском, изъяли все оборудования, заморозили наши счета. До сих оборудование не вернули, счета остаются блокированными. Я сам, чтобы избежать незаконного политически мотивированного ареста, вынужден был просить убежище в посольстве Швейцарии и 10 месяцев там находиться. После вмешательства международных структур власти отказались от плана арестовать меня, но они фактически выдворили меня из страны, лишив гражданства», - рассказал Гусейнов.

13 июня 2015 года Эмин Гусейнов покинул Азербайджан на самолете главы швейцарского внешнеполитического ведомства Дидье Буркхалтера. 14 января 2016 года Гусейнов пожаловался на лишение гражданства Азербайджана в ЕСПЧ.

Полномочный представитель Азербайджана в ЕСПЧ оказался недоступным для комментариев.

"Кавказский узел" писал также, что в 2016 году Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) коммуницировал жалобы 25 общественных объединений Азербайджана, которые попросили признать незаконными отказы в регистрации НПО. Среди них были дела "Центра мониторинга выборов" (ЦМВ) и "Центра мониторинга выборов и обучения демократии" (ЦМВОД), учредители которых - бывшие политзаключенные Анар Мамедли и Башир Сулейманлы. В декабре 2021 года ЕСПЧ признал нарушением лишение регистрации Центра мониторинга выборов и обязал власти Азербайджана выплатить организации 4500 евро компенсации.

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