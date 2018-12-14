ЕСПЧ признал нарушением запрет на выезд из Азербайджана для 11 человек

14 декабря 2018, 05:08

Европейский суд по правам человека объявил решение по делам 11 граждан Азербайджана, которые пожаловались на запрет на выезд из страны.

Запрет на выезд из Азербайджана тем, кто подал жалобы в ЕСПЧ, был введен в 2012-2016 годах. При этом все они проходили по уголовным делам всего лишь в статусе свидетелей, а не подозреваемых или обвиняемых.

"Кавказский узел" сообщал, что в сентября 2016 года пограничники не позволили члену правления азербайджанского движения "Республиканская альтернатива" (ReAl) Азеру Гасымлы выехать из страны. На запрет на выезд из страны жаловались также писатель Акрам Айлисли, журналист Шахвеледа Чобаноглу и другие активисты.

Жалобы на решение властей страны подали глава меджлиса партии "РЕАЛ" Азер Гасымлы; сестра арестованного бывшего главы "Международного банка Азербайджана" Джахангира Гаджиева - Амина Гаджиева; племянник бывшего ректора "Азербайджанского международного университета" Азад Мурсалиев.

С аналогичными заявлениями в суд обратились журналисты Айнур Имранова, Гюляр Мехтизаде, Изольда Агаева, Айнур Гейдарова, Айтен Алекперова (Фархадова) и юристы Ровшан Рагимова, Аннаги Гаджибейли, а также Дилара Bелиева, информирует издание contact.az.

ЕСПЧ установил, что в отношении заявителей были нарушены права, гарантированные статьей 13 (эффективная юридическая защита) Европейской конвенции прав человека, а также статьи 2 (свобода передвижения) Протокола 4 того же документа, говорится в релизе, опубликованном на сайте Европейского суда по правам человека.

B отношении Имрановой ЕСПЧ не признал нарушение права по статье 13, поскольку местные суды рассмотрели ее жалобы на выезд из страны по существу, но не удовлетворили. Дела остальных заявителей суды в Азербайджане вообще отказались рассматривать, отмечается в релизе.

ЕСПЧ постановил выплатить заявителям по 5 тысяч евро за моральный ущерб, а также по тысячи евро в качестве компенсации судебных расходов. Общий объем компенсаций составит 64 тысячи евро.

Комментариев властей Азербайджана в связи с решением суда пока не поступало.

Запрет на выезд за границу используется властями Азербайджана как способ давления на активистов, правозащитников и журналистов, критикующих руководство страны. Осенью 2016 года правозащитнику Интигаму Алиеву не позволили уехать из страны после заявлений о нарушениях прав человека в Азербайджане. Журналист Хадиджа Исмайлова, известная расследованиями фактов коррупции, в 2017 году пожаловалась в ЕСПЧ на затягивание процесса о запрете ее выезда из Азербайджана.