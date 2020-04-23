Верховный суд Азербайджана оправдал Мамедова и Джафарова

23 апреля 2020, 14:11

Суд в Азербайджане пересмотрел дела оппозиционного политика Ильгара Мамедова и правозащитника Расула Джафарова и отменил обвинительные приговоры, постановив выплатить им компенсации за тюремное заключение.

Как писал "Кавказский узел", Комитет министров Совета Европы 26 сентября 2019 года призвал власти Азербайджана снять судимости с восьми активистов, известных под общим названием "группа Ильгара Мамедова", нарушения прав которых были признаны Страсбургским судом. В числе этих активистов Ильгар Мамедов, Расул Джафаров, Заур Гурбанлы, Анар Мамедли, Интигам Алиев, Узеир Мамедли, Рашадат Ахундов и Рашад Гасанов. В январе лидер партии "Республиканская альтернатива" Ильгар Мамедов обратился в Комитет министров СЕ с призывом приостановить полномочия Азербайджана в этой структуре в связи с тем, что власти не исполнили решение ЕСПЧ. В марте СЕ вновь призвал Азербайджан снять судимости с активистов. 14 апреля Мамедов и Джафаров были уведомлены о том, что вопрос о пересмотре их дел был включен в повестку дня Пленума Верховного суда Азербайджана.

"Группа Ильгара Мамедова" состоит из критиков правительства, активистов гражданского общества и правозащитников, которые, как установил ЕСПЧ, были подвергнуты преследованию со стороны азербайджанских властей, говорится в заявлении, распространенном 26 сентября 2019 года Европейским центром защиты прав человека (EHRAC).

Пленум Верховного суда Азербайджана сегодня пересмотрел дела Мамедова и Джафарова и оправдал их.

"Пленум Верховного суда Азербайджана отменил все предыдущие решения судов страны и вынес оправдательный вердикт. Более того, Верховный суд Азербайджана постановил выплатить мне за моральный ущерб компенсацию на сумму 57 400 манатов (31 тыс. евро). Дело в том, что ЕСПЧ назначил мне компенсацию только по делу о незаконности избрания меры пресечения в виде ареста. А теперь Верховный суд, учитывая, что я провел в тюрьме около двух лет незаконно, установил компенсацию за это. Я в полной мере удовлетворен решением Пленума Верховного суда. Потому что, это редкий случай, когда Верховный суд оправдывает гражданина после решения ЕСПЧ", - сказал Джафаров корреспонденту "Кавказского узла".

Аналогичное решение принято и в отношении Мамедова. Ему установлена компенсация в размере 234 000 манатов (127 тыс. евро) в связи с тем, что он пять лет провел в заключении. "Пленум Верховного суда оправдал меня по всем обвинениям, подтвердив мое незаконное тюремное заключение в течение пяти лет", - сообщил Мамедов корреспонденту "Кавказского узла".

Ильгар Мамедов был приговорен к семи годам заключения по обвинению в организации протестов жителей города Исмаиллы. 16 ноября 2017 года ЕСПЧ признал нарушение права Мамедова на справедливое судебное разбирательство и постановил выплатить ему компенсацию в 10 тысяч евро. Решение вступило в силу, но 30 июня 2018 года пленум Верховного суда Азербайджана вернул дело Мамедова на рассмотрение апелляционного суда. В августе 2018 года суд освободил его, заменив реальный срок на условное наказание. При этом в отношении оппозиционера сохранялись некоторые ограничения, в частности, на зарубежные поездки и участие в выборах.

Адвокат Мамедова Фуад Агаев отметил, что за восстановление справедливости пришлось бороться в течение семи лет.

"Дело Ильгара Мамедова уникально тем, что именно по его жалобе ЕСПЧ впервые признал нарушение прав заявителя из Азербайджана по ст.18 Европейской конвенции, признав политические мотивы преследования. Именно по его делу Комитет министров СЕ возбудил процедуру проверки несоблюдения страной-членом организации обязательств перед ней. Именно по его делу Большая палата ЕСПЧ постановила, что Азербайджан не выполнил обязательств перед СЕ. Все это предопределило сегодняшнее решение Пленума Верховного суда. Полагаю, что данное решение позитивно отразится на практике местных судов", - сказал Агаев корреспонденту "Кавказского узла".

В аппарате Верховного суда подтвердили, что Мамедов и Джафаров оправданы пленумом и им назначены денежные компенсации.

Информация о преследовании активистов в регионах Кавказа публикуется "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов". Также "Кавказский узел" подготовил справку "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".