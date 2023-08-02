Соратники Мамедова связали его задержание в Баку с профсоюзной работой

02 августа 2023, 15:10

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Член правления движения "Демократия 1918" Афияддин Мамедов задержан после протестной акции курьеров, поскольку он возглавляет конфедерацию профсоюзов, предположили соратники активиста. Местонахождение и суть обвинений Мамедову пока неизвестны, сообщила адвокат.

Как писал "Кавказский узел", вечером 1 августа член правления движения "Демократия 1918" (D-18), председатель Конфедерации профсоюзов Афияддин Мамедов был задержан силовиками.

Мамедов подвергался преследованиям и ранее. В феврале 2023 года суд в Баку арестовал его на 30 суток после акции в поддержку активиста Бахтияра Гаджиева, признав виновным в мелком хулиганстве. В ноябре 2022 года Афияддин Мамедов был арестован на 30 суток по обвинению в неподчинении силовикам. Он заявил, что был избит силовиками после задержания.

Задержание Афияддина Мамедова связано с его работой в общественно-политической организации "Демократия 1918" и профсоюзном движении при ней, считает председатель "Демократии 1918" Ахмед Мамедли.

По его словам, Афияддин Мамедов возглавляет Конфедерацию профсоюзов «Рабочий стол» при "Демократии 1918". "В марте 2022 года мы учредили альтернативную конфедерацию профсоюзов Азербайджана, ибо сохранившаяся со времен СССР «Конфедерация профсоюзов Азербайджана» находится на службе у власти и не защищает права трудящихся. Наша конфедерация действует как платформа альтернативных профсоюзов. Отсюда и название «Рабочий стол». То есть руководители альтернативных отраслевых организаций координируют деятельность структур за единым «рабочим столом»", - рассказал Ахмед Мамедли корреспонденту "Кавказского узла".

Целью конфедерации «Рабочий стол» он назвал борьбу с трудовой эксплуатацией, оказание безвозмездной правовой помощи работникам, восстановление традиции подлинного профсоюзного движения в Азербайджане и поощрение трудящихся к организационному структурированию и совместной борьбе за свои права.

"В конфедерации «Рабочий стол» около 100 активных членов – это руководители и члены правления отраслевых профсоюзов: курьеров, отельных работников, сотрудников ресторанов, сферы торговли, промышленных работников... А общее число членов в конфедерации свыше 2 тысяч", - рассказал Ахмед Мамедли.

Афияддин Мамедов был задержан 1 августа после акции протеста курьеров по доставке пищи, пояснил он. "Акция протеста была спонтанной и состоялась в центре города возле парка Самеда Вургуна. Афияддин хотя и не участвовал в ней, но в полиции решили, что за ней стоит он как руководитель конфедерации профсоюзов «Рабочий стол», в которую входит Объединение профсоюзов курьеров", - сказал лидер движения.

По его словам, протест был вызван вступлением в силу с 1 августа новых правил пользования мотороллерами, поскольку для них и некоторых мотоциклов теперь необходимо получать регистрационные знаки и водительские удостоверения категории А.

"Но для получения регистрационных знаков надо представлять выписки из таможенных документов об их поставке в страну из-за рубежа. Проблема в том, что поставщики мопедов, мотоциклов для уклонения от уплаты налогов ввозят их как запчасти, и покупателям, соответственно, не могут представить таможенных документов на эти транспортные средства. Из-за отсутствия регистрационных документов 1 августа полиция стала изымать мотороллеры и отправлять их на штрафную площадку. Курьеры провели акцию протеста и заявили, что они не должны страдать из-за коррупции в стране. Курьерская работа является для многих в условиях массовой безработицы единственным средством заработка, и теперь людей лишают и этого", - рассказал Ахмед Мамедли.

Другой причиной задержания Афияддина Мамедова являются планы провести съезд движения «Демократия 1918», считает он. "Афияддин является также ответственным за организационную работу в движении «Демократия 1918». Он координирует работу региональных структур. Вчера [1 августа] утром мы объявили, что идем на внеочередной съезд, на котором будет принят новый устав, определены новые программные цели и манифест. И уже вечером Афияддина задержали. То есть акция протеста курьеров и планы провести съезд побудили власти задержать Афияддина, чтобы изолировать его на какое-то время и отложить наши планы. И в прошлый раз, когда мы собирались провести съезд, Афияддина арестовали на месяц. Видимо, и сейчас его планируют посадить на 30 суток", - сказал Ахмед Мамедли.

По его словам, к защите прав Мамедова привлечена адвокат Зибейда Садыгова, однако ей пока не удалось выяснить, где содержат Мамедова.

Адвокат Зибейда Садыгова подтвердила сегодня корреспонденту «Кавказского узла», что пытается установить местонахождение Афияддина Мамедова. "Сейчас мы выясняем, где его содержат. По административным делам задержанного могут содержать под стражей без решения суда не более 24 часов, по уголовным – не более 48 часов", - сказала она.

Сотрудник пресс-службы МВД Азербайджана в связи с информацией о задержании Мамедова лаконично сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что «ведется расследование».

Что касается изъятия мотороллеров у курьеров, то, по его словам, «вопрос изучается», и водителям мотороллеров будет оказана помощь в получении водительских прав и регистрационных знаков.

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