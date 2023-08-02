Общественный деятель Афияддин Мамедов задержан в Баку

02 августа 2023, 06:23

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Силовики в Азербайджане задержали общественного деятеля, председателя Конфедерации профсоюзов Афияддина Мамедова. По словам соратника, в ближайшее время его могут арестовать.

Афияддина Мамедова задержали вечером 1 августа, когда он ехал домой.

Его посадили насильно в автомобиль. В задержании участвовали сотрудники Главного управления полиции Баку, пишет Meydan TV.

По словам председатель движения D-18 Ахмеда Мамедли, в отношении Мамедова ведется расследование, его готовят в аресту. При этом он не уточнил, предъявлено ли задержанному обвинение.

Задержание Мамедова подтвердили в пресс-службе МВД Азербайджана. "В настоящее время проводится расследование", - сказал он изданию.

Ранее Мамедов уже несколько раз арестовывался по обвинению в сопротивлении законным требованиям сотрудников правоохранительных органов. Однажды у него потребовали предоставить пароль для доступа к телефону, но он отказался, после чего на него было оказано физическое давление.

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