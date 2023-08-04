Суд счел законным задержание активиста Мамедова

04 августа 2023, 21:21

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Суд в Баку отказался удовлетворить жалобу члена правления движения "Демократия 1918" Афияддина Мамедова на задержание сотрудниками полиции и назначение штрафа. Защита намерена обжаловать это решение.

Как писал "Кавказский узел", вечером 1 августа член правления движения "Демократия 1918" (D-18), председатель Конфедерации профсоюзов при этой организации Афияддин Мамедов был задержан силовиками. Его соратники предположили, что он задержан в связи с профсоюзной деятельностью. В МВД Азербайджана сообщили, что Мамедов арестован в административном порядке на 30 суток. Защита выяснила, что 2 августа в отношении Мамедова были вынесены два судебных решения: о штрафе на 500 манатов (около 300 долларов США) за "невыполнении требований в связи исполнением решений суда и иных органов" и об аресте на 30 суток за "неподчинении законным требованиям полиции". В знак протеста 2 августа Мамедов объявил голодовку, он также требует соблюдать его право на телефонные звонки. Защита подала апелляцию на решение об аресте и жалобу на задержание Мамедова и присуждение ему штрафа.

Мамедов подвергался преследованиям и ранее. В феврале 2023 года суд в Баку арестовал его на 30 суток после акции в поддержку активиста Бахтияра Гаджиева, признав виновным в мелком хулиганстве. В ноябре 2022 года Афияддин Мамедов был арестован на 30 суток по обвинению в неподчинении силовикам. Он заявил, что был избит силовиками после задержания.

В Хатаинском районном суде Баку сегодня состоялось рассмотрение жалобы на задержание Мамедова сотрудниками Главного управления полиции города Баку и присуждение ему денежного штрафа за "неподчинение требованиям судоисполнителя", сообщил корреспонденту "Кавказского узла" глава Движения "Демократия 1918" Ахмед Мамедли.

"Задержание было неправомерным. Никаких оснований для этого не было. Что касается штрафа, то это тоже необоснованная санкция. Афияддина в прошлом месяце вызывали в отдел исполнения судебных решений по вдруг обнаружившемуся его старому налоговому долгу. Афияддин пошел по первому вызову, не стал уклоняться от уплаты долга. С судоисполнителем была достигнутая договоренность, что Афияддин по частям ежемесячно будет оплачивать долг и определенную сумму он уже погасил", - рассказал Мамедли.

Поводом для задержания послужила задолженность по уплате налогов в связи с предпринимательской деятельностью Мамедова в 2017-2018 годах, долг за неуплаченный налог, который суд начислил в 2019 году, составил 3400 манатов (около 2050 долларов). О долге стало известно спустя четыре года, когда Афияддин участвовал в рабочей группе гражданского общества по защите прав жителей Союдлу, сообщил Мамедли. "Его уже тогда вызывали, хотели арестовать на 20 суток за неуплату долга. Но потом в отделе исполнения судебных решений согласились, что Афияддин будет по частям оплачивать этот долг. Афияддин оплатил 600 манатов (360 долларов) и далее должен был ежемесячно по частям погашать долг. Вопреки письменному соглашению его арестовали сейчас, что является подтверждением политических мотивов преследования, которое, в частности, связано с профсоюзной деятельностью и активным участием в работе нашего движения", - рассказал ранее Мамедли "Кавказскому узлу".

При этом, по его словам, Мамедова на рассмотрение жалобы в суд не доставили. "Судебное разбирательство проводилось без участия Мамедова. В знак протеста адвокат Зибейда Садыгова также отказалась от участия в процессе потому, что важно было присутствие самого Афияддина, его ответы на вопросы защиты. Постфактум нам из суда сообщили, что жалоба оставлена без удовлетворения. На это решение будет подана апелляция", - рассказал Мамедли.

Он также сообщил, что сегодня не удалось связаться с Мамедовым. "Когда 3 августа у Афияддина была адвокат Садыгова, он передал через нее нам послание. Афияддин сказал, что пока он лично очно или по телефону не сообщит, что прекратил голодовку, считать, что он продолжает акцию. Сегодня Афияддин не звонил – значит, его право на звонки не восстановлено. Для административно арестованных порядок таков: сначала арестант звонит по прибытию в изолятор, а потом имеет возможность дважды в неделю звонить. Афияддин там уже со 2 августа и ни разу не звонил. Мы считаем, что Афияддин продолжает голодовку. У Афияддина болезнь почек, длительная голодовка наверное, опасна для его жизни. Но он, очевидно, будет голодать столько, сколько сможет", - подчеркнул Мамедли.

Адвокат Зибейда Садыгова подтвердила слова Мамедли о судебном разбирательстве и его итогах и намерении защиты подать апелляцию. "Кроме того, мы подали апелляцию на решение об аресте Афияддина. Пока дата рассмотрения жалобы еще не назначена", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

В пресс-службе МВД Азербайджана воздержались комментировать информацию о голодовке Мамедова, сославшись на отсутствие информации. Что касается утверждений о необоснованности задержания, ареста Мамедова и присуждения ему штрафа в ведомстве подчеркнули, что совершение им указанных правонарушений подтверждено решениями суда. При этом в МВД сказали, что ранее ведомство уже распространило официальную информацию об аресте Мамедова.

Мамедов "был задержан в связи с объявлением его в розыск из-за неуплаты долговых обязательств, установленных судом", и арестован на 30 суток, заявил ранее корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы МВД Азербайджана Ибрагим Амирасланлы.

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