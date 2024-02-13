Совет Европы счел неубедительной борьбу с отмыванием денег в Азербайджане

13 февраля 2024, 04:11

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Азербайджану следует активизировать работу по борьбе с отмыванием денег, говорится в отчете профильного комитета Совета Европы. Дела о легализации преступных доходов расследуются в Азербайджане избирательно, а за критику коррупционеров власти преследуют, отметили аналитики.

Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (MONEYVAL) опубликовал 12 февраля доклад, в котором призвал власти Азербайджана усилить меры по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и оружия массового поражения. Эксперты предлагают активизировать как профилактические меры, так и надзор в данной сфере.

В отчете представлена комплексная оценка уровня соблюдения страной стандартов, установленных Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), говорится в сообщении пресс-службы Совета Европы, поступившем корреспонденту «Кавказского узла».

С 2014 года, когда MONEYVAL в последний раз оценивал Азербайджан, страна предприняла ряд действий по укреплению своей правовой и институциональной базы для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

"Азербайджан достиг значительного уровня эффективности в борьбе с финансированием терроризма", и власти продемонстрировали свою способность успешно расследовать преступления по финансированию терроризма, говорится в отчете. В частности, за отчетный период (то есть с 2014 года) было вынесено семь обвинительных приговоров в рамках борьбы с финансированием терроризма.

В оценочном отчете MONEYVAL по Азербайджану далее отмечается, что страна демонстрирует справедливое понимание рисков финансирования терроризма, среди которых коррупция внутри страны, налоговые преступления, контрабанда и незаконный оборот наркотиков являются основными предикатными преступлениями (частями более крупных преступлений) в отмывании денег.

Вместе с тем в отчете говорится о необходимости серьезно улучшить расследование и судебное преследование за отмывание денег. «Правоохранительные органы имеют доступ к финансовой разведке и другой информации, которую они в определенной степени используют для установления доказательств и отслеживания доходов, полученных преступным путем, связанным с отмыванием денег, финансированием терроризма и предикатными преступлениями. Однако соответствующие органы выиграют, если будет расширено внутреннее сотрудничество на оперативном уровне», - говорится в отчете.

По данным организации, большинство уголовных дел и вынесенных обвинительных приговоров связаны с отмыванием денег со стороны отдельных лиц. Однако в отношении юридических лиц до сих пор не проводились расследования. «Азербайджан преследует конфискацию как политическую цель. Несмотря на то, что некоторые похвальные суммы преступных доходов были конфискованы, страна должна делать больше для отслеживания активов путем проведения систематических параллельных финансовых расследований по всем преступлениям, приносящим доходы, включая финансированию терроризма», - указано в документе.

Незадолго до визита MONEYVAL в Азербайджане была проведена оценка риска злоупотребления сектором некоммерческих организаций (НКО) в целях финансирования терроризма. Организация призвала власти оперативно применять превентивные, целевые и пропорциональные меры по снижению рисков, при этом стараясь гарантировать, что законная деятельность НКО не будет нарушена и не будут создаваться препятствия.

Азербайджан отчитается перед MONEYVAL о прогрессе, достигнутом в совершенствовании реализации своих мер в декабре 2025 года.

Правительство Азербайджана в определенной мере учитывает рекомендации подобных международных структур по борьбе с отмыванием денег, прокомментировал корреспонденту "Кавказского узла" отчет MONEYVAL глава Общественного объединения содействия свободной экономике Зохраб Исмаил.

По его словам, банки Азербайджана усилили контроль за выводом из страны денег, происхождение которых неизвестно. «Однако для некоторых могут быть исключения. К примеру, международное расследование «Азербайджанский ландромат» выявило вывод из страны средств чиновниками, депутатами, которые не могли подтвердить происхождение этих денег. «Привилигированные» все еще могут пользоваться возможностями отмывания денег», - сказал Исмаил.

В публикации "Азербайджанский "ландромат" от 4 сентября 2017 года на сайте Центра по исследованию коррупции (OCCRP) содержится информация о подкупе представителями азербайджанской правящей элиты лоббистов в Европе. Независимая следственная группа пришла к выводу, что европейские политики и чиновники за взятки лоббировали интересы Азербайджана. 26 апреля 2018 года большинство депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы одобрили резолюцию по докладу следственной группы. Представители Азербайджана выступили против резолюции, заявив, что доклад необъективен и составлен с целью шантажа. 15 мая 2018 года ПАСЕ ввела санкции против главы азербайджанской делегации Самеда Сеидова.

По его словам, суды не являются независимыми органами в борьбе с отмыванием денег. «Более эффективно могут действовать органы безопасности и прокуратуры. Но и их деятельность не столь эффективна», - отметил эксперт.

Он также указывает на избирательность в борьбе с отмыванием денег. Часто, на его взгляд, объектами борьбы становятся уже опальные чиновники и конфискация их имущества, по сути, имеет политический контекст.

Исмаил также указал на то, что обвинения в отмывании денег порой используются в политических целях для преследования критиков власти. При этом квалификация отмывания денег в таких делах чрезмерно произвольно интерпретируется. Одним из примеров также дел Исмаил указал на уголовное преследование активиста и правозащитника Бахтияра Гаджиева.

Власти порой используют борьбу с отмыванием денег для преследования своих критиков, сказал корреспонденту "Кавказского узла" директор Института свободы и безопасности репортеров Эмин Гусейнов.

«Один из примеров тому - обвинения в отмывании денег Бахтияру Гаджиеву. Так интерпретируется получение Гаджиевым грантов от европейских доноров на реализацию правозащитных проектов. От того, что законодательство Азербайджана запрещает использование грантов, не зарегистрированных госорганами, они не становятся преступного происхождения. Отмыванием денег неверно квалифицировалось и получение пожертвований активистами партии Народного фронта от азербайджанцев за рубежом на поддержку семей политзаключенных. Шесть лет назад по этому делу были арестованы и осуждены к тюремным срокам пять оппозиционеров. Впоследствии все были освобождены либо по помилованию, либо отбыв весь срок», - сказал Гусейнов.

27 февраля 2019 года суд признал виновными пятерых активистов партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) в отмывании денег. Среди них был член президиума ПНФА Агиль Магеррамов, его приговорили к четырем годам лишения свободы. В сентябре 2019 года высшая судебная инстанция страны оставила без удовлетворения кассацию защиты трех активистов партии Народного фронта Азербайджана, в том числе и Агиля Магеррамова. 30 июля 2021 года Хазарский районный суд отказал Магеррамову в условно-досрочном освобождении. Активисты сочли решение суда политически мотивированным.

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