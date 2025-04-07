Осужденный в Азербайджане активист объявил голодовку

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Азербайджанский активист Эльвин Назаров объявил в тюрьме голодовку в знак протеста против условий заключения.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре 2019 года союз "За свободу политзаключенных Азербайджана" признал политзаключенным Эльвина Назарова в числе других осужденных по "Гянджинскому делу".

30 августа 2019 года апелляционный суд смягчил наказание шести осужденным за участие в беспорядках в Гяндже. Эльвину Назарову срок наказания был сокращен с 7 лет до 2,5 года лишения свободы.

Эльвин Назаров сегодня объявил голодовку в СИЗО Пенитенциарного комплекса Умбакы, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" супруга активиста Шебнем Назарова.

Она пояснила, что Эльвин Назаров во второй раз оказался в тюремном заключении "по политическим мотивам". "В 2021 году Эльвин вышел на свободу. Но в апреле прошлого года его вновь арестовали в рамках массовых гонений на верующих. Теперь его ложно обвинили в наркотическом преступлении", - рассказала она.

По ее словам, Шекинский суд по тяжким преступлениям приговорил активиста к 5 годам 4 месяцам лишения свободы, признав виновным по статье 234.1-1 1 УК Азербайджана.

Эльвину врачи рекомендуют употреблять жидкую еду. Но в СИЗО Умбакы нет условий для приготовления пищи

18 марта Шекинский апелляционный суд отклонил жалобу на приговор. "Спустя четыре дня Эльвина этапировали в СИЗО Умбакы. Более двух недель он содержится там. У Эльвина проблемы со здоровьем. Еще во время первого ареста в результате пыток у него образовался полип в желчном пузыре. После второго ареста болезнь усугубилась. В Шекинском СИЗО тюремные врачи рекомендовали срочно перевести его в лечебное учреждение пенитенциарной службы. Однако этого не было сделано, а в Умбакы болезнь еще более обострилась. Дело в том, что Эльвину врачи рекомендуют употреблять жидкую еду. Но в Умбакы нет условий для приготовления пищи, чтобы он хотя бы сам себе готовил супы, бульоны. Из дома только раз в месяц принимают пищу, в самой же тюрьме в Умбакы заключенным дают пищу очень плохого качества, а в кафе там можно покупать только фастфуд. От такой еды Эльвину становится все хуже. В последние дни он ест только хлеб. Кроме того, в Умбакы только раз в неделю дают горячую воду. После апелляционного суда его должны были перевести в колонию, где у заключенных больше свободы действий, а самое главное, есть возможность готовить себе пищу", - рассказала жена активиста.

Поэтому, продолжила она, Назаров 7 апреля объявил голодовку и намерен держать ее до тех пор, пока его не переведут в колонию. "Уже после того, как Эльвина отправят в исправительное учреждение, мы будем добиваться оказания ему медицинской помощи, перевода в госпиталь пенитенциарной системы. Одновременно будет подана кассационная жалобы в Верховный суд для отмены незаконного приговора", - сказала Шебнем Назарова.

Сокоординатор союза "За свободу политзаключенным Азербайджана" Эльшан Гасанов подтвердил, что после решения апелляционного суда приговор считается вступившим в силу, и осужденного должны перевести в исправительное учреждение.

Некоторых месяцами держат там. Эти условия не отличаются от режима СИЗО

"Однако после того как в прошлом году был открыт пенитенциарный комплекс в Умбакы, заключенных почему-то промежуточно переводят в это учреждение, и некоторых месяцами держат там. Эти условия не отличаются от режима СИЗО, где арестантов содержат в ограниченном пространстве", - сказал Гасанов корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что Назаров по-прежнему считается политзаключенным. "Мы и по "Гянджинскому делу" признали его политзаключенным, поскольку достоверных доказательств против Назарова не было. Примечательно, что, несмотря на пытки, он не дал признательных показаний. Теперь его вновь арестовали и осудили в рамках очередной волны репрессий против верующих шиитов. Вообще же, независимо от места содержания, заключенному должны обеспечить эффективную медицинскую помощь. Государство в ответе за его здоровье и жизнь", - сказал правозащитник.

Получить комментарии в пенитенциарной службе не удалось, передал корреспондент "Кавказского узла".

Читайте "Кавказский узел" и смотрите наши видео в Telegram без установки VPN 2 . Установите наше мобильное приложение для Android и IOS, а также используйте браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях "ВКонтакте", "Одноклассники" и X (бывший Twitter). Смотреть видео "Кавказского узла" можно и в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.