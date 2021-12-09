Адвокат оценил перспективы пожизненного срока для убийцы Хангошвили

09 декабря 2021, 05:44

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили сопряжено с особыми отягчающими обстоятельствами, а такое преступление в Германии наказывается пожизненным заключением, пояснил представитель Немецкой коллегии адвокатов Дирк Ламмер.

Как сообщал "Кавказский узел", на заседании в октябре свидетель заявил, что обвиняемый в убийстве Зелимхана Хангошвили является сотрудником российских спецслужб Вадимом Красиковым. Он пояснил, что ранее не опознал Красикова из страха. По данным журналистского расследования The Insider*, Bellingcat и Der Spiegel, Вадим Красиков проходил службу в спецназе ФСБ "Вымпел". Эти издания указывали, что биллинг телефонов подозреваемого подтверждает его неоднократные звонки сотрудникам спецназа ФСБ, а также посещение тренировочных баз российских спецслужб. Однако бывшие спецназовцы назвали выводы журналистов ошибочными. Эти данные противоречат прежней версии о причастности к убийству Хангошвили окружения Кадырова. Сам Кадыров ранее также заявил, что власти Чечни и России не имеют отношения к убийству Зелимхана Хангошвили. Представители чеченской диаспоры считают, что обвиняемый в убийстве Хангошвили заслуживает пожизненного заключения, но опасаются, что его могут выдать России.

Зелимхан Хангошвили был убит в Берлине 23 августа 2019 года. Один из двух задержанных обвинен в убийстве и незаконном обороте оружия. По данным прокуратуры Германии, он "действовал по поручению госструктур центрального правительства России" и совершил убийство либо ради вознаграждения, либо потому, что разделял мотивы заказчика. Зелимхан Хангошвили – уроженец Панкисского ущелья, чеченец-кистинец. В ходе второй чеченской войны Зелимхан Хангошвили воевал на стороне Шамиля Басаева и Абу Валида, позже – Аслана Масхадова. Он стал полевым командиром, под его командованием было около 60 бойцов. Представители чеченской диаспоры во Франции считают, что Хангошвили не был личным врагом Рамзана Кадырова, он был противником участия чеченцев в сирийском конфликте, говорится в биографической справке о Зелимхане Хангошвили, подготовленной "Кавказским узлом".

Генеральная прокуратура Германии на заседании в Высшем суде Берлина запросила пожизненный срок заключения без права досрочного освобождения для россиянина Вадима Красикова (Соколова), обвиняемого в убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили летом 2019 года.

Председатель исполнительного комитета рабочей группы по уголовному праву Немецкой коллегии адвокатов Дирк Ламмер пояснил корреспонденту "Кавказского узла", на чем основывается обвинение, запрашивая пожизненное наказание для обвиняемого в убийстве Хангошвили.

«Применяемая статья 211 Уголовного кодекса - это умышленное убийство человека при наличии особых обстоятельств. К ним относятся, например, коварное совершение деяния, жестокость деяния, использование веществ, опасных для населения (например, бомба), низкие мотивы со стороны преступника или убийство с целью прикрыть другое преступление (убийство свидетеля). Согласно статье 211 Уголовного кодекса, убийца приговаривается к пожизненному заключению. Закон не предусматривает досрочного освобождения. Следовательно, в случае признания виновным в убийстве должно быть назначено пожизненное заключение. Политическая подоплека или общественный резонанс не играют роли и не могут заменить наличие особых обстоятельств убийства. Что касается вопроса о том, может ли осужденный к пожизненному заключению быть освобожден досрочно по истечении как минимум 15 лет, суд также рассматривает вопрос о том, является ли вина преступника особенно серьезной. В этом случае досрочное освобождение исключено, и осужденный фактически должен находиться в тюрьме пожизненно. Федеральная прокуратура обратилась в суд с просьбой определить степень вины. Вина может быть особенно серьезной, например, если преступник действует особенно жестоко, или если он осознает несколько признаков убийства, например, действует коварно и из низких мотивов. Тот факт, что существует заказное убийство, или что политические мотивы играют роль, безусловно, может иметь важное значение и говорить об особой тяжести вины. Можно сказать, что если смотреть на преступление в целом, то это должно быть признано особо тяжким убийством», - сказал он 8 декабря.

Ранее свидетельские показания на заседании дал шеф-редактор The Insider* Роман Доброхотов.

В ходе совместного журналистского расследования Bellingcat и The Insider*, в частности, выяснилось, что до убийства Хангошвили в Берлине человек с такими данными, как в загранпаспорте на имя Соколова, не существовал ни во внутрироссийском паспортном реестре, ни в списках Федеральной налоговой службы РФ. Такой человек появился в обеих базах данных только за несколько недель до преступления в Берлине, сообщил Доброхотов, и добавил, что, по его мнению, создать такой аватар несуществующего человека могли только спецслужбы. Ранее как секретный свидетель в суде был допрошен представитель Bellingcat, пишет Deutsche Welle.

Роман Доброхотов рассказал корреспонденту «Кавказского узла», как проходил допрос. «Про то, откуда я взял данные для расследования, уже не спрашивали, потому что до этого допрашивали Bellingcat. Я-то в суде подтвердил, что лично я получал только данные из легальных источников. Смешной момент был про паспорт. Адвокат защиты сказал: "А вот в документах значится, что Соколов имел внутренний паспорт еще с 2016 года. Я говорю: "Ну, видимо, постфактум внесли данные о том, что он якобы существовал". Адвокат: «Но вы ведь не можете доказать, что его нет?" Я говорю: "Во-первых, доказать что чего-либо не существует - сложная задача, во-вторых, если бы паспорт существовал, то, наверно, Красиков бы его предъявил, у россиян принято паспорт иметь при себе». Адвокат: «То есть вы считаете, что паспорта нет, потому что у Красикова его нет при себе?» Я: «Если его паспорт остался в России, то почему же вы его не привезли в суд и не продемонстрировали нам? Вы же так хотите доказать, что он существует, что вам мешает?" И тут адвокат просто стал возмущенно мотать головой и сел на место», - рассказал Доброхотов.

В ходе допроса защита попыталась дискредитировать показания свидетеля Водореза, рассказал Доброхотов. «Адвокат спрашивает: «Как вы можете доверять свидетелю Водорезу? Вам было известно, что он ведет Youtube-канал, в котором делает политические заявления?» Я: «Я не интересовался Youtube господина Водореза и его политическими взглядами». Адвокат: «Но он призывал там свергать власть!» Я: «Ну он же украинец. Найдите мне украинца, который не призывает свергать власть». Адвокат: «А еще он утверждает, что маски - это намордники, которые надевает нам государство, чтобы управлять нами», - рассказал Доброхотов.

По словам шеф-редактора The Insider*, на это он ответил: «Вы знаете, я только что был в Вене, и когда гулял по городу, случайно оказался в центре демонстрации, где все кричали что-то в этом духе. Но какое это все имеет отношение к убийству Хангошвили в Берлине?». "И такой абсурдный диалог продолжался около часа", - добавил Доброхотов.

В суде он также рассказал, что нашел водителя такси, на котором Красиков с семьей выезжал из Украины в 2014 году, вскоре после событий на Майдане. В базе данных пересечения границы сохранилось имя Красикова и его попутчиков, в том числе и водителя. Когда Доброхотов показал ему фотографию "Соколова", тот сразу опознал в нем человека, которого вывозил из Украины, то есть Красикова.

Адвокат Дирк Ламмер прокомментировал, можно ли считать такие показания уликой. «В целом можно сказать, что все доказательства допустимы в немецком уголовном судопроизводстве. Например, выводы журналистов-расследователей, или свидетелей с чужих слов, или выводы частных детективов. Однако при оценке доказательств суд всегда будет учитывать их источник, то есть оценивать ценность доказательств и их относительность. Если свидетель сообщает показания третьих лиц, то есть является свидетелем с чужих слов, суд всегда должен пытаться вызвать прямого свидетеля, поскольку его показания гораздо более ценны, чем показания косвенного свидетеля», - заявил Ламмер.

Следующее заседание по делу об убийстве Зелимхана Хангошвили запланировано на вторник, 14 декабря.

На "Кавказском узле" опубликован справочный материал "Убийства критиков Кадырова в странах Евросоюза".