Путин продолжил линию на отрицание убийств врагов Кремля словами о Хангошвили

10 декабря 2019, 22:21

Своими словами о "кровавом человеке" Зелимхане Хангошвили президент РФ Владимир Путин полностью отверг версии о причастности российских спецслужб к убийству в Берлине, считают ветеран "Альфы" Сергей Гончаров и политолог Дмитрий Орешкин. Блогер Тумсо Абдурахманов и журналистка Фатима Тлисова усмотрели в словах Путина попытку оправдать это убийство.

Как сообщал "Кавказский узел", Зелимхан Хангошвили был убит в Берлине 23 августа. Предполагаемый убийца был задержан. Родные и знакомые убитого предположили, что в его устранении были заинтересованы как российские, так и грузинские спецслужбы. Убитый в Германии Зелимхан Хангошвили был одним из организаторов взрывов в метро Москвы, заявил Владимир Путин.

"Это боевик, причем очень жесткий, кровавый человек. Только в одной из акций, в которых он принял участие, им было убито 98 человек", - сказал, в частности, Путин. После убийства Хангошвили правоохранительные органы Германии допустили, что российское государство или власти Чечни могли дать заказ на убийство. В связи с этим 4 декабря МИД Германии объявил персонами нон грата двух сотрудников российского посольства, объяснив это решение отсутствием помощи России в расследовании убийства.

Слова Путина о Хангошвили звучат как взятие ответственности за убийство в Берлине на себя, считает чеченский блогер Тумсо Абдурахманов. "Путин прокомментировал (читать, как “взял ответственность за”) убийство Зелимхана Хангошвили", - написал он сегодня в своем Telegram-канале, опубликовав видеокомментарий Путина.

Американская журналистка черкесского происхождения Фатима Тлисова также задалась вопросом, как следует трактовать слова Путина о Хангошвили. "Сколько терактов было в московском метро? Какой именно из них "огранизовывал" Зелимхан Хангошвили? Какое отношение к вопросу о причастности России имеет тот факт, что "он не был грузином по национальности" и что он "убил 98 человек"? Путин здесь отрекается от причастности или оправдывает причастность?" - написала она на своей странице в Facebook.

Владимир Путин "не уточнил, о каком взрыве в московском метро идет речь" - названное им число убитых "в одной из акций" совпадает с данными правительства Ингушетии о количестве погибших во время вооруженного нападения боевиков на Ингушетию в 2004 году, отмечает в своем Telegram-канале издание "Юг. МБХ медиа".

21 июня 2004 года ночью в 22.45 мск несколько групп боевиков численностью 200 человек осуществили нападение на 20 точек на территории республики Ингушетия. Ход событий описан в материале "Кавказского узла" "Ночное нападение боевиков на Ингушетию (2004)".

Франция может принять "солидарные меры" по отношению к России в связи с убийством Хангошвили в Берлине, заявил президент страны Эммануэль Макрон после встречи с Путиным на "нормандском саммите" в Париже.

По словам Макрона, он намерен дождаться окончания расследования, и если факты будут указывать на причастность российских спецслужб к преступлению, Франция поступит так же, "как делала каждый раз", в том числе и после скандала с отравлением в Солсбери, пишет сегодня РИА "Новости".

В начале марта 2018 года в британском Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к инциденту причастна Россия, Москва это категорически отрицает. Россия и ранее отвергала все обвинения в причастности к убийству политических оппонентов Кремля за рубежом: так, власти РФ до сих пор не признают ответственности за отравление полонием бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, умершего в ноябре 2006 года, тогда как Великобритания считает главным подозреваемым в его убийстве депутата Госдумы РФ. Широкую известность Литвиненко принесла написанная книги "ФСБ взрывает Россию".

Заявление Путина об убийстве Хангошвили полностью выражает позицию Кремля по этому вопросу, считает блогер "Кавказского узла" BERG...man Tbilisi. "Заявление Путина - это и есть позиция Кремля. Оно - самодостаточно. Как, впрочем, и слова Ангелы Меркель о том, что речь идет лишь о предположениях немецкой стороны и "мы ждем помощи РФ в раскрытии этого убийства", - написал блогер в своем посте Владимир Путин о Зелимхане Хангошвили: "жесткий и кровавый человек, находившийся у нас в розыске".

Путин открестился от причастности к убийству в Берлине

Из слов Путина о Зелимхане Хангошвили на пресс-конференции в Париже не следует, что у российских спецслужб был мотив для его убийства - российский президент сослался на специфику окружения Хангошвили как раз для того, чтобы представить иную версию, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров не усмотрел в словах Путина намеков на причастность спецслужб к убийству Хангошвили. "Этот чеченец, гражданин Грузии, участвовал во множестве терактов на Северном Кавказе, а там есть такая вещь как межклановые и

межтейповые разборки, жертвой которых он и мог пасть. Если бы у российских спецслужб был намерение устранить его, они бы сделали это в другое время и на другом уровне", - сказал Гончаров «Кавказскому узлу».

Политолог Дмитрий Орешкин расценивает высказывание Путина как попытку "заранее откреститься" от этого преступления. Он отметил, что Путин прокомментировал убийство Хангошвили на фоне информации, что подозреваемый в убийстве готов дать показания об организаторах и заказчиках преступления в обмен на убежище.

«Я думаю, что Путин, сказавший о том, что «это бандитская среда», хочет представить все произошедшее сведением счетов между [криминальными элементами] и заранее откреститься о расследования, организованного немецкими спецслужбами. Так, что это не «мы и убили-с», а скорее «мы здесь не причем-с», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Политолог отметил, что российские спецслужбы ни разу не признавали себя причастными к ликвидации своих врагов за рубежом. Единственным исключением он назвал убийство экс-президента Чечни Зелимхана Яндарбиева в 2004 году.

Последовательный сторонник независимости Чечни, участник Первой чеченской войны Зелимхан Яндарбиев был дипломатическим представителем сепаратистов на Ближнем Востоке. 13 февраля 2004 года он был убит при подрыве автомобиля, когда возвращался домой после пятничной молитвы из столичной мечети Дохи в Катаре, говорится в биографической справке, подготовленной "Кавказским узлом".

«Так было и со Скрипалями и с попыткой переворота в Черногории. Путин вернулся к прежней советской тактике: «нас здесь не было, а все, что вы говорите - это следствие русофобии», - заключил Орешкин.

Версия: месть за Ахмата Кадырова

Немецкие связывают убийство Зелимхана Хангошвили с руководством Чечни. В статье, опубликованной изданием Bild 5 декабря, высказывается версия, что власти Чечни считают Хангошвили причастным к убийству Ахмата Кадырова.

Ахмат Кадыров в годы правления в Чечне Джохара Дудаева и Аслана Масхадова был муфтием самопровозглашенной республики, но с началом второй военной кампании перешел на сторону федеральных сил, и был назначен главой временной администрации Чечни. В 2003 году он стал президентом Чеченской Республики, а в мае 2004 года погиб в результате теракта на грозненском стадионе "Динамо".

Авторы публикации обращают внимание, что Хангошвили застрелили в Берлине 23 августа - в день рождения Ахмата Кадырова, а ответственность за убийство Кадырова-старшего в 2004 году брал на себя чеченский полевой командир Шамиль Басаев, соратником которого был Хангошвили.

Немецкие спецслужбы не исключают, что в Европу направлены и другие киллеры, в чьи задачи входит устранение бывших лидеров чеченских боевиков.