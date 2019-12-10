Путин обвинил Хангошвили в организации взрывов в метро Москвы

10 декабря 2019, 06:05

Убитый в Германии Зелимхан Хангошвили был одним из организаторов взрывов в метро Москвы, заявил Владимир Путин.

Как сообщал "Кавказский узел", Зелимхан Хангошвили был убит в Берлине 23 августа. Предполагаемый убийца был задержан. Родные и знакомые убитого предположили, что в его устранении были заинтересованы как российские, так и грузинские спецслужбы. Российские власти не имеют отношения к убийству, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. После убийства Хангошвили правоохранительные органы Германии допустили, что российское государство или власти Чечни могли дать заказ на убийство. В связи с этим 4 декабря МИД Германии объявил персонами нон грата двух сотрудников российского посольства, объяснив это решение отсутствием помощи России в расследовании убийства. Эту позицию поддержала канцлер Германии Ангела Меркель.

Лидеры России и Германии затронули тему убийства в Берлине на пресс-конференции, состоявшейся по завершении саммита лидеров «нормандской четверки» в Париже, сообщает сегодня, 10 декабря "Коммерсант".

"Я подчеркнула, что мы со стороны Германии ждем, что российская сторона будет сотрудничать», - сказала, в частности, Ангела Меркель, слова которой приводит издание.

"Это боевик, причем очень жесткий, кровавый человек. Только в одной из акций, в которых он принял участие, им было убито 98 человек. Он был одним из организаторов взрывов в московском метро", - заявил Путин, слова которого приводит "Интерфакс".

"Это человек, который принимал активное участие в боевых действиях на стороне сепаратистов на Кавказе... Этот человек находился у нас в розыске", - сказал президент России, добавив, что вопрос о выдаче Хангошвили неоднократно ставился перед Германией.

По словам президента России, он не знает, что произошло с убитым, при этом Путин считает высылку дипломатов в ответ на убийство некорректной.

"Это бандитская среда и там может произойти все, что угодно. Но я полагаю, что только на основе предварительных соображений, некорректной является высылка дипломатов, которые не имеют к этому никакого отношения", - заявил, в частности, президент России.

Напомним также, 6 декабря стало известно, что россиянин, подозреваемый в убийстве Зелимхана Хангошвили, переведен в тюрьму строгого режима в Берлине в связи с опасениями за его безопасность. Подозреваемый в убийстве проходил службу в спецназе ФСБ "Вымпел", озвучили в тот же день итоги совместного расследования издания The Insider, Bellingcat и Der Spiegel. По данным исследователей, стрелявший в Хангошвили использовал поддельный паспорт на имя Вадима Соколова. Это, по версии авторов публикации, невозможно было сделать без влиятельных покровителей, так как данные отсканированного паспорта автоматически соотносятся с данными системы "Роспаспорт", где Вадим Соколов не значится.

В мае 2015 года на Хангошвили было совершено покушение в Тбилиси. В 2009 году Хангошвили пытались отравить, сообщил ранее руководитель грузинского "Фонда интеграции народов Кавказа" Умар Идигов. В разделе "Персоналии" "Кавказский узел" опубликовал биографию Зелимхана Хангошвили.