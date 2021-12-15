Берлин объявил о высылке российских дипломатов в связи с делом Хангошвили

15 декабря 2021, 20:13

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Два сотрудника российского посольства в Берлине объявляются персонами нон грата, заявила глава МИД ФРГ после оглашения приговора по делу об убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Германии. МИД России анонсировал ответные меры на высылку дипломатов.

Как писал "Кавказский узел", россиянин, которого свидетель опознал как сотрудника российских спецслужб Вадима Красикова, приговорен сегодня судом в Берлине к пожизненному заключению по делу об убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Суд в приговоре Красикову указал на роль российских властей, отметила вдова Хангошвили.

Уроженец Панкисского ущелья, чеченец-кистинец Зелимхан Хангошвили был убит в Берлине 23 августа 2019 года. В ходе второй чеченской войны он воевал на стороне Шамиля Басаева и Абу Валида, позже – Аслана Масхадова. На заседании в октябре свидетель заявил, что обвиняемый в убийстве Хангошвили является сотрудником российских спецслужб Вадимом Красиковым, но пояснил, что ранее не опознал Красикова из страха. По данным прокуратуры Германии, обвиняемый в убийстве Хангошвили "действовал по поручению госструктур центрального правительства России" и совершил убийство либо ради вознаграждения, либо потому, что разделял мотивы заказчика.

Берлин объявляет двух сотрудников российского посольства персонами нон грата из-за дела об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, заявила сегодня глава МИД Германии Анналена Бербок.

"Это убийство по, как установил сегодня суд, государственному заказу представляет собой серьезное нарушение германского права и суверенитета Федеративной Республики. Мы только что вызвали на разговор посла России. Послу сообщили, что два представителя дипломатического персонала российского посольства объявляются нежелательными персонами", - сказала Анналена Бербок, слова которой приводит ТАСС.

В свою очередь, МИД России анонсировал ответные меры на высылку дипломатов. "Недружественные действия Берлина не останутся без адекватного ответа. В ближайшее время будет сделано заявление на этот счёт", - написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По данным журналистского расследования The Insider*, Bellingcat и Der Spiegel, Вадим Красиков проходил службу в спецназе ФСБ "Вымпел". Эти издания указывали, что биллинг телефонов подозреваемого подтверждает его неоднократные звонки сотрудникам спецназа ФСБ, а также посещение тренировочных баз российских спецслужб. Однако бывшие спецназовцы назвали выводы журналистов ошибочными. Эти данные противоречат прежней версии о причастности к убийству Хангошвили окружения Рамзана Кадырова. Сам Кадыров ранее также заявил, что власти Чечни и России не имеют отношения к убийству Зелимхана Хангошвили. Представители чеченской диаспоры во Франции считают, что Хангошвили не был личным врагом Рамзана Кадырова, он был противником участия чеченцев в сирийском конфликте, говорится в биографической справке о Зелимхане Хангошвили, подготовленной "Кавказским узлом".

На "Кавказском узле" опубликован справочный материал "Убийства критиков Кадырова в странах Евросоюза".

* издание включенo в список иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, составленный Минюстом России.