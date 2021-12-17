Кадыров использовал Мицаеву для демонстрации милосердия

17 декабря 2021, 20:15

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Пышный прием, оказанный Рубати Мицаевой чеченскими властями, не свидетельствует о ее значимости, Рамзан Кадыров лишь использует ее для демонстрации милосердия к бывшим оппонентам, указал Алексей Малашенко. Мицаеву нельзя воспринимать как самостоятельную фигуру, но Кадыров заработал на ней очки, отметил Руслан Кутаев.

Как писал "Кавказский узел", 14 декабря Рубати Мицаева прибыла в Грозный, и в аэропорту ее встретили, в частности, министр по нацполитике Чечни Ахмед Дудаев, министр спорта Муса Дадаев и депутат парламента Магомед Хамбиев. Несмотря на то, что политическое влияние бывшей соратницы Ахмеда Закаева невелико, власти Чечни получили возможность представить ее возвращение на родину как свое достижение, пояснили источники "Кавказского узла". Кадыров лично оказал прием Рубати Мицаевой и станцевал с ней, следует из опубликованного видеоролика.

Рубати Мицаева жила в Германии и 6 октября обратилась к Рамзану Кадырову с просьбой позволить ей вернуться в Чечню. Кадыров по видеосвязи заверил ее, что и Мицаева, и "другие, кто уехал, могут вернуться в Чечню в любое время". Он дал понять, что конкретно Мицаевой не грозит преследование на родине. 28 октября Рубати Мицаева пояснила "Кавказскому узлу", что причинами обращения к Рамзану Кадырову было желание жить на родине среди родственников. Она подчеркнула, что еще год назад перестала быть соратницей живущего в Великобритании Ахмеда Закаева.

Рамзан Кадыров использует Рубати Мицаеву для повышения своей популярности, заявил автор книги "Рамзан Кадыров: российский политик кавказской национальности" Алексей Малашенко. "Зачем Кадырову встречаться с Мицаевой? Ответ прост. Он это делает, чтобы показать свое миролюбие, свое благородство, и что прощает грехи своих оппонентов. Он хочет доказать, что он не такой злой, как кажется, и что готов к нормализации отношений со всеми, кто осознал свою вину и готов вернуться на родину. То есть он такой добрый и мягкий человек, готовый всех прощать. И они все это красиво упаковывают и преподносят народу", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В истории с возвращением Мицаевой для Кадырова важно лишь что, что она была его оппонентом, предположил Малашенко. "Она критиковала Кадырова и его политику и потом осознала свою ошибку. И теперь Кадыров ее прощает и дает разрешение на возвращение. Вот что самое главное в этой истории. Это главный месседж. То, что сейчас делает Рубати Мицаева – это форма извинения перед Кадыровым, это форма раскаяния. А тех, кто раскаялся, он всегда принимает", – отметил он.

Просьба Мицаевой разрешить ей вернуться на родину прозвучала на фоне заочного конфликта между Рамзаном Кадыровым и Ахмедом Закаевым. 15 сентября глава Чечни озвучил угрозы в адрес Закаева, пообещав "сжечь" его "в синем пламени" за упоминание Ахмата Кадырова. Спикер парламента Чечни Магомед Даудов пригрозил, что родственников Закаева заставят публично порицать его, если тот не прекратит критиковать власти республики. В тот же день стало известно о задержании в Ачхой-Мартановском районе братьев Ахмеда Закаева, а затем был опубликован ролик, где родственники оскорбляют эмигранта и угрожают ему расправой. 1 декабря брат Ахмеда Закаева обнародовал видеообращение к нему, призвав прекратить критиковать власти Чечни. Он уточнил, что записывает обращение после того, как Рамзан Кадыров удовлетворил некую его просьбу.

По мнению Малашенко, главное в возвращении Рубати Мицаевой то, что она когда-то была сторонницей злейшего врага Кадырова, а теперь перешла на его сторону. "Это очень важно для главы Чечни. Ее бы так не приняли, будь она сторонницей не Закаева, а другого человека. В этой истории этот факт является ключевым. Сама Мицаева как самостоятельная личность не интересует его. Кадыров ее не считает самостоятельной фигурой. Это просто такой удар по врагу", – указал политолог.

Возвращение Мицаевой – это продолжение истории с с возвращением Кусамы Масхадовой, добавил он. "Тогда примерно так же все произошло. Кадыров показал, что всех прощает, лишь бы признали его власть и раскаялись, сказали, насколько важен Кадыров для Чечни. История с такими возвращениями становится новым трендом", – подчеркнул Малашенко.

Кусама Масхадова, вдова лидера чеченских боевиков Аслана Масхадова, который был убит 8 марта 2005 года, получила российский паспорт и вернулась домой, сообщил 13 января 2016 года глава Чечни Рамзан Кадыров. Возвращение в Чечню Масхадовой стало для Кадырова возможностью для собственного, указали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

С выводом о несамостоятельности Рубати Мицаевой согласился президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев. По его мнению, искать политический контекст в ее возвращении не следует. "Вокруг этой женщины подняли очень много шума, и ее роль сильно преувеличивается. Ну, приехала женщина из Европы после долгого отсутствия. Ее приезд на Кавказ и возвращение в Чечню никакой роли не сыграли в жизни чеченского народа, ничего не изменили в обществе. Она не является самостоятельной личностью. Ее приезд связан с личными причинами. Она говорила, что является бабушкой и хочет провести следующие годы своей жизни дома. Власти Чечни приняли ее как надо и заработали себе очки", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, Кадыров не воспринимает Мицаеву как женщину-воина или как значимую фигуру. "Это просто гость. А то, что они устроили вечеринку, ну, может, они сели и вспомнили былые дни, когда были молодые. А в связи с тем, что Кадыров у власти и у него много денег, они сделали это за пышным столом. Рубати Мицаева, Кусама Масхадова и другие женщины ничего не меняют в чеченском обществе. Они были и остаются чеченскими женщинами, а политику Чечни определяют не женщины, а мужчины", – указал Кутаев.

"Если больше о ней не говорить, то тема приезда Мицаевой будет закрыта и забыта", – резюмировал он.

На "Кавказском узле" опубликованы биографические справки об Ахмеде Закаеве и Аслане Масхадове.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".