Нападение на Эскерханова произошло на фоне гомофобии чеченской диаспоры

11 июня 2019, 19:42

Причиной нападения на эмигранта Мовсара Эскерханова в Германии стал конфликт из-за денежного долга, считают жители Чечни. Чеченская диаспора негативно относится к ЛГБТ-сообществу, и это могло придать нападавшему уверенности, указали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", 8 июня на Мовсара Эскерханова напали в Германии. Он получил несколько ранений в живот и находится в тяжелом состоянии в больнице, сообщил "Кавказскому узлу" руководитель российской ЛГБТ-сети Игорь Кочетков. Он объяснил нападение бытовым конфликтом.

Выходец из Чечни Мовсар Эскерханов, запросивший статус беженца в Германии, 13 ноября 2017 года в эфире чеченского телеканала попросил прощения у руководства Чечни, объяснив, что публично признаться в гомосексуальности его вынудили западные журналисты с целью "опозорить чеченцев". Но в декабре 2017 года Эскерханов заявил, что его заставили просить прощения у руководства республики, говорится в биографической справке о Мовсаре Эскерханове, подготовленной "Кавказским узлом".

Нападение на Эскерханова вызвало резонанс в Чечне, отметил житель Грозного Лемма. "Отношение к нему у людей разное. По большей части негативное, с учетом его поведения и высказываний относительно принадлежности к так называемому секс-меньшинству. Тем не менее, его видео в Youtube вызывали определенный интерес", - сказал грозненец корреспонденту "Кавказского узла".

"О том, что на этого самого Мовсара случилось нападение в Германии, и что он убит или ранен, мне друзья вчера рассказали. Первое что пришло в голову - это то, что до него добрались кадыровцы. Недели две назад он просто разнес их за переименование Хоси-Юрта в Ахмат-Юрт, это видео тогда многие просмотрели. Но сейчас говорят, что все случилось из-за какого-то денежного спора", - отметил корреспонденту "Кавказского узла" грозненец Тимур.

19 мая спикер парламента Чечни Магомед Даудов предложил переименовать родное село Рамзана Кадырова Хоси-Юрт (Центарой) в честь отца главы республики. 21 мая было объявлено, что сельчане на сходе единогласно проголосовали за переименование села. Название над въездом в село было заменено на "Ахмат-Юрт". В тот же день Рамзан Кадыров подчеркнул, что село переименовано по требованию жителей Хоси-Юрта. Идет интенсивная "ахматизация" идеологии Чечни, считает глава Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев. Кадыров пытается связать все хорошее в Чечне с именем отца, отметил представитель ассамблеи в международных организациях Европы Насир Булуев.

"У Мовсара был конфликт из-за денег с Рубати Митсаевой, который длился довольно продолжительное время. В Youtube даже видео было несколько месяцев назад о драке между ними, где они очень эмоционально и, скажем так, с использованием ненормативной лексики высказывают претензии друг к другу. Очевидно, случившееся стало прямым следствием этого конфликта, если судить из тех сообщений, что есть в интернете. Это не красит ни его, ни ее, ни того, кто это сделал (ранил Эскерханова. - Прим. "Кавказского узла")", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" чеченская активистка Фатима.

"Рубати [Митсаева] - довольно известная в свое время женщина. Она была медсестрой во время первой военной кампании в Чечне, неоднократно «засвечивалась» рядом с Джохаром [Дудаевым], другими руководителями Ичкерии, была даже награждена орденом «Къоман Сий» ("Честь нации". - Прим. "Кавказского узла"). Закаев (Ахмед Закаев - находящийся в Лондоне бывший министр культуры Ичкерии и полевой командир, возглавляющий правительство Ичкерии. - Прим. "Кавказского узла") назначил ее своим спецпредставителем и представителем в Польше. После бегства Эскерханова за границу она вроде бы даже какое-то время его опекала, но потом случился конфликт из-за денег, и была очень некрасивая история с взаимными оскорблениями и разборками, да еще все это в интернет выкладывалось и обсуждалось. Ситуация достаточно неприятная и даже грязная, и вот, видимо, ее последствия", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" местный житель Адлан.

15 марта на Youtube было размещено видео "Мовсар Эскерханов и Рубати подрались", по состоянию на 19:42 мск 11 июня собравшее 57773 просмотра. На видео женщина и мужчина на чеченском языке кричат друг на друга. "Ты меня ославил перед людьми, требуя вернуть 50 евро", - говорит женщина. "Я тебе говорил о 50 евро?", - отвечает тот. "Рубати, не ори", - призывает третий человек, после чего звучит ненормативная лексика. Часть комментаторов осудила обоих участников конфликта, назвав их поведение позорным (здесь и далее перевод с чеченского корреспондента "Кавказского узла").

Сама Рубати Митсаева назвала случившееся с Эскерхановым трагедией. "Мовсар находится в больнице. Он жив, но в тяжелом состоянии. Прошу вас не распускать сплетни. Это трагедия. Аллах свидетель, я старалась этого не допустить, но сплетни некоторых людей оказались выше. Теперь, надеюсь, добились своего и успокоились", - написала Митсаева 9 июня на своей странице в Instagram, добавив пожелание Эскерханову здоровья на чеченском языке.

По состоянию на 19:42 мск 11 июня эта публикация собрала 709 "лайков".

Правозащитники указали на негативное отношение чеченской диаспоры к геям

Руководитель российской ЛГБТ-сети Игорь Кочетков доверяет информации о том, что Эскерханов получил ножевые ранения в результате бытового конфликта. "Да, я доверяю этой информации. Информация исходит от нескольких человек, знакомых с Мовсаром", - сказал Кочетков корреспонденту "Кавказского узла".

Он уверен, усиливать охрану другим чеченским беженцам в Германии необходимости нет. "Люди чувствуют себя в безопасности, мы с ними на связи. Ранее было два инцидента, когда местоположение становилось известно гомофобным представителям чеченской диаспоры в Европе. Поступали угрозы приехать и расправиться. Люди первым делом звонили нам, потому что не могут поверить до конца, что полиция на их стороне. После беседы подавали заявления в полицию, и их безопасность брали под контроль. В одном случае миграционные власти пошли на экстренную релокацию человека в другой город", - сказал Игорь Кочетков. Он отметил, что представители ЛГБТ-сообщества от основной чеченской диаспоры держатся в стороне и опасаются своих земляков.

Глава комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина допускает, что конфликт мог носить не только бытовой характер. "Очень может быть, что конфликт случился не только из-за денег, но и из-за его ориентации. Согласно одному моему источнику, эти люди были его должниками и решили таким образом вопрос закрыть, понимая, что он гей и далеко не все их осудят за нападение. Даже кто-то и похвалит. Поэтому я думаю, что такой метод решения проблемы выбран потому, что против них человек, которого осуждает общество", - сказала Светлана Ганнушкина корреспонденту "Кавказского узла".

Она отметила, что не знает случаев, когда чеченских беженцев находили, убивали, пытаясь это завуалировать под бытовой конфликт. "Нападения на них были, но таких случаев я не знаю. Чеченские представители ЛГБТ-сообщества стараются держаться подальше от чеченских общин европейских стран. Например, одна девушка по моей рекомендации рассказала миграционной службе европейской страны настоящую историю своего переезда и свою этническую принадлежность, а для местной диаспоры у нас была другая выдуманная история",- рассказала Ганнушкина.

Немецкий правозащитник, руководитель "Немецко-кавказского комитета" Эккехард Масс сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что полиция в Германии не предоставляет информацию об инциденте с Эскерхановым. "Все утро пытался получить информацию от полиции, но не удалось", - сказал Масс. Он предполагает, что немецкая полиция опасается кровной мести со стороны местной чеченской общины. При этом правозащитник отметил, что полиция не выделила Эскерханову особую охрану.

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