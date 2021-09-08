Конкурс портретов укрепил тренд культа семьи Кадыровых

08 сентября 2021, 13:38

Авторы лучших портретов главы Чечни и его родителей получат от фонда Кадырова по 500 тысяч рублей, объявил спикер чеченского парламента Магомед Даудов, призвав к участию в конкурсе чеченцев, живущих за границей. Эти деньги могли быть направлены на помощь нуждающимся на Северном Кавказе, а не на укрепление культа Кадыровых, посетовали некоторые пользователи интернета.

Как писал "Кавказский узел", в августе празднование 70-летия со дня рождения Ахмата Кадырова подчеркнуло культ его личности в Чечне: к этой дате были приурочены открытие школы, начало строительства электростанции, вело- и автопробег и другие акции. От педагогов потребовали собрать школьников и обязать их выступить со стихами в честь первого президента Чечни, рассказали местные жители.

Многие годы руководства Чечней позволили Рамзану Кадырову выстроить тотальный семейный культ. Руководящие посты, ключевые должности, награды и названия в честь родственников – все это подтверждает курс на "ахматизацию" Чечни. В регионе множество объектов названы в честь Ахмата Кадырова. О том, как Кадыров делает себя и своих родных идолами, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Во имя отца и сына: как в Чечне насаждается культ Кадыровых".

О конкурсе "на лучшее художественное изображение" Ахмата Кадырова, Рамзана Кадырова и Аймани Кадыровой объявил поздно вечером 7 сентября спикер парламента Чечни Магомед Даудов. "В Европе и по всей России много скверов, парков, улиц и мостов названо в честь Ахмата-хаджи. Поэтому мы хотим объявить конкурс для чеченцев, которые живут за пределами. Кто лучше всего нарисует Ахмата-хаджи, получит 500 тысяч", - сказал он на видео, перевод которого выполнен "Кавказским узлом".

В аннотации к видео Даудов объяснил идею конкурса "многочисленными обращениями чеченцев, проживающих за пределами нашей республики", но призыв к участию адресовал этническим чеченцам, живущим за границей. "Без сомнения, среди проживающих за границей чеченцев очень много талантливых людей, особенно среди молодёжи. Конкурс призван укрепить среди них знание истории родного края и сохранить культурную связь с родиной", - написал Магомед Даудов на своей странице в Instagram.

"Победители конкурса в каждой номинации получат от Регионального общественного фонда им.Героя России Ахмата-хаджи Кадырова по 500 тыс. рублей. Свои работы участники могут прислать на электронный адрес [...]. Продлится конкурс до 5 октября", - написал он.

К 13.35 мск под публикацией Магомеда Даудова размещено 452 комментария. Их авторы единодушно поддержали идею конкурса и пожелали успехов конкурсантам.

Публикация о конкурсе, размещенная в чеченском Instagram-паблике eldit_net, на который подписаны 224 тысячи пользователей, к 13.35 мск набрала 16,7 тысячи просмотров, но под ней размещено всего пять комментариев.

Авторы трех из них ограничились одобрительными смайликами, третий разместил рекламную запись, а пользователь ramazangram_212.2 высказался критически. "Только не забывайте, что это в корне противоречит исламу", - написал он.

В 2020 году возложение цветов к обелиску Ахмата Кадырова в Грозном вызвало раздражение части жителей Чечни и пользователей соцсетей как противоречащее чеченским традициям и исламу. Ортодоксальная точка зрения в исламе исходит из того, что запрещено изображать человека, его фигуру или даже часть фигуры, пояснил тогда "Кавказскому узлу" исламовед Леонид Сюкияйнен. "С точки зрения ислама это недопустимо. Прежде всего, художник, скульптор, уподобляет себя Всевышнему, который все создал. Это грех", - сказал он. Действительно ли традиция осуждает возведение памятников, изображения на них людей и возложение цветов к ним, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Изображения людей и животных, памятники и цветы - в чеченской традиции?".

На это же обратила внимание пользователь Instagram olgapotapova0 в комментарии к публикации ИА "Грозный-информ" о конкурсе портретов. "А как насчёт запрета на изображения людей в исламе?" – поинтересовалась она. "Это все в прошлом, щас другой ислам, другие законы", - ответил ей 123456swddo.

Всего под публикацией информагентства размещено к 13.35 мск 82 комментария. Авторы некоторых из них критически отнеслись к идее конкурса. "А нельзя эти деньги дать нуждающимся, их достаточно нашем регионе", - написала, в частности, milca_mila777. "Вы думаете, в Европе мало нуждающихся наших соотечественников? Если да, то вы ошибаетесь", - ответил на это rickbilll.

"Уже не знают, куда денег деть", - написал 06__magomed_06. "Так своим же отдают, в чем проблема? Своим простым людям", - ответил za_kadrov.

Стройки помпезных небоскребов, баснословные гонорары звездам и турниры по боям без правил упоминаются, когда речь идет о работе чеченского фонда имени Ахмата Кадырова. Нередки и благотворительные акции фонда, однако часть помощи, по мнению экспертов, не доходит до нуждающихся из-за низовой коррупции, говорится в справке "Кавказского узла" "Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха"".

"Если я с Ингушетии я могу участвовать в конкурсе? Я тоже художник пишу картины маслом. В основном писала портреты своих предков. Для меня это огромная возможность, если я выиграю одно место, то хоть куплю себе участок. Устала уже с детьми жить без крыши. Объясните мне, пожалуйста, мои работы войдут в условия конкурса? Живу в Ингушетии", - написала dnevnik_musulmanki____06. "Там написано для европейцев чеченцев. Пришли, вдруг получится", - написал в ответ ne_znau_nihego. "А это те, кто живут в Европе? Извините тогда, я подумала за пределы Чечни они имеют в виду", - отреагировала dnevnik_musulmanki____06.

"Для европейцев там не написано, живущие за пределами чеченцы", - указал khadija_gagieva95_06. "А почему именно для тех, кто за границей живёт?))) Сделайте для тех, кто живёт в нашей республике. Им эти деньги нужнее", - написала goluboglazaya_kolyuchka7.

Насмешливой критике подвергли идею конкурса портретов читатели петербургского издания "Фонтанка.ру", публикация которого набрала к 13.35 мск 25 комментариев.

"Призы будут за счет средств налогоплательщиков, надо полагать?" – иронически спросил, в частности, houspi. "Россия возвращается к средневековью. Думаю, что они все стояли на коленях и просили о картине. Великий Мао покажется ребёнком по сравнению с Кадыровым", - высказал мнение 266230146.

"А те, кто не победит, будут извиняться?" – задался вопросом Cashmare. "Главный абсурд в том, что они даже не понимают, насколько смешны в своем примитивном идолопоклонничестве", - отметил blackcatwhitecat. "Вспомнил мультфильм из детства: "кто похвалит меня лучше всех, получит большую и сладкую конфету". P.S. А в это время собирают деньги детям на операции", - написал VVM1962.

Напомним, в октябре 2020 года рэп-исполнитель Моргенштерн рассказал, что получил по 400 тысяч рублей за раскрутку Instagram-аккаунтов членов семьи Рамзана Кадырова и его приближенных. Шесть из восьми аккаунтов принадлежали семье Кадырова, на их раскрутку ушло 2,4 миллиона рублей. Деньги были отданы за то, чтобы Моргенштерн призвал своих многочисленных подписчиков подписаться на соответствующие аккаунты. В январе аналогичный розыгрыш объявил популярный Instagram-блогер Михаил Литвин. В числе аккаунтов, на которые надо было подписаться, снова оказались родственники и приближенные Рамзана Кадырова.

9 июля на площадке Rarible, специализирующейся на продаже невзаимозаменяемых токенов (NFT), анонимный автор под ником jr_gr выставил цифровой портрет Рамзана Кадырова, попросив за него 510,76 эфириумов (ETH), что на момент публикации лота составляло более 74 млн рублей, а по курсу на 15 августа - 113 млн рублей, но на работу не было сделано ни одной ставки, сообщило 15 августа "Кавказ. Реалии"*. На цифровом портрете Кадыров изображен сидящим на троне на фоне грозненской мечети "Сердце Чечни", рука его лежит на Коране, а к трону приставлен автомат Калашникова. Авторы работы уточнили, что надеются на ее покупку кем-то из состоятельного окружения главы Чечни, а часть вырученной суммы хотят потратить на благотворительные проекты, сообщило издание. По состоянию на 8 сентября лот по-прежнему опубликован на площадке Rarible, активных ставок на него нет.

Раскрутка аккаунтов Кадырова и членов его семьи в Instagram связана с политическими амбициями и желанием главы Чечни увеличить свою популярность, пояснили ранее "Кавказскому узлу" профессор Михаил Рощин, правозащитница Светлана Ганнушкина и блогер Тумсо Абдурахманов. "Хочет показать, какой он исключительный во всех отношениях. И соцсети для этого - хороший способ. Раскрутка аккаунтов родственников также вполне понятна. Это элемент культуры - не он один, а род", - сказала, в частности, Светлана Ганнушкина.

Отметим, что Рамзан Кадыров, согласно обнародованным сведениям о доходах и имуществе за 2020 год, стал самым богатым губернатором России, заработав 381,1 миллиона рублей. Источники дохода указаны не были. В разделе "Персоналии" на "Кавказском узле" опубликована биография Рамзана Кадырова.

* приведен фрагмент сообщения, созданного и распространенного иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента.