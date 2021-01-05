Михаил Литвин демонстрирует Range Rover, обещанный тому, кто подпишется на аккаунты в том числе близких Рамзана Кадырова. Скриншот публикации на странице Литвина в Instagram https://www.instagram.com/mikhail_litvin/

05 января 2021, 14:58

Блогер Литвин подключился к раскрутке окружения Кадырова в Instagram

Популярный Instagram-блогер Михаил Литвин объявил розыгрыш премиального внедорожника, предложив своей аудитории подписаться на указанных им пользователей, в числе которых родственники и приближенные Рамзана Кадырова.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2020 года рэп-исполнитель Моргенштерн рассказал, что получил по 400 тысяч рублей за раскрутку Instagram-аккаунтов членов семьи Рамзана Кадырова и его приближенных. Шесть из восьми аккаунтов принадлежали семье Кадырова, на их раскрутку ушло 2,4 миллиона рублей.

По данным оппозиционного Telegram-канала 1Adat, у аккаунтов Кадырова и его приближенных появились проблемы с подписчиками и активностью из-за того, что Instagram усовершенствовал систему распознавания ботов. Авторы канала предположили, что целью раскрутки аккаунтов было получение "галочки" от Instagram, гарантирующей невозможность блокировки страницы по жалобам пользователей. 2,4 миллиона рублей за продвижение шести аккаунтов - сравнительно невысокая плата, недостаточная для попадания в топовые блогеры, указали специалисты по пиару.

Instagram-блогер Михаил Литвин, на аккаунт которого подписаны более 12 миллионов пользователей, объявил розыгрыш премиального внедорожника Range Rover среди пользователей, которые подпишутся на те же аккаунты, на которые подписан сам Литвин, сообщает сегодня "Обзор".

По данным издания, среди 137 аккаунтов, на которые подписан Литвин, более десятка связаны с окружением Рамзана Кадырова, в том числе аккаунт дома моды Firdaws, которым руководит дочь Рамзана Кадырова, аккаунты жены главы Чечни Медни Кадыровой, Али Кадырова, руководителя администрации главы и правительства Чечни Ибрагима Закриева, министра спорта Чечни Хамзата Кадырова и начальника управления ГИБДД Чечни Идриса Черхигова.

Сам политик в Instagram заблокирован, но на связанные с его окружением аккаунты периодически проводится «накрутка» подписчиков, в том числе путем розыгрыша премиальных машин, пишет издание.

На видео, которое 4 января опубликовал Михаил Литвин, показан черный Range Rover, из которого выходит блогер. "Все, что нужно сделать, чтобы забрать этого малыша, - подписаться на всех 137 человек, на которых подписан я", - говорит на видео Литвин, пообещав "абсолютно рандомным способом" выбрать победителя розыгрыша.

В декабре 2017 года аккаунты Рамзана Кадырова в Facebook и Instagram были заблокированы - вскоре после того, как Минфин США внес его в санкционный "список Магнитского", назвав его ответственным за нарушения прав человека в Чечне. Роскомнадзор направил в компанию Facebook запросы относительно блокировки аккаунтов главы Чечни, а сам Кадыров и республиканские чиновники объявили о переходе в соцсеть Mylistory. В октябре 2018 года в Telegram-канале главы Чечни появилось сообщение о разблокировке его официальной страницы в соцсети Instagram, однако уже на следующий день представитель соцсети Instagram заявил, что это ошибка, а аккаунт вновь заблокирован.

Одна рекламная публикация в Instagram Литвина оценивается в 450-550 тысяч рублей, указал автор видео "Сколько зарабатывает Литвин в месяц!?", размещенном на YouTube-канале "Точно Смарт!". "Он активно рекламирует букмекерскую контору, с которой я хорошо сотрудничаю на втором канале, поэтому я знаю примерные цены, и могу с уверенностью говорить, сколько он получает в месяц", - пояснил автор публикации в аннотации к своему видео.

Схожие суммы указал и автор видео "Как живет Михаил Литвин и сколько он зарабатывает", размещенном на YouTube-канале "Обязательно познавательно". "11 миллионов подписчиков на момент выхода этого видео ежемесячно добавляют на счет парня немалые деньги... [Литвин] может претендовать на прибыльные рекламные контракты. Рекламодатели и другие блогеры готовы платить сотни тысяч рублей за одно упоминание. Согласно расценкам, которые "прокачал" сам парень, одна реклама на YouTube-канале стоит от 10 тысяч рублей, а рекламный пост в Instagram – 500 тысяч рублей", - сообщил автор публикации.

По состоянию на 14.15 мск 5 января, на Instagram-аккаунт дома моды Firdaws подписаны 2,6 млн пользователей, на аккаунт Медни Кадыровой и Ибрагима Закриева – по 1,8 млн пользователей, Али Кадырова – 2,1 млн пользователей, Хамзата Кадырова – 3,9 млн пользователей, а на аккаунт Идриса Черхигова – 2,3 млн пользователей.

Примечание:

"Власти Чечни выхолостили образ Ахмата Кадырова формальным поклонением", "Выдвижение Кадырова на гуманитарную премию названо неуместным пиаром", "Пользователи Instagram раскритиковали Кадырова за обращение к Навальному".

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