Пиарщики сочли умеренными расходы семьи Кадырова на раскрутку в Instagram

07 ноября 2020, 16:41

2,4 миллиона рублей за продвижение в Instagram шести аккаунтов членов семьи Рамзана Кадырова являются сравнительно невысокой платой, недостаточной для попадания в топовые блогеры, указали специалисты по пиару. В целом Кадыров вкладывает в имидж своих детей куда большие деньги, считает президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев.

Как писал "Кавказский узел", рэп-исполнитель Моргенштерн рассказал в октябре, как получил по 400 тысяч рублей за раскрутку аккаунтов членов семьи Рамзана Кадырова и его приближенных в Instagram. Шесть из восьми аккаунтов принадлежали семье Кадырова, на их раскрутку ушло 2.4 миллиона рублей. По данным оппозиционного Telegram-канала 1Adat, у аккаунтов Кадырова и его приближенных появились проблемы с подписчиками и активностью из-за того, что Instagram усовершенствовал свою систему распознавания ботов. "Моргенштерн - это один из их самых успешных кейсов", - отметили авторы канала. Они полагают, что целью раскрутки аккаунтов было получение "галочки" от Instagram, гарантирующей невозможность блокировки страницы по жалобам пользователей.

В действительности 400 тысяч рублей недостаточно для продвижения аккаунта в Instagram, считает основатель коммуникационных агентств 2L и Smartcomm, директор коммуникационной группы "Премиком" Александр Лихтман. "Это дешево. Скорее всего, Моргенштерн просто ляпнул. Другой вариант - там работают подневольные SММщики за копейки. В аккаунты топ-блогеры вкладывают миллионы для поддержания – не в десятках миллионов, конечно, в единицах", - рассказал Лихтман. По его словам, не имеет значения, кто продвигает аккаунт – бизнесмен, политик или артист, поскольку для всех действует единый алгоритм.

"Галочка", по его мнению, реального значения не имеет. "В людях играет гонор. Ну еще [она нужна] для понимания, что человек реален. Механизм получения "галочки" стандартен для всех", - указал Лихтман. Он также уверен, что если аккаунт Кадырова будет уничтожен администрацией Instagram, глава Чечни не понесет серьезных потерь, кроме финансовых, которые для него едва ли важны. Если завести новый аккаунт, аудитория быстро восстановится, пояснил Лихтман. "Кинут клич в своей сети аккаунтов и быстро наберут аудиторию снова", - считает пиарщик.

Директор пиар-агентства Kozlov&Arakelyan PR-Group, эксперт аналитического центра "Акценты" и центра "Юг" Андрей Козлов оценил 400 тысяч рублей за раскрутку одного аккаунта в соцсети как среднюю плату. "Обычная стоимость. Если человек хочет добиться успеха в соцсети, то он должен тратить деньги на платную раскрутку. На группу специалистов, которые будут качественно вести и обслуживать аккаунт, 400 тысяч рублей – рабочая сумма для СКФО, ЮФО, Абхазии и Южной Осетии. Восемь аккаунтов по 400 тысяч – нормально. Невеликие деньги. Если пожелать сверхвлияния, то есть на всю Россию, то этого маловато", - сказал Козлов корреспонденту "Кавказского узла".

Он пояснил, что, к примеру, за 10 тысяч рублей заказчик получит "несколько тысяч ботов, дохлую аудиторию - то есть ничего". "Нормальная аудитория начинается от 50 тысяч рублей. Это пойдет для условного муниципального депутата в сельском поселении. Известные люди стоят куда дороже", - рассказал Козлов.

Политики нередко заказывают себе публичный пиар, добавил он. "Это крайне популярная услуга. Многие политики, которые «ведут» свои аккаунты, на самом деле их не ведут. Это легко проверить: люди хорошо коммуницируют с обществом, возражают электорату, но потом, когда видим выступления вживую, они и двух слов не могут связать… Как правило, человек задает лишь тренды и направления, как максимум – что-то наговаривает", - указал Андрей Козлов.

В декабре 2017 года аккаунты Рамзана Кадырова в Facebook и Instagram были заблокированы - вскоре после того, как Минфин США внес его в санкционный "список Магнитского", назвав его ответственным за нарушения прав человека в Чечне. Роскомнадзор направил в компанию Facebook запросы относительно блокировки аккаунтов главы Чечни, а сам Кадыров и республиканские чиновники объявили о переходе в соцсеть Mylistory. В октябре 2018 года в Telegram-канале главы Чечни появилось сообщение о разблокировке его официальной страницы в соцсети Instagram, однако уже на следующий день представитель соцсети Instagram заявил, что это ошибка, а аккаунт вновь заблокирован.

Он считает, что блокировка аккаунта Кадырова только увеличила бы его популярность в соцсетях. "Ограничение свободы слова, даже когда она идет от частных компаний, привлекает на сторону угнетенного. Если соцсеть кого-то блокирует, то контент заблокированного становится очень-очень востребованным", - заявил Козлов.

Не повредит репутации Кадырова и огласка информации о тратах на пиар в Instagram, считает президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев. "Имиджевые потери не светят, ни на сколько. Ни один чеченец не возмутится. Жителям Чечни очевидно, что Кадыров тратит на пиар аккаунтов своих родственников гораздо больше денег, чем 2,4 миллиона рублей. Кадыров очень серьезно работает над имиджем детей, тратя сотни миллионов рублей. Эти начинания направлены на то, чтобы дать им дорогу за рубеж", - сказал Кутаев корреспонденту "Кавказского узла".

Аккаунты семьи Кадырова популярнее страниц Даудова и Делимханова

Чтобы раскрутить аккаунты своих спонсоров, Моргенштерн провел конкурс, для участия в котором нужно было подписаться на все без исключения 124 страницы в Instagram, на которые был подписан и сам исполнитель. Среди участников конкурса разыгрывались различные призы, в том числе автомобиль Mercedes.

Рассказывая об условиях конкурса а опубликованном в YouTube 7 октября видео "Новый Мерин ищет Нового Хозяина!", Моргенштерн продемонстрировал свой список подписок, в котором видны аккаунты старшей сыновей Кадырова и его, а также аккаунт ya_pomoshnik_kra_95, публикации в котором пишутся от имени Рамзана Кадырова. К 16.45 мск 7 ноября ни одного из этих аккаунтов в списке подписок Моргенштерна уже не осталось.

Авторы специализированного хип-хоп издания Outstyle также писали 7 октября, что Моргенштерн раскручивает аккаунты жены, детей и соратников Кадырова - в частности, супруги главы Чечни Медни, сыновей Адама, Али, Ахмата, старшей дочери Айшат, а также первого замминистра Чечни по физической культуре и спорту Чингизхана Хациева, главы чеченского ГИБДД Идриса Черхигова. Называлась и сумма за участие в розыгрыше каждого аккаунта - 400 тысяч рублей.

По состоянию на 16.45 мск 7 ноября, аккаунт ya_pomoshnik_kra_95 имеет 4,7 миллиона подписчиков, аккаунт Ахмата Кадырова - 2,7 миллиона, Али Кадырова - 1,8 миллиона, Адама Кадырова - 1,7 миллиона, Медни Кадыровой - 1,2 миллиона, Айшат Кадыровой - 594 тысячи. Эти аккаунты популярнее, чем страницы в Instagram председателя парламента Чечни Магомеда Даудова, на которую подписаны 404 тысячи пользователей, и страница депутата Госдумы Адама Делимханова с 245 тысячами подписчиков.