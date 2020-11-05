Рэпер Моргенштерн. Скриншот кадра из видео на Youtube-канале "ВДудь". https://www.youtube.com/watch?v=AR6ovvs6Ihg

05 ноября 2020, 04:00

Рэпер Моргенштерн раскрыл траты на раскрутку семьи Кадырова в соцсетях

Семья Рамзана Кадырова участвовала в конкурсе для накрутки подписчиков в социальных сетях, заплатив по 400 тысяч рублей за каждый из ряда продвигаемых аккаунтов, рассказал рэп-исполнитель Моргенштерн.

По словам музыканта, члены семьи главы Чечни сами изъявили желание стать спонсорами конкурса для его подписчиков в соцсетях.

«Мне говорит менеджер: "Вот, хочет Рамзан Ахматович со своей семьей и приближенными стать спонсорами [конкурса]. [...] Я такой: Конечно, погнали"», - сказал Моргенштерн в интервью журналисту Юрию Дудю. Видеоролик, опубликованный 4 октября на YouTube-канале "ВДудь", к 3.30 мск сегодня пользователи посмотрели 8 258 905 раз, 375 тысяч человек поставили отметку "нравится".

Конкурс (гив) предполагал, что подписчикам рэпера необходимо также подписаться на спонсоров, пиар одного аккаунта стоил 400 тысяч рублей, сообщил со ссылкой на Моргенштерна Znak. Рэпер отметил, что у него не возникло вопросов, откуда у Кадырова и нескольких его родных взялись деньги на участие в этом конкурсе.

Ранее об участии семьи Кадырова в гиве сообщил Telegram-канал 1ADAT. "Один известный в кругу [...] молодежи рэпер с псевдонимом "Моргенштерн" объявил о старте своего конкурса. Участники конкурса, желающие выиграть автомобиль, должны подписаться на тех, на кого подписан сам музыкант. Казалось бы, таких конкурсов в Интернете пруд пруди, однако, в этих самых подписках мы видим наших старых знакомых: "Защитника Корана и Сунны", его жену, а также его детей, включая Айшат Кадырову", - говорилось 6 октября в сообщении на канале.

"Среди раскручиваемых аккаунтов не только члены кадыровской семьи, но и другие чиновники и приближенные [...] Все сводится к простой цели: получение галочки от Инстаграма, дабы аккаунты не могли быть заблокированы по жалобам", - говорится в сообщении Telegram-канала 1ADAT от 7 октября.  В сообщении утверждается, что семья Кадырова потратила на этот и подобные конкурсы "десятки миллионов рублей". "Инстаграм усовершенствовал свою систему распознавания ботов, в результате чего у аккаунтов [Кадырова и его приближенных] появились проблемы с подписчиками и активностью. Моргенштерн - это один из их самых успешных кейсов", - указано в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что Рамзан Кадыров в декабре 2017 года лишился аккаунтов в социальных сетях Facebook и Instagram - его страницы в этих социальных сетях были заблокированы вскоре после того, как Минфин США внес главу Чечни в санкционный "список Магнитского", назвав его ответственным за нарушения прав человека в Чечне. Роскомнадзор направил в компанию Facebook запросы относительно блокировки аккаунтов главы Чечни, а сам Кадыров и республиканские чиновники объявили о переходе в соцсеть Mylistory. Вечером 14 октября 2018 года  в Telegram-канале главы Чечни появилось сообщение о разблокировании его официальной страницы в соцсети Instagram. Однако уже на следующий день представитель соцсети Instagram заявил, что профиль Кадырова был восстановлен по ошибке и затем вновь заблокирован.

Примечание:

"Часть окружения Кадырова сохранила страницы в Instagram", "Бан аккаунтов Кадырова вызвал негодование в Чечне", "Связь поста Лебедева с Кадыровым вызвала споры у кавказоведов".

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