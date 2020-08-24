Возложение цветов к обелиску Кадырова вызвало у жителей Чечни вопросы об отношении чиновников к исламу

24 августа 2020, 19:35

Чиновники в Чечне нарушают запрет ислама возводить памятники, прокомментировали жители республики и пользователи соцсети мероприятия к годовщине со дня рождения Ахмата Кадырова. Часть исламских ученых считают этот запрет недействующим, если памятник не несет религиозного содержания, пояснили востоковеды.

Жители Чечни раскритиковали чиновников за возложение цветов к обелиску Кадырова

23 августа в Чечне отметили 69-летие бывшего главы республики Ахмата Кадырова, погибшего в мае 2004 года в результате теракта на стадионе в Грозном. По случаю этой даты в республике были проведены различные религиозные мероприятия, обряды жертвоприношения, открыт целый ряд объектов. Руководители региона и чиновники утром посетили могилу Ахмата Кадырова в селении Ахмат-Юрт Курчалоевского района, а также возложили цветы к его обелиску в Грозном.

Ахмат-хаджи Кадыров в 1999 году с началом второй военной кампании на территории Чечни занял сторону федеральных властей и стал вначале временным главой, а в 2003 году - президентом Чеченской Республики. 9 мая 2004 года он погиб во время праздничных мероприятий на стадионе "Динамо" в Грозном в результате взрыва заложенной под трибуной мощной бомбы, говорится в биографии Ахмата Кадырова, размещенной в разделе "Персоналии" на "Кавказском узле".

Instagram-паблик «Чечня сегодня», насчитывающий 295 тысяч подписчиков, опубликовал семь фотографий с церемонии возложения цветов к обелиску Ахмата Кадырова. На фото запечатлены руководители республики, включая спикера парламента Магомеда Даудова и председателя правительства Муслима Хучиева, министры, главы городов и районов, собравшиеся на территории мемориального комплекса Славы в Грозном, где расположен музей Ахмата Кадырова.

«Сегодня в Грозном на территории Мемориального комплекса Славы прошла церемония возложения цветов к обелиску национального лидера чеченского народа - Ахмат-Хаджи Кадырова. Почтить память первого президента ЧР, Героя России А-Х. Кадырова пришли первые лица республики, руководители ведомств и муниципалитетов. Собравшиеся прочитали дуа, прося милости для него и всей мусульманской уммы», – указано в публикации, получившей за сутки 969 отметок «нравится» и 12 комментариев.

На фото рядом с Хучиевым и Даудовым видны первый зампредседателя правительства республики Иса Тумхаджиев, министр МВД Руслан Алханов, начальник линейного отдела полиции МВД республики Али Тагиров, заместитель председателя правительства Чечни Вахид Усмаев, начальник УВД Грозного Аслан Ирасханов и другие должностные лица. При этом практически у всех чиновников отсутствуют обязательные маски.

Церемонию возложения цветов к обелиску Ахмата Кадырова с участием нескольких десятков человек, большинство из которых были без масок, раскритиковали прокомментировавшие эту новость пользователи соцсети и опрошенные корреспондентом «Кавказского узла» местные жители.

«Где ваши маски? Масочный режим вас не касается?» - пишет, в частности, msr52752, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Ранее сообщалось, что власти в Чечне особое внимание акцентируют на необходимость ношения местными жителями защитных масок в целях предотвращения распространения коронавируса. 19 августа Магомед Даудов, возглавляющий оперативный штаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции в республике, потребовал изымать машины у водителей, нарушающих масочный режим. При этом глава Чечни Рамзан Кадыров и его приближенные демонстративно игнорируют этот режим, что заметно раздражает население, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

«Интересно, мусульманам разве можно так делать - памятники и цветы и т. д. Обычно это делают неверные», - комментирует gold_1337. «Цветы, я думал, не надо», - отмечает arsangiriev_r.

«У нас не принято нести цветы на могилу или возлагать их к памятникам и обелискам. Я уже не говорю о том, что возводить памятники и обелиски противоречит исламу», - сказал по этому поводу житель республики Ахмад.

«Наши руководители не видят себя со стороны и не знают, как такие вещи воспринимаются в народе», - отметил грозненец Сахиб.

«Ни в наших традициях, ни тем более в исламе нет такого, чтобы возлагать цветы на могилу и к памятникам. Тем более, что ставить памятники ислам вообще запрещает. Наша власть, которая насаждает религию и традиции чуть ли не во все сферы жизни, все никак не может определиться в этом вопросе, пытаясь совместить несовместимые вещи – религиозное и светское», - высказал свое мнение другой житель столицы Чечни Лечи.

«По исламу даже день рождения живого человека не принято отмечать, не то, что усопшего. Почему наши богословы ничего по этому поводу не говорят, и, тем более, сами участвуют в мероприятиях по случаю празднования дня рождения Ахмата Кадырова, я не могу понять», - заявила местная активистка Марина.

Востоковеды пояснили смысл запрета в исламе возводить памятники

Существует традиционная, ортодоксальная точка зрения в исламе, которая исходит из того, что запрещено изображать человека, всю его фигуру или даже часть фигуры, но на практике традиция воздвигать памятники появилась даже в арабских странах, сообщил профессор ВШЭ, доктор юридических наук, исламовед Леонид Сюкияйнен.

«С точки зрения ислама это недопустимо. Прежде всего, художник, скульптор, уподобляет себя Всевышнему, который все создал. Это грех. А второе обоснование - что памятники, изображения могут стать объектами поклонения, что отношение к этим памятникам в какой-то степени напоминает поклонение идолам», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Леонид Сюкияйнен.

При этом, указал он, в очень многих мусульманских странах воздвигнуты монументы историческим и политическим деятелям. «Я могу это подтвердить по арабским странам, очень много монументов стоит. Наверно, кроме Саудовской Аравии», - отметил ученый. По его словам, много памятников в Каире, в Турции, в Сирии (в том числе президенту страны Башару Асаду), в Ираке были памятники президенту этой страны Саддаму Хусейну. «С точки зрения ортодоксального ислама это делать нельзя, а на практике такая традиция (воздвигать памятники) уже есть», - отметил Леонид Сюкияйнен.

По словам профессора, сейчас есть уже исламские ученые, которые утверждают, что в современную эпоху памятники, статуи не рассматривают как непотребное явление. «Эти обоснования (о запрете монументов в честь людей) оспариваются многими учеными. Говорится, что современные люди, мусульмане отнюдь не относятся к памятникам как к идолам, они их не обожествляют, они им не поклоняются, как в какие-то там доисламские времена, когда язычники могли поклоняться идолам. Сейчас отношение к ним совсем другое, чисто историческое, как напоминание о чем-то, как память. Люди давным-давно утвердились в вере, речь не идет о тех временах, когда люди еще колебались, не усвоили какие-то основы и могли заменить поклонение Всевышнему Аллаху поклонением таким вещам», - пояснил он.

«В исламе было разномыслие, оно есть и сейчас, есть разные точки зрения. Надо же ориентироваться на точки зрения более просвещённых, на цивилизованные точки зрения, которые не на изоляцию ислама нацелены, не на его противопоставление остальному миру, а наоборот», - подытожил Сюкияйнен.

Исламовед, доцент кафедры современного Востока РГГУ, директор научных программ Фонда Марджани Игорь Алексеев также подтвердил, что в отношении памятников у современных исламских ученых имеется разброс мнений.

«По-моему, нет никакой общей точки зрения. Современная преобладающая точка зрения, что, если сам по себе памятник не несет религиозного содержания, не строится как объект поклонения, то никаких оснований запрещать его сооружение нет. Так или иначе, памятники в мусульманском мире везде есть», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Игорь Алексеев.

В то же время, по его словам, вопрос памятников частный и не обсуждается широко. «Но всегда найдутся люди, которые сделают вывод, что это как бы такая скрытая форма поклонения. Находятся же люди, которые считают, что жить в нешариатском государстве считается куфром и ширком (куфр - это термин, которым в исламе обозначают грех неверия, а ширк - поклонение кому-либо, помимо Аллаха – прим. «Кавказского узла»). Поэтому, если их точку зрению принимать, то тогда да. Но их точка зрения не единственная из существующих», - пояснил Алексеев.

Исторически в суннитском исламе, который преобладает на Северном Кавказе, памятники не возводились, но советский период внес коррективы в традиции, в свою очередь, сообщил старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Михаил Рощин.

«Мы знаем, что у шиитов в принципе изображения допускаются, даже в мечетях. Но в суннитскую традицию это действительно не входит», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Михаил Рощин, отметив, что и с точки зрения классического адата, до революции, памятники также не одобрялись и точно не ставились.

Между тем, указал он, на Северном Кавказе невозможно понять многие процессы, не принимая во внимание новшества советского периода. «В советское время многое изменилось, поскольку ислам в конце 20-х годов был оттеснен на второй план. Поэтому установка памятников, возложение цветов к памятникам и на Северном Кавказе получила распространение», - отметил также Рощин. По его мнению, отделить советскую традицию сейчас крайне сложно. «В наше время постмодерна все-таки происходит некое смешение. В культуре, в частности в культуре современной Чечни, существует такая эклектика, когда присутствуют разные осколки одного, осколки другого», - сказал Михаил Рощин.

Он считает, что памятники Ахмату Кадырову глава Чечни Рамзан Кадыров воспринимает как дань уважения к своему отцу. «В этом случае главное - как население относится. Если население в принципе действительно уважает [человека], то и к [его] памятнику относится с уважением», - пояснил Рощин.

Руководящие посты, ключевые должности, награды и названия в честь родственников – все это подтверждает курс на "ахматизацию" Чечни. Как Кадыров делает себя и своих родных идолами, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Во имя отца и сына: как в Чечне насаждается культ Кадыровых".

Ранее также сообщалось, что в августе 2019 года, когда отмечалась 68-я годовщина со дня рождения Ахмата Кадырова, председатель правительства России Дмитрий Медведев утвердил переименование родного села Рамзана Кадырова в Курчалоевском районе в Ахмат-Юрт. Министр МВД России распорядился назвать именем первого президента Чечни Грозненское суворовское училище. Группа альпинистов установила флаги на пике высочайшей горы в Чечне, предложив назвать его в честь Ахмата Кадырова. В Грозном, других городах и населенных пунктах Чечни именем Ахмата Кадырова названы центральные улицы, в его честь утверждена и высшая награда республики – орден Кадырова. Его имя носит также мечеть "Сердце Чечни" в Грозном, а в составе внутренних войск МВД России есть специализированный полк имени Ахмата Кадырова (бывший батальон спецназа ВВ "Север").