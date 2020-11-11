Продвижение Instagram-аккаунтов семьи Кадырова стало частью его политический стратегии

11 ноября 2020, 02:25

Раскрутка аккаунтов Кадырова и членов его семьи в Instagram связана с политическими амбициями и желанием главы Чечни увеличить свою популярность, считают профессор Михаил Рощин, правозащитница Светлана Ганнушкина и блогер Тумсо Абдурахманов.

Как писал "Кавказский узел", рэп-исполнитель Моргенштерн рассказал в октябре, как получил по 400 тысяч рублей за раскрутку аккаунтов членов семьи Рамзана Кадырова и его приближенных в Instagram. Шесть из восьми аккаунтов принадлежали семье Кадырова, на их раскрутку ушло 2.4 миллиона рублей. По данным оппозиционного Telegram-канала 1Adat, у аккаунтов Кадырова и его приближенных появились проблемы с подписчиками и активностью из-за того, что Instagram усовершенствовал свою систему распознавания ботов. 2,4 миллиона рублей за продвижение в Instagram шести аккаунтов членов семьи Рамзана Кадырова являются сравнительно невысокой платой, недостаточной для попадания в топовые блогеры, указали специалисты по пиару.

Обычная практика принуждения бюджетников, как в случае с флешмобами, не столь эффективна в случае раскрутки аккаунтов в Instagram, в связи с чем Кадыров и ответственные за его PR сотрудники привлекают платных специалистов. Кроме того, медийный эффект от огласки случаев принуждения мешает поставленным задачам, сказал 10 ноября корреспонденту "Кавказского узла" блогер Тумсо Абдурахманов.

«Думаю, здесь и то, и другое - и схема с принуждением недостаточно эффективна, и опасаются медиа-эффекта. Но ирония в том, что гивы (розыгрыши, объявляемые популярными блогерами с целью получить "цепную" подписку на спонсоров - прим. "Кавказского узла") тоже малоэффективны. Они позволяют быстро набрать подписчиков, но активность таких подписчиков минимальна. Думаю, скоро и эта тактика будет оставлена», - сказал Абдурахманов.

По его мнению, раскрутка аккаунтов в соцсетях необходима Кадырову, как и всем публичным фигурам, потому что соцсети набирают популярность, а интернет в России, в сравнении с традиционным телевидением, пользуется все большим доверием. «Раскрутка аккаунтов в соцсетях [Кадырову] нужна сразу с нескольких сторон. Первая и самая главная причина - это смерть телевизора. Кадыров прекрасно понимает, что ЧГТРК в Чечне и за ее пределами смотрят «два с половиной» человека преклонного возраста. Эта не та аудитория, которая интересна Кадырову. Плюс это модно. Если ты продвинутый юзер - значит, ты в тренде. Кадыров хочет ассоциироваться как лидер молодежи. Также он хочет быть популярен и за пределами региона - отсюда дружба с различными блогерами... Ну, а детей он готовит к политической карьере, и они должны быть узнаваемы. Соцсети - это незаменимый инструмент пропаганды для Кадырова, и на это он не жалеет денег», - считает Абдурахманов.

В декабре 2017 года аккаунты Рамзана Кадырова в Facebook и Instagram были заблокированы - вскоре после того, как Минфин США внес его в санкционный "список Магнитского", назвав главу республики ответственным за нарушения прав человека в Чечне. Роскомнадзор направил в компанию Facebook запросы относительно блокировки аккаунтов главы Чечни, а сам Кадыров и республиканские чиновники объявили о переходе в соцсеть Mylistory. В октябре 2018 года в Telegram-канале главы Чечни появилось сообщение о разблокировке его официальной страницы в Instagram, однако уже на следующий день представитель соцсети заявил, что это ошибка, а аккаунт вновь заблокирован.

Рамзан Кадыров может позволить себе тратить деньги, что он и делает, отметила руководитель Комитета «Гражданское содействие», правозащитница Светлана Ганнушкина.

«У Кадыровых денег много - вот и тратят», - сказала она корреспонденту «Кавказского узла».

Использование Кадыровым соцсетей для собственной раскрутки Ганнушкина объяснила желанием повысить популярность. «Он [...] хочет показать, какой он исключительный во всех отношениях. И соцсети для этого - хороший способ. Раскрутка аккаунтов родственников также вполне понятна. Это элемент культуры - не он один, а род», - отметила она.

Сумма в 2,4 миллиона рублей, которая была потрачена на продвижение Instagram-пабликов Рамзан Кадырова и его близких, не столь велика, считает старший научный сотрудник Института Востоковедения РАН Михаил Рощин.



«Для него важен результат. [...] Я думаю, что своей славе Кадыров придает значение. Он человек в этом плане довольно рано оценивший значение соцсетей. Достаточно молодой человек, который интересуется этим, и, как мне кажется, умеет пользоваться, направляет тех, кто ему помогает. Очевидно, что он не один этим занимается. Вообще это общепринятая практика - не только Кадыров занимается вопросом раскрутки своего Instagram», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Коллективную раскрутку аккаунтов родственников Кадырова Рощин связал с возможными политическими целями. «Он ведь политический деятель, возможно, там есть политические интересы», - заключил Рощин.

2,4 миллиона рублей - не очень серьезная цифра для раскрутки Instagram-паблика, считает осетинский блогер Алик Пухаев.

«Скорее, я думаю, что кто-то хотел его отблагодарить или снискать его внимание, и поставил на раскрутку его аккаунты. Может PR-компания, которая его обслуживает, параллельно запустила это [раскрутку каналов родственников]», - сказал Пухаев корреспонденту «Кавказского узла».

При этом блогер затруднился оценить политические мотивы раскрутки пабликов семьи Кадырова. «Думаю, они просто по инерции хотят быть публичными», - заключил Пухаев.