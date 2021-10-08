Соратница Закаева объяснила свое желание вернуться в Чечню

08 октября 2021, 05:47

Бывший член правительства Ичкерии Рубати Мицаева назвала в качестве причины своего желания вернуться в Чечню стремление жить на родине среди своих родственников и заявила, что перестала заниматься политикой. Возвращение Мицаевой не повлияет на правительство Ичкерии в изгнании, считает Руслан Кутаев. Это возвращение может быть выгодно Рамзану Кадырову, полагает Алексей Малашенко.

Как писал "Кавказский узел", 15 сентября во время прямого эфира в Instagram глава Чечни Рамзан Кадыров озвучил угрозы в адрес Закаева, пообещав "сжечь" его "в синем пламени" за упоминание Ахмата Кадырова. Также спикер парламента Чечни Магомед Даудов пригрозил, что родственников Закаева заставят публично порицать его, если тот не прекратит критиковать власти республики. 6 октября живущая в Германии соратница Ахмеда Закаева Рубати Мицаева обратилась к Рамзану Кадырову с просьбой позволить ей вернуться в Чечню. Некоторые пользователи соцсетей одобрили желание беженки вернуться на родину.

Рубати Мицаева - проживающая в Германии беженка из Чечни, позиционирует себя как представитель в этой стране Ахмеда Закаева, информировал на своем сайте 4 сентября 2019 года телеканал RTVI. Рубати Мицаева, которая долгие годы проживает в Германии, неоднократно делилась с "Кавказским узлом" подробностями жизни уроженцев Чечни в этой стране. В частности, в феврале 2020 года она рассказала, что представители чеченской диаспоры не чувствуют себя в безопасности. Сама Мицаева столкнулась с травлей в соцсетях после кражи телефона с личными данными. "Пишут пакости про моих детей, пытаются сломать и выставить женщиной, которая якобы неподобающе себя ведет. Распространяют и фейковую информацию о том, что я якобы помогаю чеченцам в России", - рассказала Рубати Мицаева "Кавказскому узлу"

Рубати Мицаева пояснила корреспонденту "Кавказского узла" причины своего желания возвратиться в Чечню.

"Насчёт моего возвращения домой, я так скажу: пока я ещё не готова вернуться. А моё желание вернуться появилось по нескольким причинам - я немолодая женщина, не очень здоровая, хочу жить на родине, посетить могилы матери, отца, братьев, быть среди родственников. Я с 1994 года жила без близких и родных мне людей. Это нормальное желание женщины, и никто не имеет права меня за это упрекнуть", - сказала она.

Тем более, по словам Мицаевой, с политической работы она "отправлена на пенсию со словами благодарности", и "в ней больше не нуждаются".

Он уточнила, что из правительства Ичкерии* она ушла уже год назад. "Потому что [другие люди] просили и даже требовали от Ахмеда Закаева меня уволить. Когда я об этом узнала, то я сама ушла. Так как я скандальная женщина и не умею, как другие, политикой заниматься, а говорю всё в лицо. Я свободная пенсионерка, правда, без пенсии. Я ушла, чтобы все объединились вокруг Ахмеда Закаева. Я не поддерживаю радикалов. Никогда их не поддержу. И надеюсь, в моей Ичкерии им места не будет", - подчеркнула Мицаева.

Ахмед Закаев – участник первой и второй чеченских войн, в 1990-е годы он занимал посты министра культуры Ичкерии* и секретаря Совета безопасности, принимал участие в боевых действиях против федеральных войск на командных должностях. С 1998 по 2006 год Ахмед Закаев - вице-премьер правительства Ичкерии*, с 2007 по 2009 год - премьер-министр самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия*. Объявлен в международный розыск по обвинению в терроризме, получил политическое убежище в Великобритании. В феврале 2009 года Рамзан Кадыров приглашал Закаева вернуться в Чечню, указано в биографической справке "Кавказского узла" об Ахмеде Закаеве.

Она заявила, что не поддерживает нападки на Закаева. "То, что его оскорбляют, мне очень неприятно. Я уже высказалась по этому поводу на своей странице в Instagram. Я не поддерживаю, когда с этой стороны оскорбляют женщин и детей, даже наших врагов. Также я не поддерживаю, когда оскорбляют моих друзей. Ахмед Закаев для меня - символ свободы. Ахмед Закаев - патриот Ичкерии. И единственный человек, который идёт правильным путём. То есть тем путём, который избирал наш президент Джохар Дудаев", - отметила Мицаева.

Участницей международной конференции по поводу независимости Чеченской республики Ичкерия она не была. "Возможно, потому что я не являлась членом правительства Ичкерии, уже меня не пригласили. Хотя причин не пригласить тех, кто прошел войну [в Чечне] не было. На этой конференции я не видела людей, которые бы "порох понюхали", - посетовала Мицаева.

Ахмед Закаев провел онлайн-конференцию на тему самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия, первый ролик этой конференции на его канале в Youtubе, у которого более 9,35 тысячи подписчиков, был выложен 9 сентября. По данным на 05.00 мск 8 октября ролик набрал около 34 тысяч просмотров. Кроме того, Ахмед Закаев 22 сентября на своем канале в Youtubе опубликовал ролик "О мероприятиях, посвященных 30-й годовщине восстановления Чеченского Государства" с резкой критикой в адрес Ахмата и Рамзана Кадыровых. Антикадыровская риторика Ахмеда Закаева стала более жесткой, поэтому и последовали новые угрозы ему от Рамзана Кадырова и оскорбительные для Закаева видеоролики, хотя Закаев живет за пределами России, но глава Чечни воспринимает его как конкурента, указали аналитики.

Она рассказала, что её дети ездили в Чечню только как гости. "Мои дети являются гражданами Германии. И они имеют право, как туристы, посещать любую страну по своему желанию. Очень удивляет интерес к поездкам моих детей. В то же время, дети других высокопоставленных деятелей Ичкерии давно уже ездят в Чечню. Например, мать, жена и дети Анзора Масхадова [сына Аслана Масхадова] уже лет пять ездят в Чечню. Или все дети Зелимхана Яндарбиева тоже ездят домой. Дети Джохара Дудаева в Россию ездят. Жена и дети Салмана Радуева бывают в Чечне. Да и жены, и дети других амиров ездят. Но почему-то вопросы только по поездке моих детей", - высказала свое недовольство Мицаева.

Одна из дочерей Рубати Мицаевой Суният вошла в число победителей конкурса на лучший портрет Рамзана Кадырова или его родителей и получила премию из рук министра информации и печати Чечни Ахмеда Дудаева, следует из публикации, размещенной 7 октября на странице Дудаева в Instagram. "Победители специально приехали в республику для получения заветных наград", - поясняется в публикации.

Президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев заявил корреспонденту "Кавказского узла", что не удивлен желанием и обращением Мицаевой. "То, что она обратилась с таким пожеланием, меня это нисколько не удивило. Удивительно даже, что она не сделала это раньше. Я ни в коей мере не судья ей. Не говорю, хорошо это или плохо. Рубати - женщина не юная, у неё взрослые дети. Ей хочется на родину. Может, хочется заняться традиционными для взрослого человека в Чечне обрядовыми делами и так далее", - пояснил он.

Возвращение Мицаевой, по мнению Кутаева, нисколько не повлияет на правительство Ичкерии в изгнании. "Ведь это правительство серьезных вопросов не решает. Единственное значение этого правительство в том, что они держат в информационном пространстве атрибуты независимой Чечни. Напоминает миру, России и чеченцам, что чеченское государство было и есть. Я не даю качественную оценку - хорошо или плохо это. Как и оценку Закаеву", - констатировал Руслан Кутаев.

Многие из тех, кто называют себя патриотами Ичкерии, и оказались заграницей, при других обстоятельствах не поехали бы туда и в дальнейшем не пошли бы против промосковской власти в Чечне, считает он. Для некоторых из них имеет значение, позовёт ли их Рамзан Кадыров или нет. "Если позовёт, то некоторые побегут к нему, и на работу к нему пойдут", - полагает Руслан Кутаев.

Профессор-кавказовед Алексей Малашенко считает основной причиной желания Мицаевой вернуться ностальгию.

"У чеченцев очень трогательное отношение к родине, к могилам предков. Это желание вернуться на родину, особенно когда человек уже в возрасте, вполне естественно", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Кадырову возвращение таких людей, как Рубати Мицаева, по мнению Малашенко, будет только плюсом.

"Это на руку Рамзану. Ему это выгодно. Он может указать: вот люди, которые боролись против меня, были не согласны, а их родственников я не трогаю и хорошо, что они возвращаются. Для них самое ценное - это родина. Они больше любят Чечню, чем занимаются политикой. Родственники ичкерийцев, которые уже живут в Чечне, ни в чем политическом не участвуют", - сказал он, указав, что и федеральным властям это тоже выгодно.

"Показать: "Вот, пожалуйста - война закончилась. Сепаратизма больше нет. Главное - любовь к отечеству. А Чечня - это всё-таки часть России". Так могут интерпретировать", - отметил Малашенко.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

* Чеченская Республика Ичкерия — непризнанное сепаратистское государственное образование (1991-2000), созданное после распада СССР на части территории бывшей Чечено-Ингушской АССР и ликвидированное федеральными войсками в ходе второй чеченской кампании. Органы власти Чеченской Республики Ичкерия не путать с запрещенной в России судом организацией "Конгресс народов Ичкерии и Дагестана", которая признана террористической.