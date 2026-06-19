Суд отказался смягчить приговор осужденному на Кубани гражданину Румынии

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Апелляционная инстанция оставила в силе 15-летний приговор гражданину Румынии Адриану-Давиду Керчо, которого Краснодарский краевой суд признал виновным в шпионаже.

Как писал "Кавказский узел", в начале марта Краснодарский краевой суд приговорил к 15 годам заключения гражданина Румынии Адриана-Давида Керчо, обвиненного в шпионаже по заданию Украины. Согласно версии обвинения, Керчо изъявил желание вступить в украинское вооруженное формирование, а офицер украинской разведки предложил обеспечить ему безопасный выезд с российской территории взамен на сбор и передачу информации о российских военных объектах.

Обвинительный приговор 24-летнему гражданину Румынии Керчо, осужденному за разведывательную деятельность в пользу спецслужб Украины, вступил в законную силу, сообщил сегодня Центр общественных связей ФСБ.

Силовики напомнили, что Давид-Адриан Керчо, согласно их версии, в августе 2024 года собрал и передал украинским спецслужбам данные о расположении средств ПВО в Сочи. “Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима”, - говорится в публикации на сайте ведомства.

Согласно карточке дела на сайте Краснодарского краевого суда, апелляционные жалобы на приговор подавали как сам осужденный, так и его адвокат. Назначенное Керчо наказание вышестоящая инстанция оставила без изменений.

В декабре 2024 года Служба госбезопасности Абхазии отчиталась о задержании гражданина Румынии Дэвида Керча (также упоминался как Дэвид Керч Адриан), заподозрив его в попытке съемки военных баз и объектов по заданию украинской разведки. Утверждалось, что он приехал в Абхазию как турист и поддерживал связь с главным управлением разведки Украины. СГБ Абхазии публиковала видео, на котором задержанный давал показания на английском языке, рассказывая о связях с украинцами.

16 декабря 2024 года российское государственное информагентство сообщило, что задержанный в Абхазии Дэвид Керч Адриан депортирован из республики. "Противозаконные действия он не совершил, со следствием сотрудничал, потому его депортировали из республики, объявив персоной нон-грата на территории Абхазии", - цитировало слова представителя СГБ ТАСС. Куда именно депортировали гражданина Румынии, в этой публикации не уточнялось.

В апреле 2025 года российская ФСБ заявила, что в Сочи задержан гражданин Румынии, 2002 года рождения, который по заданию спецслужб Украины еще летом 2024 года собирал данные о местах дислокации средств ПВО. В официальном сообщении на сайте ведомства имя задержанного не называлось.