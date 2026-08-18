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10:46, 18 августа 2026

Сухумцы потребовали от чиновников привести в порядок ливневки

Ливневки на улицах Сухума. Фото: Администрации города Сухум

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Улицы Сухума вновь оказались подтоплены после сильного дождя, пожаловалась местная жительница в соцсети. Другие горожане, комментируя ее жалобу, указали на неработающие ливневки и потребовали от чиновников решить проблему с подтоплениями.

Одна из жительниц Сухума сняла на видео подтопленную во время дождя улицу города. На кадрах показаны машины, которые едут по затопленной улице, уровень воды достигает их днищ.

"Сухум становится похож на Венецию. Ливни продолжают затапливать улицы столицы", – сказано в текстовом описании ролика.

Это видео 17 августа опубликовал Instagram*-паблик chp_abh, на который подписано около 100 тысяч пользователей. На 10.45 мск 18 августа это видео набрало 570 отметок "Нравится" и 47 комментариев.

Комментаторы указали на проблему с ливневками и раскритиковали чиновников. "В каком районе эта улица? У нас же чистили ливневки, что за катастрофа каждый раз?" – спросил пользователь olaala__v.

"Почему невозможно привести в порядок люки? Я не понимаю. Это стоит огромных вложений?" – задался вопросом пользователь baklava_sukhum.

"Наше правительство надо заставить пройтись в такую погоду, чтобы они знали, как люди живут", – заявила irmaadleiba76.

Пользователи указали, что проблема с подтоплениями в Сухуме актуальна длительное время. "Каждый раз такое, потоки дождя несут и ветки, и мусор, и тут же все забивают, это какой-то замкнутый круг", – написал пользователь abhazia90.

"Дальше будет хуже…" – предположил пользователь lakrba.lab.

Часть комментаторов отреагировала на подтопление с иронией. "Как тебе в Венеции?" – спросила monika_shakaya_. "Ехали в Абхазию, приехали в Венецию. Где еще так вас встретят", – сыронизировал пользователь abraskil_knives. "Надо провести фестиваль воды", – предложил ya_kolya___.

В Сухуме оказалась подтоплена центральная часть города, сообщил заместитель главы городской администрации Константин Тарба. "Коммунальные службы задействовали все ресурсы. Все друг другу помогают. Справляемся. На данный момент ведутся работы по уборке улиц, прибираемся в нашем доме после ливня", – привел 17 августа его слова Sukhumcity.ru.

"Кавказский узел" также писал, что жители Сухума ранее неоднократно жаловались на проблему с подтоплениями улиц. Так, в августе 2021 года после ливней в городе были подтоплены дома, улицы и автомобили, а река Басла вышла из берегов.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Сухуме переменная облачность, температура воздуха +24 градуса, скорость ветра – 1 метр в секунду. В ночь на 19 августа ожидается слабый дождь, температура воздуха понизится до +19 градусов, скорость ветра останется прежней. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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Автор: "Кавказский узел"

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