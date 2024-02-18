Российский МИД предупредил туристов о рисках поездок в Абхазию

18 февраля 2024, 14:54

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МИД России счел чрезмерно снисходительным абхазское правосудие после смягчения приговора Эдгару Абухбе, который был признан виновным в изнасиловании российской туристки. Ведомство предупредило граждан России о небезопасности поездок в Абхазию.

Как писал "Кавказский узел", в июле-сентябре 2022 года Абхазия стала самым популярным туристическим направлением у граждан России. За это период жители России посетили Абхазию 2,48 миллиона раз.

К августу 2022 года спрос на туристические поездки в Абхазию вырос в России на 25% на фоне ограничения зарубежных авиаперелетов после начала военной операции на Украине. При этом Абхазия вошла в топ-10 по бронированию туров самостоятельными путешественниками, сообщили представители туроператоров.

МИД России предупредил россиян о небезопасности поездок в Абхазию, отреагировав таким образом на позицию суда по отношению к осужденному за насилие над туристкой. "С крайним недоумением восприняли информацию о том, что 2 февраля абхазский гражданин Э.Г.Абухба, который в 2019 г. совершил тягчайшее преступление в отношении российской туристки, вышел на свободу после смягчения ему приговора решением Верховного суда этой страны", - говорится в публикации, размещенной 16 февраля в телеграм-канале ведомства.

Этот случай "свидетельствует о весьма снисходительном отношении абхазского правосудия к совершаемым на территории республики преступлениям и выносимым виновникам мерам наказания", пояснило министерство.

"Очевидно, что это создаёт риски для безопасности большого количества иностранных гостей, ежегодно прибывающих на абхазские курорты, о чём мы вынуждены предупредить наших соотечественников", - отмечается в сообщении.

По данным суда, в июле 2019 года житель Абхазии Эдгар Абухба привел российскую туристку в заброшенное здание в Сухуме, где изнасиловал девушку и избил ее, нанося удары камнями. После этого он похитил у туристки два телефона, деньги и ювелирные изделия на 70 тысяч рублей, сообщил 16 февраля "Коммерсант".

Сторона обвинения просила назначить Эдгару Абухбе 16 лет лишения свободы, а представитель потерпевшего - 20 лет колонии строгого режима. Суд назначил ему девять лет лишения свободы, а также взыскал 1,1 миллиона по иску потерпевшей, пишет издание.

Эдгар Абухба был приговорен к девяти годам колониив феврале 2021 года. В 2023 году его адвокат Лика Чакветадзе обратилась в Верховный суд, попросив отменить приговор и постановление Кассационной коллегии, а ее подзащитного признать невиновным по всем статьям.

Защита Абухбы в своей жалобе не отрицала факт интимной близости между осужденным и потерпевшей, но настаивала, что она была добровольной. Прокуратура и адвокат потерпевшей Инга Габилая выступили против удовлетворения жалобы, сообщило 24 июня 2023 года JAMnews.

"Мать потерпевшей рассказала на суде, что несколько месяцев ее дочь находилась в тяжелом состоянии: могла есть только детское питание, не могла ходить в туалет. Также, по ее словам, семья осужденного предлагала им деньги за то, чтобы потерпевшая забрала заявление, но они отказались", - говорится в публикации издания.

В свою очередь Инга Габилая напомнила суду, что девушка пережила три операции, у нее был поврежден правый глаз и раздроблены кости лица, сообщило издание.

Напомним, 12 февраля глава МВД Абхазии Роберт Киут отказался подписывать соглашение о сотрудничестве с Росгвардией. "Действующая Конституция и законодательство Республики Абхазия не позволяют, чтобы общественную безопасность и порядок в стране обеспечивали правоохранительные органы иностранного государства", - заявил он.

Министр добавил, что в распоряжении его ведомства и других силовых структур "достаточно личного состава для охраны общественного порядка, обеспечения общественной безопасности".

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