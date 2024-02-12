Полиция Абхазии отказалась от сотрудничества с Росгвардией

12 февраля 2024, 23:16

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Глава МВД Абхазии Роберт Киут отказался подписывать соглашение с Росгвардией после заявления оппозиции о намерении добиться его отставки. Киут заверял, что соглашение предполагает лишь обмен опытом для сотрудников, однако в проекте документа говорилось о борьбе с экстремистами и антитеррористических мерах.

Глава МВД Абхазии Роберт Киут заявил, что не намерен подписывать проект Соглашения о сотрудничестве между Федеральной службой войск национальной гвардии России и министерством внутренних дел Абхазии, "в последние дни бурно обсуждаемый в абхазском обществе".

"Республика Абхазия - суверенное, независимое государство, именно этот статус мы охраняем и защищаем 30 лет, в этом ключе мы нацелены действовать и далее. Хочу напомнить, что действующая Конституция и законодательство Республики Абхазия не позволяют, чтобы общественную безопасность и порядок в стране обеспечивали правоохранительные органы иностранного государства", - говорится в заявлении главы ведомства, которое опубликовано сегодня в Telegram-канале МВД Абхазии.

Министр добавил, что в распоряжении его ведомства и других силовых структур "достаточно личного состава для охраны общественного порядка, обеспечения общественной безопасности, борьбы с терроризмом и экстремизмом, осуществлением госконтроля в области оборота оружия". При этом он добавил, что министерство нацелено на развитие сотрудничества с российской полицией и Росгвардией в целях повышения квалификации сотрудников органов внутренних дел Республики Абхазия и обмена опытом.

Ранее, 9 февраля, МВД Абхазии сообщило на своем сайте, что цель заключения соглашения с Росгвардией - обмен опытом между ведомствами, подготовка кадров абхазских органов внутренних дел на базе учебных заведений и учебных центров Росгвардии, проведение совместных учений и тренировок, а также развитие информационных технологий.

Сам же Киут 10 февраля заявлял, что соглашение рассматривается, так как "появилась необходимость получения опыта", а Росгвардия - очень мощная организация, которая может поделиться наработанным опытом". Он подчеркивал, что в проекте соглашения "никоим образом не усматривается физическое присутствие сотрудников Росгвардии на территории Абхазии либо их вмешательство во внутриполитическую деятельность. "Главная наша цель, которая прописана в соглашении - это обмен опытом, получение знаний", - подчеркнул он.

"Понятно, что наши граждане переживают, <> потому что были определенные примеры в жизни нашего государства. Но все эти примеры мы учитываем. Никто не собирается сдавать наш суверенитет, ущемлять наши интересы, а тем более — кому-то позволить приходить и физически воздействовать на наших граждан", - заявил министр ранее.

При этом как следует из текста проекта соглашения, которое опубликовала 10 февраля "Нужная газета", его целями указаны охрана общественного порядка, обеспечение общественной безопасности, борьба с терроризмом и экстремизмом, осуществление госконтроля в области оборота оружия".

В тот же день, 10 февраля, оппозиция Абхазии призвала МВД не подписывать соглашение о сотрудничестве с Росгвардией, предупредив, что в случае подписания документа "действия не ограничатся призывами к отставке министра внутренних дел". Под обращением подписались партии "Форум народного единства" и "Апсны", а также общественные организации "Абхазское народное движение", "Аруаа" и "Наша столица", сообщила "Нужная газета".

"Кавказский узел" также писал, что 6 октября 2023 года стало известно о договоренности властей России и Абхазии о размещении в Очамчирском районе пункта базирования военно-морского флота. Размещение этой базы усилит напряженность в Черноморском регионе, поскольку Грузия считает эту территорию оккупированной Россией, заявили 10 октября 2023 года в НАТО. 27 октября грузинские правозащитники раскритиковали пассивную реакцию Тбилиси на развертывание российской базы в Абхазии.

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