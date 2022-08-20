Туроператоры сообщили о резком росте спроса на поездки в Абхазию

20 августа 2022, 10:04

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Спрос на туристические поездки в Абхазию вырос на 25% в сравнении с прошлым годом на фоне ограничения авиаперелетов из России после начала спецоперации на Украине, сообщил "Коммерсантъ". Республика вошла в топ-10 по бронированию туров самостоятельными путешественниками, рассказали изданию представители туроператоров.

Как писал "Кавказский узел", опрошенные "Кавказским узлом" жители Абхазии и туристы 23 июля рассказали, что в очереди на границе можно провести до часа. В условиях возросшего турпотока обе стороны работают над упрощением пересечения границы, сообщили в Министерстве туризма Абхазии.

Абхазия в этому году стала "наиболее растущим направлением летних поездок", заменив отчасти курорты Крыма и некоторые зарубежные направления, сообщил сегодня "Коммерсантъ" в публикации "Достижения народного абхазяйства".

"Выраженным трендом лета" в компании «Интуриста» называли рост спроса на поездки в Абхазию, куда бронировать туры стали на 25% чаще, чем в прошлом году, средняя стоимость ночи в Абхазии выросла на 16% - до 4,3 тысяч рублей, рассказала изданию представитель "Интуриста" Дарья Домостроева. По ее словам, на Абхазию переориентировалась часть туристов, привыкших ездить в Европу. Домостроева также указала, что этим летом значительно увеличился интерес туристов к Северному Кавказу, "где регионы частично оказались не готовы к такому резкому увеличению потока".

Туры в Абхазию пользовались повышенным спросом и в прошлом году - из-за действовавших в Краснодарском крае пандемийных ограничений, нынешний рост составил 15-18%, заявил гендиректор компании «Дельфин» Сергей Ромашкин. Он предположил, что Абхазию выбрала часть клиентов, "отказавшихся в этом году от отдыха в Крыму". По оценкам Ромашкина, "спрос на отдых на полуострове сократился на 50% год к году, одновременно прирост интереса к Сочи в этом сезоне оценивается в 5–7%". Представитель туроператора также отметил, что сезон оказался успешным для курортов Кавказских Минеральных Вод, "показавших 30-процентный рост продаж".

"Абхазия вошла и в топ-10 направлений по бронированию самостоятельными путешественниками, хотя в прошлом году находилась за пределами рейтинга", сообщили эксперты туристического онлайн-сервиса Ostrovok.ru.

Опрошенные изданием туроператоры указали, что показатели туристического рынка в России улучшились за счет восстановления спроса и роста цен, но "выйти на допандемийные показатели бизнесу не позволили ограничения авиаперевозок". "По данным «Туту.ру», доля зарубежных поездок превысила прошлогодний показатель вдвое и на 2% — уровень 2020 года, но оказалась на 23% ниже докризисного 2019 года. Аналогичный тренд заметили в OneTwoTrip: доля поездок туристов в зарубежные страны за год выросла в 2,2 раза, до 11%, но допандемийного значения в 14% она не достигла. Наиболее востребованными среди путешественников ожидаемо стали направления ближнего зарубежья и Турция. В OneTwoTrip пятью популярными странами называют Армению, Таджикистан, Киргизию, Турцию и Узбекистан. По оценкам «Туту.ру», в топ-10 летом также вошли Грузия и Израиль", - приводит статистику "Коммерсантъ".

Напомним, 25 мая министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба предложил выработать комплекс мер, направленных на упрощение перехода границы между Россией и Абхазией. 28 мая абхазские журналисты прокомментировали "Кавказскому узлу" предложение ликвидировать КПП на границе Абхазии и России. По мнению журналиста Антона Кривенюка, КПП надо убрать. Абхазское общество крайне болезненно относится к этой идее, поскольку связывают наличие КПП с независимостью республики, сказал журналист Роин Агрба. Главной проблемой при въезде в Абхазию являются логистические проблемы на российской стороне, отметила политолог Нателла Акаба.

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