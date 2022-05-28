Журналисты прокомментировали предложение ликвидировать КПП на границе Абхазии и России

28 мая 2022, 05:47

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В идеале КПП на российско-абхазской границе надо убрать, считает журналист Антон Кривенюк, комментируя предложение ликвидировать КПП на границе. Абхазское общество крайне болезненно относится к идее убрать КПП на границе с Россией, видя в этом шаг к потере независимости, хотя это абсолютно несвязанные вещи, заявил журналист Роин Агрба. Главной проблемой при въезде в Абхазию являются логистические проблемы на российской стороне, отметила политолог Нателла Акаба.

Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба 25 мая заявил, что в курортном сезоне 2022 года ожидается беспрецедентное количество туристов, и предложил выработать комплекс мер, направленных на упрощение перехода границы между Российской Федерацией и Абхазией, пишет ТАСС.

Вопросы упрощения режима пересечения границы обсуждались на расширенном заседании комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

Глава комитета Леонид Калашников после заседания заявил, что пограничный пункт пропуска на границе России и Абхазии в Псоу может быть ликвидирован. По его словам, на заседании поставили вопросы "и гораздо более серьезные, чтобы ликвидировать этот переход, по типу того, как это было сделано в Белоруссии", сообщает РИА "Новости".

Комментируя предложения о ликвидации контрольно-пропускного пункта на границе с Россией, опрошенные "Кавказским узлом" абхазские аналитики отметили, что главной проблемой для туристов остаются вопросы пересечения именно российской границы.

Политолог Нателла Акаба отметила, что главной проблемой при въезде в Абхазию остаются логистические проблемы. «На КПП с российской стороны очень мало сотрудников, поэтому образуются огромные пробки. Детей специально опрашивают, просят назвать свое имя, имена родителей и так далее, не доверяя документам. Очень долго досматривают машины», - рассказала она.

При этом Акаба не считает, что нужно полностью отменять контроль, поскольку это может способствовать провозу наркотиков и контрабанды. Политолог также выразила уверенность, что в этом году Абхазию ждет туристический бум. «Многие уверены, что из-за нынешних событий на Украине будет значительный приток туристов в Краснодарский край и Абхазию», - заключила она.

Журналист Антон Кривенюк также отметил, что главная проблема для туристов лежит не в сфере законодательства, а в сфере нехватки пропускных возможностей с российской стороны. «Когда это организовывалось, был один поток, потом стал другой. В результате людей не хватает. Из десяти кабинок работает примерно три. Эти проблемы особенно чувствуются в курортный сезон», - заявил он.

Кривенюк поддержал идею об упразднении КПП на российско-абхазской границе. «Их надо убирать, тогда поток прибавится и появится нормальное движение. Я считаю, что нужно открыть и границу по Ингури с Грузией, чтобы люди могли передвигаться», - заключил он.

Журналист Роин Агрба отметил, что абхазское общество крайне болезненно реагирует на заявления о необходимости убрать КПП, рассматривая это как шаг к потере независимости. Хотя, по мнению Агрбы, это абсолютно несвязанные вещи.

Он также подчеркнул, что главные проблемы с передвижением через границу вызваны нежеланием или неумением российской стороны справиться с растущим потоком туристов. «Каждый год наши партнеры заявляют, что будет открыт новый маршрут, сообщения по морю и так далее, но этого не происходит. В результате из-за бюрократических проволочек люди стоят на российской стороне по семь-восемь часов. В Абхазии же на каждого человека тратят по несколько секунд», - заметил он.

Агрба также считает, что в Абхазии ожидают резкого роста турпотока в этом году. «Я общался с отельерами - бронирования идут полным ходом. Мы ожидаем, что к нам потянется часть крымского турпотока, поскольку <часть> крымских отелей в этом году даже не собираются открываться», - сказал он.

Адвокат Надежда Ермолаева, комментируя сравнение российско-абхазской границы с границей между Россией и Белоруссией, где КПП отсутствуют, напомнила, что с Белоруссией было заключено соглашение о создании союзного государства и ряд других соглашений, включая соглашение о мигрантах, о статусе граждан обеих стран. Это и позволило демонтировать КПП. «С Абхазией же таких соглашений, насколько я знаю, нет», - заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

В 2021 году зафиксировано 11 миллионов пересечений государственной границы туристами и туристическими группами, сообщило на совещании СГБ Абхазии. Также в республике в прошлом году был большой рост числа погибших на воде: в 2020 году утонули два человека, а в 2021 - уже 20, сообщил начальник инспекции МЧС по маломерным судам Тенгиз Сабуа.

Напомним также, что министр по туризму Абхазии Теймураз Хишба 13 мая анонсировал создание туристической полиции, которая будет выявлять самовольно путешествующие по горам незарегистрированные группы. Незарегистрированные туристы на горных маршрутах для Абхазии - большая проблема, в связи с чем необходима структура, контролирующая их, отметил пресс-секретарь МЧС Абхазии Роман Лапия. Туристическая полиция повысит уровень безопасности отдыхающих, заявила организатор туров по Кавказу Татьяна Квятковски. Такая полиция будет полезна, но сомнительно, что в свете нехватки кадров она будет нормально работать, считает представитель туристической компании Сергей Косилов.

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