Почти 120 тысяч туристов посетили Чечню за полгода

14 августа 2022, 10:40

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

За шесть месяцев с начала года в Чечне побывали на 60 процентов туристов больше, чем за этот же период в прошлом году, сообщило ГТРК "Грозный".

Как писал "Кавказский узел", в этом году Ростуризм впервые запустил чартерные рейсы в Чечню. 10 июня первые 220 туристов прилетели из Москвы чартерным рейсом в Грозный. Чартерная программа предполагает также туры в Дагестан, Северную Осетию и Ингушетию. Кроме того, с 1 июля были анонсированы дополнительные рейсы по маршрутам Грозный - Домодедово и Баку - Грозный.

Очередная группа туристов прибыла в Грозный, сообщила сегодня ГТРК "Грозный" на своей странице в Instagram*. Всего за шесть месяцев с начала года Чечню посетило свыше 118 тысяч туристов, что на 60 процентов больше, чем в 2021 году, отмечается в сообщении.

Напомним, Министерство по туризму Чечни регулярно напоминает туристам о правилах поведения и дресс-кодах в республике. Так, в 2019 году ведомство выпустило памятку, в которой указало, как нужно одеваться, приезжая в республику, а также регламентировало общение с местными женщинами и курение. Женщинам было рекомендовано избегать вызывающей одежды и одеваться как можно более скромно, а мужчинам предписано отказаться от шорт и маек без рукавов. Туроператоры тогда скептически восприняли идею о дресс-коде для гостей Чечни, однако пользователи Instagram* сочли оправданными советы ведомства. Памятку министерства должны распространять и турагентства, предположили они.

В июле Министерство туризма Чечни вновь опубликовало на своей странице в Instagram* правила поведения для туристов в республике. "Носить откровенную и вызывающую одежду здесь не принято. Чеченские девушки не носят брюки. Поэтому представительницам женского пола рекомендуется носить юбки не выше колена, а поверх облегающих джинсов лучше надеть тунику. Также исключаются майки, прозрачные блузки, глубокое декольте", - отмечается в записи от 8 июля. Часть пользователей Instagram*-паблике согласились, что туристы в Чечне должны соблюдать действующие в республике обычаи, в том числе носить скромную одежду. Туристы могут одеваться как им удобно, к тому же местные жители сами не всегда следуют указанным правилам, возразили другие комментаторы.

"Кавказский узел" также писал, что в июле 2021 года на общественных слушаниях по проблемам развития туризма в Дагестане была презентована памятка для туристов. Женщинам при посещении Дагестана рекомендовано не носить облегающие джинсы или короткие юбки, а мужчинам - не надевать шорты. Критики этой инициативы написали в Telegram, что сами жители Дагестана зачастую не соблюдают эти правила в одежде.

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