Юсуп Костоев отпущен на свободу

07 мая 2024, 06:49

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Бывший министр образования и науки Ингушетии Юсуп Костоев, приговоренный к реальному сроку по обвинению в злоупотреблении полномочиями, отпущен на свободу решением кассационного суда.

Как писал "Кавказский узел", 16 мая 2022 года стало известно о возбуждении дела в отношении чиновника, который в 2018 году подписал документы о поставке оборудования для детского технопарка "Кванториум" на сумму около 37 млн рублей, но оборудование при этом поставлено не было. В июле того же года дело бывшего министра образования и науки республики дошло до суда. Известно, что в период с 2016 по 2019 годы пост министра занимал Юсуп Костоев.

Пятый кассационный суд общей юрисдикции в Пятигорске удовлетворил кассационную жалобу защитника бывшего министра образования и науки Ингушетии Юсупа Костоева и отпустил его на свободу, пишет 6 мая "Фортанга" со ссылкой на собственный источник.

Юсуп Костоев был приговорен в январе этого года к 2,5 годам лишения свободы по обвинению в злоупотреблении полномочиями (часть 2 статьи 285 УК РФ). Ранее Магасский районный суд приговорил его к трем годам лишения свободы, однако Верховный суд республики уменьшил срок, сообщает прокуратура республики Ингушетия.

В карточке на сайте Пятого кассационного суда указано, что кассационная жалоба Костоева рассматривалась 6 мая, его интересы представляет адвокат А. Полонкоев. О том, какое решение было принято, информации пока нет.

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