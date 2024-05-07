Юсуп Костоев, стоп-кадр видео https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=yBSRjIFkn1E

07 мая 2024, 06:49

Юсуп Костоев отпущен на свободу

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бывший министр образования и науки Ингушетии Юсуп Костоев, приговоренный к реальному сроку по обвинению в злоупотреблении полномочиями, отпущен на свободу решением кассационного суда.

Как писал "Кавказский узел", 16 мая 2022 года стало известно о возбуждении дела в отношении чиновника, который в 2018 году подписал документы о поставке оборудования для детского технопарка "Кванториум" на сумму около 37 млн рублей, но оборудование при этом поставлено не было. В июле того же года дело бывшего министра образования и науки республики дошло до суда. Известно, что в период с 2016 по 2019 годы пост министра занимал Юсуп Костоев.

Пятый кассационный суд общей юрисдикции в Пятигорске удовлетворил кассационную жалобу защитника бывшего министра образования и науки Ингушетии Юсупа Костоева и отпустил его на свободу, пишет 6 мая "Фортанга" со ссылкой на собственный источник.

Юсуп Костоев был приговорен в январе этого года к 2,5 годам лишения свободы по обвинению в злоупотреблении полномочиями (часть 2 статьи 285 УК РФ). Ранее Магасский районный суд приговорил его к трем годам лишения свободы, однако Верховный суд республики уменьшил срок, сообщает прокуратура республики Ингушетия.

В карточке на сайте Пятого кассационного суда указано, что кассационная жалоба Костоева рассматривалась 6 мая, его интересы представляет адвокат А. Полонкоев. О том, какое решение было принято, информации пока нет.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Строительство жилых домов в Ингушетии обернулось делом о крупном мошенничестве", "Сельский чиновник в Ингушетии осужден за махинации с землей", "Ингушская чиновница заподозрена в махинациях с землями".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

07 мая 2024, 08:04

07 мая 2024, 07:39

  • Военный из Дербента убит в зоне СВО

    Джаваншир Ахмедов из Дербента убит в зоне военной операции, сообщили власти. С начала спецоперации на Украине официально признаны убитыми не менее 842 военнослужащих из Дагестана.

07 мая 2024, 05:56

07 мая 2024, 04:57

  • Шествие против закона об иноагентах прошло в Батуми

    Участники масштабного шествия против закона об иноагентах в Батуми призвали власти не отказываться от европейского пути Грузии. В акции приняли участие актеры Батумского театра, которые сообщили, что руководство пригрозило им расторжением контрактов за участие в протестах.

07 мая 2024, 03:58

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи