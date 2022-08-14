Рейды чеченских силовиков напугали туристов в Дагестане

14 августа 2022, 15:52

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Чеченские силовики проводят в Дагестане рейды и увозят парней и девушек, которых считают нарушителями вайнахских правил приличия, пожаловались жители Чечни, приехавшие в Дагестан на отдых.

Как писал "Кавказский узел", 11 августа Рамзан Кадыров дал указание чиновникам и полиции пресекать случаи неподобающего поведения "отдельных представителей чеченского народа за пределами региона". Распоряжение Кадыров отдал после сообщений в соцсетях о том, что чеченские девушки танцуют во время отдыха на море в Избербаше, а молодые люди из Чечни не пытаются остановить их, а сами танцуют там же лезгинку.

В Instagram*-паблике "ЧП Чечня" 12 августа было опубликовано аудиообращение спикера чеченского парламента Магомеда Даудова к начальникам отделов полиции и главам администраций, в котором он заявил, что имеется договоренность с "руководством соседнего региона" о рейдах чеченских силовиков. "Всех таких бродящих существ, где застанете, собрать и вернуть домой. Если у них дома есть люди, отец, брат, двоюродный брат, даже человек из тейпа - без разницы, подтянем и будем работать", - сказал Даудов. Такие рейды чеченских силовиков в Избербаше были и раньше, но силовикам не удастся контролировать поведение всех отдыхающих, предположили дагестанские журналисты.

В чеченском сегменте соцсетей распространяются аудиосообщения о рейдах силовиков в Дагестане после распространения "видеороликов, на которых молодые люди чеченской национальности ведут себя неподобающе вайнахским правилам приличия", сообщило 13 августа государственное ИА "Чечня Сегодня". "Помимо Дагестана, о похожих случаях сообщается из Пятигорска", - говорится в сообщении.

Публикация проиллюстрирована тремя аудиозаписями, на которых двое мужчин и женщина говорят на чеченском языке, их слова перевел на русский язык "Кавказский узел". "Выпивших и танцующих собирают и забирают наши. Перед моим приездом вчера забрали одну женщину. Вот недавно это было. Ещё парень один танцевал как-то странно - его тоже забрали. Вот таких вот собирают тут", - говорит автор одного из аудиосообщений.

Девушка, автор другого сообщения, призналась, что действия силовиков ее напугали. "Я ещё дрожу. Я в шоке и не могу прийти в себя. Тут этих, кто пьет и плохо себя ведёт, и тех, кто с ума сходит на лезгинках - всех забирают. Везде военные (силовики. – Прим. "Кавказского узла") тут. Приезжала отдохнуть сюда, но, видимо, не получится… Я видела, тут рядом была семейка из матери и трёх девочек, и одна их девочка была очень красивой. Прикинь, их тоже забрали", - говорит она.

Автор третьего аудиосообщения рассказал, что сам стал объектом внимания силовиков. "Ко мне и к двум моим друзьям тоже подошли. Мы кушали, и на столе был "Липтон", поэтому, наверное, подумали, что это алкоголь. Тут капец просто они вытворяют. Допрашивают: когда пришёл и зачем? Проверяют, пахнет ли алкоголем изо рта. [Спрашивают] в каком отеле живёшь, и так далее… У нас тут отели рядом друг с другом, поэтому я увидел, как из соседнего отеля кидали в машины шесть или семь парней", - сказал автор сообщения.

Схожий перевод этих сообщений сделал также читатель "Кавказского узла" с ником grisel. "Заголовки всех этих сообщений одинаковые: "Братья работают. Ахмат-сила". Так что, господа аналитики, ваши сомнения относительно возможностей чеченских силовиков в плане контроля за молодежью в Избербаше (и не только, между прочим), мягко говоря, не совсем обоснованы", - написал он сегодня в комментарии к материалу "Аналитики усомнились в способности чеченских силовиков контролировать молодежь в Избербаше".

Под публикацией чеченского информагентства размещено по состоянию на 15.45 мск 253 комментария, большая часть из них на чеченском языке. Авторы некоторых комментариев, опубликованных на русском языке, подвергли критике действия властей Чечни. "Каждый за себя отвечает, кому дело до посторонних", - написал, в частности, doz.a84. "Мы не позволим так вести себя, где бы ни были они", - ответил на это umar.dargaev95. "У них есть свои родные и близкие, им отвечать за них", - возразил doz.a84. "Оставьте да людей в покое!!! Танцевать нельзя иногда, что ли", - возмутился mohito_mmm.

Действия чеченских властей противоречат традициям, считает и автор блога "Чечня инсайд" на "Кавказском узле". "Не подумайте, что я сторонник всех этих свистоплясок и прочего трэша, который происходит в том числе и с участием наших земляков на Каспии и в КМВ. Вовсе нет. Считаю все эти действия балаганом гопников. Но как бы там не было, это не преступление. […] Но даже если отодвинуть закон, который у нас и так не работает, в сторону и посмотреть на действия властей с точки зрения морали и традиций, то это все равно ни в какие ворота не лезет. В чеченских традициях нет такого, чтобы делать замечания за поведение людям, которые не являются родственниками, тем более нет такой традиции - похищать людей за это", - написал он сегодня в публикации "Стражи имиджа. Полицейские будут похищать отдыхающих в Дагестане и КМВ чеченцев?".

Напомним, в ноябре 2020 года Рамзан Кадыров пригрозил изымать и сжигать автомобили тех, кто непочтительно отнесется к сотрудникам полиции, а самих нарушителей отправлять на обязательные работы. Подобные высказывания Кадыров допускает из чувства безнаказанности, однако некоторые его подчиненные воспринимают их как руководство к действию, указали тогда опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Угрожая сжигать машины за непочтительное отношение к силовикам, Кадыров поощряет совершение уголовного преступления, но формально ответственности за призывы к таким деяниям не предусмотрено, разъяснили юристы. Слова Кадырова демонстрируют, что в Чечне не действуют российские законы, констатировал полковник ФСБ в запасе Геннадий Гудков.

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